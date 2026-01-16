Le président autrichien s'enflamme pour notre pub Migros préférée
Si une chose est sûre, dans ce monde pétri d'incertitudes, c'est que la rédaction romande de watson s'est totalement enflammée pour la pub Grittibänz de la Migros. Pour preuve, sitôt sa publication sur les réseaux sociaux du géant orange, des journalistes dévoués se hâtaient de créer une version longue, afin de pouvoir l'écouter en boucle.
La version courte👇
La version longue remixée par nos soins👇
La version des autres marques suisses qui recopient Migros👇
Nos journalistes ne sont toutefois pas les seuls à s'être pris de passion pour le fougueux bonhomme en pâte rappant à bord de sa Mercedes-Benz. La dernière opération marketing de Migros a généré plus de 5 millions de vues sur TikTok et plus de 110 000 écoutes sur Spotify.
Le clip a non seulement conquis de nombreux fans sur les réseaux sociaux, mais également déclenché une véritable bataille entre les grandes marques suisses: le TCS, Swiss Ski ou encore la SRF sont autant d'entreprises qui se sont emparées du Grittibänz.
Jusqu'en politique
Il semblerait désormais que le monde politique se soit également pris d'affection pour le rappeur le plus populaire et pâteux de Suisse. Pour preuve, le président de la république d'Autriche, Alexander Van der Bellen, 81 ans, a profité d'une visite d'Etat du président Guy Parmelin pour utiliser la musique désormais iconique.
Et non, vous ne rêvez pas! Après avoir vaguement songé à un troll, nous avons constaté que c'est bel et bien le compte TikTok officiel du chef d'Etat autrichien qui a relayé ce jeudi cette version très protocolaire de «Gritti-Benz».
La version du président autrichien👇
Le prochain à s'en saisir lors de sa visite imminente en terres helvétiques pourrait être le président américain Donald Trump, qui sait? La rumeur raconte qu'il adore jouer les DJ sur sa tablette. (mbr)