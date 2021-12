Voici comment Ikea imagine la retraite d'Angela Merkel

La chancelière allemande passe aujourd'hui, 8 décembre, la main à son successeur Olaf Scholz. Le géant suédois lui rend hommage avec une publicité.

Pour profiter de la retraite, Ikea conseille à Angela Merkel de choisir le fauteuil Strandmon. Le géant suédois a imaginé une publicité originale pour dire adieu à la chancelière sortante.

On y voit un sosie d'Angela Merkel assise dans le fameux fauteuil, regardant par la fenêtre, paisible et sereine. Au-dessus, il est écrit: «Enfin à la maison». Après quatre mandats à la tête de l’Allemagne, il est temps de se reposer.

Cette publicité est sortie aujourd'hui 8 décembre, jour du passage de flambeau à Olaf Scholz, le nouveau chancelier. On peut la voir dans des quotidiens comme le Süddeutsche Zeitung et le Frankfurter Allgemeine Zeitung et sur les canaux numériques.

Elle a quand même l'air de se demander: «Bon et maintenant?»

Le magasin de meubles n'est pas le seul à s'intéresser à Angela Merkel. La marque allemande de produits pour les cheveux Taft a remercié la chancelière pour «ses 16 années de soutien fort» dans un spot vidéo 👇.

