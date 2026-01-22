en partie ensoleillé-1°
Victoria Beckham moquée pour sa danse jugée «inappropriée»

Tout le monde se moque de la danse «inappropriée» de Victoria Beckham

Victoria Beckham se retrouve au cœur d’un ouragan de mèmes après avoir été accusée d’avoir volé la vedette au mariage de son fils.
22.01.2026, 15:0922.01.2026, 15:09

Il y a désormais un autre conflit que celui de Blake Lively et Justin Baldoni qui fait frémir l'internet: celui, vraiment insondable, qui déchire l'une des familles les plus iconiques d'Angleterre, les Beckham.

La situation a atteint son climax avec les révélations balancées délicatement sur Instagram par Brooklyn Beckham, l'aîné de la fratrie, qui accuse sa famille de n'avoir jamais respecté sa chérie, Nicola Peltz: «Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage, et cela n’a pas cessé», a-t-il notamment écrit dans un texte fleuve publié en story Instagram.

Le «beef» le plus saignant de 2026, point par point 👇

Comment la «seconde famille royale d'Angleterre» a implosé

On ne va pas vous refaire tous les tenants et aboutissants du drama qu'on vous a déjà résumé sous toutes les coutures, mais sachez qu'il y a un élément au coeur de la bagarre qui fait bien marrer la Toile: Brooklyn a accusé sa mère d'avoir volé la première danse lors de son mariage. Celle-ci est normalement réservée à la mariée. Pire, Posh Spice l'aurait «humilié» en enchaînant des mouvements jugés «inappropriés».

Le passage en question 👇

«Marc Anthony m'a appelé sur scène au moment où devait avoir lieu ma danse romantique avec ma femme, mais à la place, ma mère m'y attendait pour danser avec moi. Elle a dansé sur moi de manière très inappropriée devant tout le monde».
Extrait du long texte de Brooklyn sur Insta.

Il n'en fallait pas plus pour que la Toile commence à s'imaginer la scène. Entre mèmes et créations IA, tout le monde y a été de sa petite touche moqueuse.

De notre côté, on ne peut s'empêcher de se demander la définition d'une danse «inappropriée». S'agit-il d'un twerk endiablé? Ou une démonstration de Tecktonik, chose qui serait choquante, quel que soit le lieu? Ou alors, ça ressemblait à ça:

Image
source: twitter

Comment ça, vous n'avez pas la réf'?

Ces accusations de mouvement inappropriés, c'est assez ironique pour Posh Spice, qui était connue pour être la danseuse qui ne donnait absolument rien dans le groupe des Spice Girls au niveau chorégraphie (et c'était pour son minimalisme excessif qu'on l'adorait).

«Un carnage total»: le «mariage de l'année» finit en règlement de comptes

Heureusement, Vicky peut compter sur quelques alliés discrets. L'un des invités du mariage a notamment glissé au Mirror: «Elle était un peu raide… mais pas vulgaire même si ses pas de danse étaient un peu gênants. C’était inapproprié, mais uniquement dans le sens où elle semblait être le centre de l’attention alors que cela aurait dû concerner la mariée. Ce que nous en avons retenu, c’est qu’il n’y avait aucun déhanchement suggestif. Mais la prestation était un peu rigide et maladroite.»

Ouf, l'honneur est safe. A présent, on attend sagement le leakage de la vidéo en question.

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
