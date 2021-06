Divertissement

Jeff Bezos

Une pétition pour que Jeff Bezos mange La Joconde😋: on signe où?



Une pétition pour que Jeff Bezos mange La Joconde 😋: on signe où?

L’homme le plus riche au monde est au cœur d’une pétition qui circule actuellement sur la Toile. Le but? Qu’il achète et mange une toile, une autre, celle de Léonard de Vinci.

Oui, oui, vous avez bien lu. Actuellement tourne sur Internet une pétition intitulée: «Nous voulons que Jeff Bezos achète et mange Mona Lisa». Elle a été lancée il y a un an mais ce n’est que ces derniers jours que les signatures se sont accumulées. 4088 personnes au total et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ça fait beaucoup de monde pour un sujet aussi barré.

Sur le site en question, on peut lire des commentaires du genre: «C’est la pétition la plus importante des temps modernes. Jeff Bezos doit manger Mona Lisa pour sauver le monde.» A prendre au second degré... enfin je crois.

Même si La Joconde n'est pas à vendre, le fondateur d'Amazon aurait les moyens de se l'acheter, sachant que sa fortune est estimée à 177 milliards de francs. Le cabinet Expertissim, spécialisé dans l'antiquité et les œuvres, a estimé en 2015 le chef-d'œuvre à environ 2,18 milliards de francs. Autant dire que c'est comme s'il s'achetait une pomme.

Le gars est vraiment très très riche👇

Imaginez-le, à mâchouiller une peinture à l'huile du 16e siècle, bout par bout et qu'il en fasse une vidéo TikTok, il gagnerait en popularité, c'est certain.

Pour le moment, l'homme d'affaires n'a pas répondu à la demande des internautes. Il est peut-être trop occupé à organiser son voyage dans l'espace qui aura lieu le 20 juillet.

