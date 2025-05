L'oeil au beurre noir d'Elon Musk à la Maison-Blanche interroge

L'œil au beurre noir d'Elon Musk à la Maison-Blanche interroge

Au moment de faire ses grands adieux à la Maison-Blanche ce vendredi, un détail sur le visage du patron de X n'a pas manqué de tomber dans l'oeil des internautes.

Ce n'était pas vraiment les larmes dans les yeux d'Elon Musk qui ont suscité l'intérêt de la presse, ce vendredi, lorsqu'il s'est s'agit de dire «bye bye» au Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) qu'il gère depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump - plutôt qu'un énorme bleu, de la taille d'une balle de ping-pong.



L'oeil au beurre noir d'Elon Musk n'a évidemment pas échappé aux observateurs. Keystone

Alors que Donald Trump saluait avec grandiloquence les efforts de son «best buddy» à la Maison-Blanche (et livrait son expertise sur la baffe virale du couple Macron), les journalistes rassemblés dans le Bureau ovale n'ont pas pu résister à la question évidente.

«Qu'est-il donc arrivé à votre œil?»

Une marque d'autant plus curieuse que l'homme le plus riche du monde a fait l'objet, pas plus tard que ce vendredi, d'une longue enquête du New York Times sur son intense consommation de drogues au cours de la présidentielle américaine. Selon le quotidienne américain, Musk prenait alors tellement de kétamine qu'il en aurait résulté des problèmes de vessie.

On ignore si Elon Musk, 53 ans, consommait de la drogue lorsqu'il est devenu un pilier de la Maison-Blanche cette année et s'est vu confier le pouvoir de réduire considérablement la bureaucratie fédérale. Mais il a affiché un comportement erratique, insultant des membres du cabinet, gesticulant comme un nazi et brouillant ses réponses lors d'une interview mise en scène. Le New York Times

Rien à voir, à l'entendre. «Eh bien, je n'étais en France», a plaisanté Elon Musk, dans une pique au président français Emmanuel Macron et à sa femme Brigitte, au moment de leurs chamailleries filmées la semaine dernière.

«Je ne savais pas que la Première dame de France n'était pas lieutenant» Elon Musk

«Non, je faisais juste l'idiot avec le petit X», a poursuivi le milliardaire, en référence à son fils de cinq ans, X Æ A-Xii.

«Et je lui ai dit: "Vas-y, frappe-moi au visage." Et il l'a fait. Il s'avère que même un enfant de cinq ans qui vous frappe au visage… le fait vraiment» Elon Musk

Donald Trump est intervenu immédiatement: «C’est X qui a fait ça?»

«Ouais», réplique Musk.

«X en est tout à fait capable, si vous le connaissiez», a répondu le président américain avec un sourire.

Elon Musk a admis devant la presse s'être pris une raclée par son fils de cinq ans, X. Keystone

Capturée lors de l'événement d'adieu d'Elon Musk au Bureau ovale, la scène est rapidement devenue le moment fort de la journée, au milieu d'un adieu marquant la fin du mandat de 130 jours du patron de Tesla à la tête de son département.

Il aurait toutefois fallu plus qu'un œil au beurre noir pour distraire le patron de X. «Ce n'est pas la fin de DOGE», a-t-il promis à la presse. «Ce n'est que le début.» (mbr)