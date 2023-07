Jeux vidéo

Ce jeu vidéo digne d'un reportage de guerre est flippant

Le jeu vidéo nous plonge en 2004 à Fallujah, en Irak, alors qu'Al-Qaïda vient tout juste de s'emparer de la ville.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Nous sommes en novembre 2004, quelques mois auparavant, le groupe Al-Qaïda s’est emparé de la ville de Fallujah, en Irak. L’heure a sonné pour les forces armées irakiennes et américaines qui vont lutter durant plusieurs jours pour reprendre la ville. Un combat sanglant, qui va devenir très vite l’opération la plus violente et la plus triste de ce début du nouveau millénaire.

On parle ici de plusieurs centaines de morts, officiellement, alors que d’autres chiffres mentionnent des milliers de victimes avec bien évidemment des civils parmi les soldats.

Image: jvmag

Image: jvmag

Une bataille sans merci livrée au cœur d’un territoire urbain dans lequel il est très difficile de s’aventurer et où le danger peut surgir de partout. Ruelles étroites, toits dégagés, trous dans les murs, combattants rapides et agiles, des positions fortes, mais qui ne sont rien à côté d’un point clé. Les personnes qui défendent la ville n’ont rien à perdre. Ils sont dans tous les recoins et bâtiments et attendent simplement que les forces militaires avancent dans le dédale des rues.

Le jeu vidéo Six Days in Fallujah raconte donc cette histoire.

Des dizaines de témoignages

En véritable reportage digne de la chaîne Arte, Six Days in Fallujah s’inspire de plus d’une centaine de témoignages. Les développeurs ont véritablement à cœur de nous dévoiler la vraie histoire, celle vécue de l’intérieur. Notez tout de même que le patriotisme américain est palpable, un détail qu’il faut prendre en compte, mais qui en même temps fait du sens, puisque c’est au travers des yeux de ces soldats que vous allez vivre l’expérience.

«Chaque jour, les gars savaient que le premier à passer par la porte allait probablement mourir» un témoignage

La bande-annonce du jeu vidéo 👇 Vidéo: youtube

Comme vous pouvez le voir via le trailer du dessus, le jeu est teinté de dialogues. Des récits qui font froid dans le dos, et qui témoignent de l’horreur que peuvent vivre les personnes déployées. Malheureusement, l’accès anticipé fraichement lancé ne donne pas accès à la campagne, mais simplement aux missions coop (c'est-à-dire, mode de jeu vidéo multijoueur dans lequel des joueurs doivent unir leurs actions dans un but commun). Nous avons donc simplement le droit à un bref aperçu de ce que donnera «l’aventure» complète.

Black Hawk Down

Si comme moi vous avez aimé Black Hawk Down, et que vous gardez un bon souvenir du jeu Delta Force qui lui était destiné, alors sachez que Six Days in Fallujah est une immersion complète dans ce genre d’univers. Ici, l’architecture urbaine est reconstituée à merveille: tous les espaces sont étroits, certains bâtiments plus grands abritent des cours intérieures d’où le danger peut surgir à n’importe quel moment. Les ennemis sont placés sur les toits, sur les terrasses, derrière des vitres, tirent à travers les bouts de murs. Aucun abri ne sera jamais assez sécurisé.

Image: jvmag

La progression est un véritable cauchemar, mais colle parfaitement avec ce qu’ont traversé les soldats. Chaque pas peut être fatal, chaque porte qui s’ouvre est peut-être votre dernière action. Mais ce n’est pas tout, l’intelligence artificielle, plutôt brutale, vous prendra facilement à revers et n’hésitera pas à prendre d’assaut un bâtiment dans lequel vous vous trouvez.

Cerise sur le gâteau, à chaque lancement de partie, vous allez vous retrouver dans un tout nouveau quartier. En effet, si les objectifs de missions restent les mêmes, la carte est toujours générée de manière procédurale. Il est donc impossible de prévoir où sont les ennemis et encore moins où sont placés les bâtiments.

Un «FPS» tactique

Six Days in Fallujah n’est pas un Call of Duty. C’est un FPS tactique dans lequel chaque impact est fatal. Penchez-vous, prenez le temps d’observer, faites diversion, et surtout, la clé du succès, communiquez avec vos coéquipiers. Pour vous donner une idée de l’expérience proposée, Six Days in Fallujah ressemble fortement (dans sa difficulté) à Insurgency.

Un FPS, c'est quoi? Par FPS, on entend un jeu de type «First Person Shooter», ou en français: Jeu de tir à la première personne. Il s'agit d'un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats en vision subjective, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. wikipédia

Image: jvmag

Image: jvmag

Image: jvmag

Durant votre progression dans les niveaux, si vous êtes blessé, vous allez pouvoir vous soigner, ou être soigné. Si vous mourez, et selon l’avancée de la mission, vous allez peut-être avoir la chance de vous faire rapatrier. Bien évidemment, ici chaque balle compte, chaque grenade est importante, et l’écoute est au cœur de l’expérience.

À ce propos, les bruitages sont d’une rare qualité. Le vocal en jeu fonctionne à merveille, et ce même durant les chargements. Vous pouvez discuter avec votre escouade normalement si celle-ci est proche. Lorsque vous vous éloignez, il faudra utiliser votre radio. Histoire de vous encourager, le jeu vous donne votre temps de survie à chaque fin de partie.

Contenu de l’accès anticipé

Pour le moment, Six Days in Fallujah est uniquement accessible sur PC. Le jeu arrivera dans son intégralité l’année prochaine sur ce même support, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Comme cité plus haut, le mode campagne n’est pas encore disponible. Pour le moment, seules quatre missions sont de la partie, toutes jouables en coopération jusqu’à quatre personnes. Le matchmaking est plutôt efficace puisque je suis toujours tombé avec des francophones.

Image: jvmag

Au moment où j’écris ces lignes, il n’est pas encore possible de choisir son équipement. Celui-ci est encore aléatoire. Les développeurs ont déjà annoncé l’arrivée prochaine du FOV réglable.

Très prometteur

Six Days in Fallujah est un titre diablement prometteur. Sa campagne s’annonce riche en découvertes avec un récit qui respire le vécu. C’est d’ailleurs un point important que j’aimerais personnellement voir plus souvent dans les jeux vidéo. Si le titre était à la base conçu pour ça uniquement, les développeurs ont pris soin d’apporter un mode coop qui possède un petit côté Rogue-Lite terriblement addictif et très efficace.

