larges éclaircies-4°
DE | FR
burger
International
Venezuela

Washington va contrôler les ventes de pétrole vénézuélien

Washington va contrôler les ventes de pétrole vénézuélien
Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole du monde.Keystone

Washington va contrôler les ventes de pétrole vénézuélien

Les autorités américaines ont fait avoir qu'elles allaient contrôler la commercialisation du pétrole vénézuélien «pour une période indéterminée».
07.01.2026, 17:2107.01.2026, 17:22

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, a affirmé mercredi que Washington contrôlerait «pour une période indéterminée» la commercialisation du pétrole vénézuélien. Une annonce faite au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une livraison par Caracas de dizaines de millions de barils aux Etats-Unis.

«Nous allons commercialiser le pétrole brut provenant du Venezuela, d'abord celui qui est stocké, puis, pour une période indéterminée, à l'avenir, nous vendrons la production provenant du Venezuela sur le marché», a déclaré M. Wright lors d'un événement organisé par la banque Goldman Sachs à Miami sur le thème de l'énergie.

Chris Wright, Secretary of the U.S. Department of Energy, speaks at the Atlantic Council conference, in Athens, Greece, Friday, Nov. 7, 2025. (AP Photo/Petros Giannakouris) Greece US Energy
Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright.Keystone

«Les ressources sont immenses», s'est enthousiasmé le ministre, s'attendant à «obtenir plusieurs centaines de milliers de barils par jour de production supplémentaire à court et moyen terme, si les conditions sont réunies».

Production faible

Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées du monde avec plus de 303 milliards de barils, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devant l'Arabie saoudite et l'Iran.

Mais sa production reste faible, de l'ordre d'un million de barils par jour, du fait de décennies de sous-investissement dans les infrastructures et des sanctions américaines, selon les experts.

Attention à ces fausses images de la capture de Maduro

Washington a instauré, durant le premier mandat de Donald Trump, un embargo pétrolier visant à asphyxier économiquement le pays qui dépend de ses exportations d'or noir. Et à son retour à la Maison Blanche en 2025, Donald Trump a mis fin à l'essentiel des licences permettant aux multinationales du pétrole et du gaz d'opérer au Venezuela, à l'exception de celle de l'américain Chevron.

«Grandes entreprises américaines»

«A long terme, nous créerons les conditions pour que les grandes entreprises américaines qui étaient présentes auparavant, ou qui ne l'étaient pas mais qui souhaitent s'implanter, puissent s'y installer», a assuré mercredi Chris Wright. Mais «pour revenir aux chiffres historiques de production (...), cela nécessite(ra) des dizaines de milliards de dollars et beaucoup de temps», a ajouté le ministre.

Les secrets de la capture de Maduro par les «traqueurs de la nuit»

La veille, Donald Trump a affirmé que le Venezuela livrerait aux Etats-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction» qui «sera vendu au prix du marché», soit, selon les cours actuels, une valeur théorique de plus de deux milliards de dollars. Le président a ajouté:

«L'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis»
Donald Trump

En parallèle, le ministre américain de la Défense a affirmé mercredi que le blocus américain sur le pétrole vénézuélien était en vigueur «partout dans le monde». Deux nouveaux pétroliers ont été saisis, dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord. (ats)

Plus d'infos sur la crise entre les Etats-Unis et le Venezuela
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
5
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
1
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
1
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
de Patrick Fort
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
1
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Personne ne s’opposera militairement aux Etats-Unis» au Groenland
La lutte pour l’île arctique prend de plus en plus la forme d’une crise au sein de l’Otan. Pour l’administration Trump, c'est clair: le Groenland «revient» aux Etats-Unis.
Dans le conflit entre Donald Trump et le Danemark, les positions se durcissent de jour en jour. Si les Etats-Unis attaquent militairement le Groenland, territoire semi-autonome appartenant au royaume du Danemark, «alors tout s’arrête», a averti lundi soir la première ministre danoise Mette Frederiksen. Ce sera la fin de l’Otan, mais aussi de l’ordre qui garantit sécurité et démocratie depuis la Seconde Guerre mondiale.
L’article