Mostra de Venise: le top-flop des looks sur le Red Carpet

Le Festival international du film de Venise 2023 est officiellement ouvert! Et avec lui, son kilométrage de tissus aussi satinés que savamment noués par de grands noms de la couture. Voici les looks de la Mostra qui ont mérité de figurer dans notre top-flop soooo selectif.

Pour cette édition 2023 de la Mostra de Venise, les stars ont décidé de se la jouer «safe». Voire plan plan. Les people ont laissé le risque du «fashion faux-pas» au musée des horreurs du Met Gala. Grève à Hollywood oblige, l'événement a dû se passer de ses têtes d'affiche américaines lors de son lancement mercredi soir. Pas de Zendaya, donc, elle qui devait inaugurer la Mostra avec Challengers de Luca Guadagnino. Des productions italiennes ont remplacé les absents au pied levé.

Exit également les looks de chat à la Dojo Cat, et bonjour aux longues robes cocktail rouges et noires à paillettes. Boring! Entre deux bâillements, voici tout de même quelques outfits - ou plutôt des détails tant il faut chercher - qui ont coloré le Red Carpet.

Charlotte Rampling

Un look très Star Wars, très Grande Dame, comme dirait Jeremstar (oui, nous assumons de le citer dans cet article). Charlotte Rampling a choisi un design audacieux un peu moins chiant que ceux de ses collègues, fait de trous et de ronds qui s'emboitent. Bref, une seule question s'impose: qui, du collier ou du trou dans la robe, est survenu en premier?

Image: EPA ANSA

Jane Campion

Voilà, Jane, c'est ce qu'on veut voir, des sandales avec un tuxedo. L'année prochaine, c'est chaussettes-claquettes, et un petit sac en bandoulière.

Image: AP Invision

Mariacarla Boscono

Littéralement le petit chaperon rouge cosplayant Morticia Addams, tout en restant soft, romantique et fidèle à elle-même.

Image: AP Invision

Tout de même un petit doute sur le rendu global, mais léguons un point pour la créativité.

Image: AP Invision

Oublie pas que tu vas voir mère-grand, quand même, Mariacarla.

source: twitter

Marta Sierra

La robe de la mère-grand en question:

Bianca Balti

Bleu lagon. Bianca Balti, c'est un look aussi châtié que conventionnel, à la limite du plat, mais c'est toujours un sans-faute. C'est un peu notre Hailey Bieber du Red Carpet. Une certaine autre Bianca pourrait s'en inspirer.

Image: EPA ANSA

Caterina Murino

L'actrice Caterina Murino était la maîtresse de cérémonie lors de la soirée d'ouverture. Une question persiste: du rouge sur un tapis rouge, c'est oui ou c'est non?

Image: EPA ANSA

Toni Garrn

Quand Vogue rencontre les Monty Python. Elégant, sobre mais efficace, on valide.

Image: AP Invision

Millane Friesen

Une robe aux motifs rideaux, pour une propriétaire qui est pourtant loin de faire tapisserie.

Mohammed Al Turki

Un représentant de ces messieurs. Un look all-black mais qui mise tout sur le col.

On valide.

Danielle Marcan

Si, comme moi, vous ne connaissez pas Danielle, c'est une star des réseaux. Difficile de se prononcer sur cette robe. Il y a de l'idée, elle fait un peu sirène infiltrée sur le Red Carpet. Cependant, il manque quelque chose. MAIS QUOI?

Confuse, je me suis tournée vers une collègue spécialiste de la mode, qui, après un scan au rayon X, a lâché son expertise:

«Je dirais oui sur le principe, la robe est jolie, parce que tout ce qui est argenté est merveilleux, mais bordel, elle est FROISSÉE»

Voilà, le pressing. Il manquait donc le pressing.

Elisabetta Franchi

Directeur artistique: «A quel point voulez-vous votre robe "shredded"?»

Elisabetta: «YES»!

