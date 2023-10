Mario Wonder, une formule qui rouille

Jeux vidéo

On a testé Mario Wonder: un gameplay magistral, mais un gros défaut

S'il s'agit certainement de la licence la plus connue du monde du jeu vidéo, Mario a perdu de son charme. Avec des tentatives en 3D et des Remakes savoureux, mais qui ont un goût de déjà-vu, notre petit plombier est resté dans l’ombre de l’innovation.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

Certainement la licence la plus connue du monde du jeu vidéo, Mario a, depuis quelques années, perdu de son charme. Avec des tentatives en 3D et des Remakes savoureux, mais qui ont un goût de déjà-vu, notre petit plombier est resté dans l’ombre de l’innovation.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Néanmoins, en cette seconde partie de l’année, Nintendo effectue un véritable tour de passe-passe au travers d’un nouvel opus nommé Wonder. Une aventure qui ne casse pas les codes, mais qui relance à sa manière ce qui a fait le charme de la licence. Sans oublier quelques petites nouveautés plutôt bienvenues. Le meilleur Mario en 2D? C’est possible, voici notre avis.

Mario formidable

Mon dernier vrai contact avec le petit héros date de l’épisode Bowser’s Fury. Lui qui proposait un faux monde ouvert où la Nintendo Switch crachait littéralement ses poumons. Une expérience amusante, mais qui manquait clairement d’éclat.

Image: jvmag

Dans Wonder, l’approche est totalement différente. Histoire d’attaquer dans le vif du sujet, cette nouvelle épopée est un véritable régal pour les yeux, mais aussi les oreilles. Chaque niveau a sa patte graphique, son thème musical, et ses spécialités qui donnent un petit côté Multivers au titre. De plus, le retour à la 2D fait du bien aux performances de la console, mais pas seulement.

Les développeurs maitrisent véritablement mieux leur sujet sur ce segment et cela se ressent. Avec Wonder, les équipes en charge du jeu sont allées encore plus loin. Vous allez pouvoir jouer sur différents plans, les mondes vont changer en cours de route, et bien évidemment, faire et refaire les niveaux vous fera découvrir sans cesse des petites nouveautés.

Image: jvmag

Mario Wonder n’est pas une lettre d’amour à son univers. Il est l’évolution de plusieurs dizaines d’années de travail. J’ai véritablement ressenti l’amour donné par ses concepteurs dans le jeu, et forcément, en tant que spectateur, la magie opère en tout temps.

Mario et sa bande

Mario a évolué et Wonder est l’exemple parfait de ce qu’est devenu le secteur du jeu vidéo. Attention, ici il n’est pas question de critique, mais simplement de constat et d’ailleurs, tout me semble être pour le mieux.

Tout d’abord, vous allez pouvoir lancer chaque niveau, ou l’aventure complète, en choisissant un personnage bien distinct. Un choix qui s’avère très important puisque c’est via celui-ci que vous allez quelque part régler la difficulté du jeu. Impossible de jouer à Mario, sans l'incarner... Notre choix était donc vite réglé.

Image: jvmag

Cette approche plus ouverte va plus loin. En effet, le jeu peut être entièrement parcouru en coopération, que ce soit en local, voire même en multijoueur. Mario casse donc ses codes afin de s’ouvrir à plus de monde, mais aussi afin de proposer un challenge parfois moins corsé.

Image: jvmag

Toujours dans une optique de diversité, Mario Wonder offre une grande variété dans son gameplay. Que ce soit au travers des divers protagonistes aux différents pouvoirs que vous allez récolter, le jeu arrivera toujours à vous surprendre. Et c’est là aussi que l’on découvre la qualité de la production. Si simple d’approche, si facile dans sa prise en main, Mario Wonder est une pépite qui renferme des petits secrets que l’on aime découvrir ou redécouvrir.

Un Mario (trop) classique

Si Mario Wonder offre des paysages enivrants, des moments remplis de bonnes énergies qui vous donneront un petit sourire dans le coin de la bouche, il est malheureusement toujours aussi classique. Bowser est pour la énième fois le grand méchant qui rafle tout sur son passage. Et il va falloir traverser tous les royaumes pour l’arrêter. La formule fonctionne, c’est vrai, mais après autant d’années, il est venu le temps de voir plus loin, ou de simplement écrire un récit un peu plus subtil.

Image: jvmag

Le géant rouge du gaming en est capable, et même si la licence mise tout sur son gameplay, cela ne doit plus être une excuse.

Mario, encore un succès, mais…

Il est difficile de lui trouver des défauts, c’est une réalité. Même si on n’a pas spécialement été bercé par la licence étant plus jeune, on aime Mario, et encore plus Wonder. Il est la définition parfaite du mot jeu vidéo. Pas de prise de tête, juste de l’amusement, un peu de challenge et des tableaux remplis de couleur pour nous faire rêver. Dès les premières minutes, puis après quelques heures, l’émerveillement est omniprésent.

Image: jvmag

Malheureusement, il y a une zone d'ombre dans tout ce tableau coloré. Mario Wonder est diablement trop court. En ligne droite, vous allez pouvoir survoler tous les chapitres en huit heures. Bien évidemment, la rejouabilité fait partie de ses grandes qualités, au même titre que le scoring qui donne un véritable challenge. Le problème c’est que l’aventure en elle-même est courte, en plus d’être ultra classique. Nintendo doit désormais fournir plus d’effort en ce sens.

Un Mario incontournable

Mario Wonder est la preuve que le jeu vidéo tel qu’on l’imagine existe encore. Passionnant et amusant du début à la fin, riche dans toute sa longueur, il commence néanmoins à souffrir d’une narration beaucoup trop classique. Il est venu le temps pour notre petit plombier de sortir de ses sentiers battus et de prendre un peu plus le chemin de la maturité.

Avec son gameplay tout simplement magistral, sa rejouabilité diabolique, son accessibilité totale, Mario Wonder est véritablement le jeu pour tout le monde en cette seconde partie de l’année. Il sera très certainement le produit que je vais vous conseiller de mettre sous votre sapin. Nintendo sait encore faire vibrer le cœur des joueuses et des joueurs, une grande force qui se fait de plus en plus rare dans cette industrie.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Fan de jeux vidéos? Par ici 👇

Il se bat contre un qui kangourou qui tente de noyer son chien

Vidéo: watson

«Hogwarts Legacy» sur Switch