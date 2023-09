source: dr

Vous allez de nouveau pouvoir incarner Spiderman et ça va être énorme

Avec Assassin’s Creed, Marvel’s Spider-Man 2 est l'une des sorties automnales les plus attendues sur la scène gaming. Petit tour de ses atouts.

Avec un premier opus sorti en 2018, nommé sobrement Spider-Man, et un titre additionnel dans lequel on incarnait Miles Morales, ces deux excellentes épopées vont avoir une suite. Celle-ci est prévue pour le 25 octobre prochain, sur Playstation 5 uniquement. Une sortie PC est bien évidemment à envisager d’ici un à deux ans. Développé par les génies d’Insomniac Games, Spider-Man 2 est taillé pour écouler des consoles par palettes, et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

Dans Spider-Man 2, vous allez incarner deux protagonistes. D’un côté, Peter Parker, et de l’autre, Miles Morales. Deux personnages qui sont liés par leurs pouvoirs, mais qui arrivent à un moment clé de leurs existences. Les destins des deux héros sont sur le point de changer drastiquement, et cette aventure dessinera les futurs contours de leur carrière.

New York, sublime

Pour ce nouvel opus, les développeurs ont mis les bouchées doubles sur la partie technique. New York regorge de vie, la ville n’a jamais été autant détaillée - et cerise sur le gâteau, celle-ci est deux fois plus grande! Des quartiers entiers ont été rajoutés, comme par exemple Brooklyn ou encore le Queens. Les animations ne sont pas en reste, nos deux protagonistes proposent un véritable festin à base de coups et de mouvements. La liberté est par ailleurs grandement améliorée puisqu’en plus des toiles classiques pour vous balancer, vous allez avoir des «web wings» qui vous permettent de planer durant de longs moments.

Grâce à la capacité de la Playstation 5, vous allez même pouvoir changer entre Miles et Peter à tout moment, et de façon quasiment instantanée. Chaque changement vous proposera de petites animations plutôt sympathiques.

Venom

Deux Spider-Man pour deux fois plus de méchants. Dans Spider-Man 2, un jeu uniquement solo, c’est important de le rappeler, les méchants sont le cœur de votre aventure. De Venom à Lézard, ces colosses s’annoncent tous aussi impressionnants que les autres. Ce n’est pas tout, nous avons appris ces derniers jours que le jeu souhaite proposer une véritable difficulté pour celles et ceux qui cherchent du challenge. Nous ne connaissons pas encore la panoplie de vilains qui habitent le jeu, mais nous avons hâte de les découvrir.

Prévu pour le 20 octobre prochain, Spider-Man 2 va instaurer un nouveau standard dans le monde des jeux vidéo de super-héros. Il vous reste plus que quelques semaines pour découvrir les deux opus précédents, avant de vous plonger dans l’aventure ultime. La plus difficile, la plus impressionnante, et la plus grande à ce jour.