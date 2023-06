Jeux vidéo

Nintendo fait quatre énormes annonces et c'est de l'or en boîte

À l’occasion du Nintendo Direct, on vous dévoile ici les sorties les plus importantes du géant rouge.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

Super Mario Bros. Wonder

Nintendo nous a offert un véritable festival autour de la licence Mario. En effet, au détour de deux remakes et d’un titre à destination de Peach, Nintendo a dévoilé Super Mario Bros. Wonder. Un tout nouveau titre en 2D ultra coloré qui arrive cette année. Un jeu dans lequel vous allez à nouveau pouvoir incarner différents personnages, et qui contient quelques surprises comme la possibilité de se transformer.

Si vous y voyez un petit côté psychédélique, c’est normal, puisque c’est exactement ce que Nintendo souhaite nous faire ressentir.

Ce Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch uniquement.

Le retour de Détective Pikachu

Il est tout bientôt de retour, et on a vraiment hâte de reprendre contact avec lui! Le fabricant a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Le retour de Détective Pikachu. Nous sommes donc face à une toute nouvelle aventure que l’on va avoir la chance de traverser avec le détective le plus électrique qui existe.

Le titre souhaite nous emmener à Ryme City. Là où les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Une ville dynamique qui abrite un Pikachu bien caractériel, mais curieusement attachant. Ce fervent amateur de café est aussi, selon ses dires, un grand détective.

Le retour de Détective Pikachu arrive le 6 août prochain sur Nintendo Switch.

Mario RPG

Notre petit plombier moustachu préféré était en vedette. En plus d’un tout nouvel opus, celui-ci va s’offrir un remake très attendu. On parle ici de Super Mario RPG, entièrement remis au goût du jour. Une version qui va plaire à énormément de monde, tant aux nostalgiques qu'aux curieux. Notez que le titre tactique qui se joue au tour par tour a vu le jour en 1996 pour la toute première fois.

Ce Remake arrive le 17 novembre 2023.

Luigi’s Mansion 2

Alors qu’il a vu le jour en 2013, sur 3DS plus précisément, Nintendo vient tout juste d’annoncer son Remaster complet. En effet, Luigi’s Mansion 2 va avoir le droit à un lifting pour être entièrement jouable sur Nintendo Switch. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été évoquée. On imagine facilement voir le jeu débarquer à la rentrée.

