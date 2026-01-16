brouillard
Le président autrichien s'enflamme pour le Grittibänz de Migros

Le président autrichien a profité de la visite de son homologue Guy Parmelin pour un remix avec LA musique de 2025.Image: APA/APA

Le président autrichien s'enflamme pour notre pub Migros préférée

A l'occasion d'une visite du président de la Confédération Guy Parmelin, son homologue autrichien, Alexander Van Der Bellen, s'est quelque peu emballé sur son compte TikTok, en utilisant à sa sauce le son le plus viral des Fêtes de Noël: «Gritti-benz», le bonhomme en pâte rappeur de Migros.
16.01.2026, 17:0116.01.2026, 17:01

Si une chose est sûre, dans ce monde pétri d'incertitudes, c'est que la rédaction romande de watson s'est totalement enflammée pour la pub Grittibänz de la Migros. Pour preuve, sitôt sa publication sur les réseaux sociaux du géant orange, des journalistes dévoués se hâtaient de créer une version longue, afin de pouvoir l'écouter en boucle.

La version courte👇

Vidéo: extern / rest

La version longue remixée par nos soins👇

Vidéo: youtube

La version des autres marques suisses qui recopient Migros👇

Vidéo: extern / rest

Nos journalistes ne sont toutefois pas les seuls à s'être pris de passion pour le fougueux bonhomme en pâte rappant à bord de sa Mercedes-Benz. La dernière opération marketing de Migros a généré plus de 5 millions de vues sur TikTok et plus de 110 000 écoutes sur Spotify.

Migros a craqué et on adore

Le clip a non seulement conquis de nombreux fans sur les réseaux sociaux, mais également déclenché une véritable bataille entre les grandes marques suisses: le TCS, Swiss Ski ou encore la SRF sont autant d'entreprises qui se sont emparées du Grittibänz.

Jusqu'en politique

Il semblerait désormais que le monde politique se soit également pris d'affection pour le rappeur le plus populaire et pâteux de Suisse. Pour preuve, le président de la république d'Autriche, Alexander Van der Bellen, 81 ans, a profité d'une visite d'Etat du président Guy Parmelin pour utiliser la musique désormais iconique.

Et non, vous ne rêvez pas! Après avoir vaguement songé à un troll, nous avons constaté que c'est bel et bien le compte TikTok officiel du chef d'Etat autrichien qui a relayé ce jeudi cette version très protocolaire de «Gritti-Benz».

La version du président autrichien👇

Vidéo: watson

Le prochain à s'en saisir lors de sa visite imminente en terres helvétiques pourrait être le président américain Donald Trump, qui sait? La rumeur raconte qu'il adore jouer les DJ sur sa tablette. (mbr)

