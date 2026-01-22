Tout le monde se moque de la danse «inappropriée» de Victoria Beckham
Il y a désormais un autre conflit que celui de Blake Lively et Justin Baldoni qui fait frémir l'internet: celui, vraiment insondable, qui déchire l'une des familles les plus iconiques d'Angleterre, les Beckham.
La situation a atteint son climax avec les révélations balancées délicatement sur Instagram par Brooklyn Beckham, l'aîné de la fratrie, qui accuse sa famille de n'avoir jamais respecté sa chérie, Nicola Peltz: «Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage, et cela n’a pas cessé», a-t-il notamment écrit dans un texte fleuve publié en story Instagram.
Le «beef» le plus saignant de 2026, point par point 👇
On ne va pas vous refaire tous les tenants et aboutissants du drama qu'on vous a déjà résumé sous toutes les coutures, mais sachez qu'il y a un élément au coeur de la bagarre qui fait bien marrer la Toile: Brooklyn a accusé sa mère d'avoir volé la première danse lors de son mariage. Celle-ci est normalement réservée à la mariée. Pire, Posh Spice l'aurait «humilié» en enchaînant des mouvements jugés «inappropriés».
Le passage en question 👇
Il n'en fallait pas plus pour que la Toile commence à s'imaginer la scène. Entre mèmes et créations IA, tout le monde y a été de sa petite touche moqueuse.
De notre côté, on ne peut s'empêcher de se demander la définition d'une danse «inappropriée». S'agit-il d'un twerk endiablé? Ou une démonstration de Tecktonik, chose qui serait choquante, quel que soit le lieu? Ou alors, ça ressemblait à ça:
Since the entire internet seems so curious about Victoria Beckham "dancing on Brooklyn inappropriately," the following images were entirely created using artificial intelligence by Scottish graphic designer Hey Reilly, attempting to recreate the wedding-day scene.😂 pic.twitter.com/DGSOJmeT6Y— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) January 21, 2026
victoria during the first dance at brooklyn beckham's wedding pic.twitter.com/YHBQ6uJzfz— ｡˚ʚ🍓ɞ˚｡ (@juststraw17) January 20, 2026
victoria beckham at her son’s wedding pic.twitter.com/7IcavQTWYy— Saint Hoax (@SaintHoax) January 20, 2026
Victoria Beckham at Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham’s wedding reception first dance pic.twitter.com/Cw43uiRh3a— AriDboobie (@AriDboobie) January 21, 2026
Victoria Beckham during her son’s first wedding dance pic.twitter.com/4rrZxSJazF— Mark Nelson (@marknelsoncomic) January 19, 2026
“Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Brooklyn and Nicola to the dance floor as they share their first dance as a married couple.”— Grace (@graceyldn) January 19, 2026
Victoria: pic.twitter.com/tZ4kHytOfu
victoria during the first dance at brooklyn beckham's wedding— Natalia Álvarez (@Natalia_Who) January 20, 2026
pic.twitter.com/fuy4aoOSWT
Victoria Beckham leads the first dance at Brooklyn's wedding. #DavidBeckham #VictoriaBeckham #BrooklynBeckham #wedding #BeckhamWedding pic.twitter.com/2LgM1zLPtQ— Page Macauley (@marblism_memes) January 20, 2026
Victoria Beckham during Brooklyn’s first dance:pic.twitter.com/KqcsyPalQv— Wyatt. (@wyattwpack) January 20, 2026
Victoria Beckham gatecrashing Brooklyn’s first dance with his wife at his wedding: pic.twitter.com/FkIy0eeuKX— The Ricky Gervais Clips (@gervaisclips) January 20, 2026
Victoria Beckham during Brooklyns first dance at his wedding.. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/n71u2ofkaT— Benny James (@Beno_ldn) January 20, 2026
Comment ça, vous n'avez pas la réf'?
"Actually, no, that's not the truth, Victoria." pic.twitter.com/kiwKlAN5nX— Netflix (@netflix) October 5, 2023
Ces accusations de mouvement inappropriés, c'est assez ironique pour Posh Spice, qui était connue pour être la danseuse qui ne donnait absolument rien dans le groupe des Spice Girls au niveau chorégraphie (et c'était pour son minimalisme excessif qu'on l'adorait).
Heureusement, Vicky peut compter sur quelques alliés discrets. L'un des invités du mariage a notamment glissé au Mirror: «Elle était un peu raide… mais pas vulgaire même si ses pas de danse étaient un peu gênants. C’était inapproprié, mais uniquement dans le sens où elle semblait être le centre de l’attention alors que cela aurait dû concerner la mariée. Ce que nous en avons retenu, c’est qu’il n’y avait aucun déhanchement suggestif. Mais la prestation était un peu rigide et maladroite.»
Victoria Beckham's dance moves go viral amid Brooklyn bombshell pic.twitter.com/XXJ1PdhKCE— The Sun (@TheSun) January 21, 2026
Ouf, l'honneur est safe. A présent, on attend sagement le leakage de la vidéo en question.