Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole du monde. Keystone

Washington va contrôler les ventes de pétrole vénézuélien

Les autorités américaines ont fait avoir qu'elles allaient contrôler la commercialisation du pétrole vénézuélien «pour une période indéterminée».

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, a affirmé mercredi que Washington contrôlerait «pour une période indéterminée» la commercialisation du pétrole vénézuélien. Une annonce faite au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une livraison par Caracas de dizaines de millions de barils aux Etats-Unis.

«Nous allons commercialiser le pétrole brut provenant du Venezuela, d'abord celui qui est stocké, puis, pour une période indéterminée, à l'avenir, nous vendrons la production provenant du Venezuela sur le marché», a déclaré M. Wright lors d'un événement organisé par la banque Goldman Sachs à Miami sur le thème de l'énergie.

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright. Keystone

«Les ressources sont immenses», s'est enthousiasmé le ministre, s'attendant à «obtenir plusieurs centaines de milliers de barils par jour de production supplémentaire à court et moyen terme, si les conditions sont réunies».

Production faible

Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées du monde avec plus de 303 milliards de barils, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devant l'Arabie saoudite et l'Iran.

Mais sa production reste faible, de l'ordre d'un million de barils par jour, du fait de décennies de sous-investissement dans les infrastructures et des sanctions américaines, selon les experts.

Washington a instauré, durant le premier mandat de Donald Trump, un embargo pétrolier visant à asphyxier économiquement le pays qui dépend de ses exportations d'or noir. Et à son retour à la Maison Blanche en 2025, Donald Trump a mis fin à l'essentiel des licences permettant aux multinationales du pétrole et du gaz d'opérer au Venezuela, à l'exception de celle de l'américain Chevron.

«Grandes entreprises américaines»

«A long terme, nous créerons les conditions pour que les grandes entreprises américaines qui étaient présentes auparavant, ou qui ne l'étaient pas mais qui souhaitent s'implanter, puissent s'y installer», a assuré mercredi Chris Wright. Mais «pour revenir aux chiffres historiques de production (...), cela nécessite(ra) des dizaines de milliards de dollars et beaucoup de temps», a ajouté le ministre.

La veille, Donald Trump a affirmé que le Venezuela livrerait aux Etats-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction» qui «sera vendu au prix du marché», soit, selon les cours actuels, une valeur théorique de plus de deux milliards de dollars. Le président a ajouté:

«L'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis» Donald Trump

En parallèle, le ministre américain de la Défense a affirmé mercredi que le blocus américain sur le pétrole vénézuélien était en vigueur «partout dans le monde». Deux nouveaux pétroliers ont été saisis, dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord. (ats)