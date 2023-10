On a des news à vous partager! Image: Activision

Jeux vidéo

Ne manquez pas les actu' gaming du week-end

Des sorties, des trailers, des annonces, des jeux purement incroyables: petit tour de ce qu'il ne faut pas louper cette semaine.

Armin hadzikadunic/jvmag

[UP] ARK: Survival Ascended est disponible!

Comme on le présageait, ARK: Survival Ascended est dès à présent disponible en accès anticipé sur Steam. Et ceci au prix de 44,90 francs. La version console PlayStation 5 et Xbox Series X|S arrive au début du mois de novembre. Cerise sur le gâteau, d’ici la fin de l’année, tout le monde pourra jouer «ensemble».

Ce n’est pas tout, nous sommes déjà en train de vous préparer notre test!

Après le leak de plusieurs images, c’est durant le Xbox Partner Preview que ARK: Survival Ascended se montre enfin à travers une bande-annonce époustouflante.

Il s’agit d’un «remaster» de ARK : Survival Evolved, ainsi que tous les DLC du premier jeu, mais sous Unreal Engine 5.

Les changements ont l’air assez massifs et il est difficile de reconnaitre les différentes maps tant le changement de moteur affecte les décors et la densité de la végétation.

Ark Survival Ascended - Xbox Partner Preview Vidéo: youtube

Par ailleurs, si mes souvenirs sont bons, cette bande-annonce ressemble beaucoup à une des premières sorties à l’époque de l’Alpha.

Quoi qu’il en soit, la rédaction est emballée et nous avons hâte de pouvoir replonger dans le monde impitoyable des dinosaures. On espère juste que le jeu comportera moins de bugs que le «premier volet».

Pour l’instant, ARK: Survival Ascended n’a toujours pas de date de sortie. Il faut se contenter d’un coming soon, même si le jeu est «censé» sortir durant le mois d’octobre 2023.

Les humains et les Homo Deus, qui étaient des transhumains à l’époque, ont travaillé ensemble à la construction des ARK et du vaisseau-colonie (simulation de la Genèse) pour tenter de sauver la vie sur Terre de l’extinction. En même temps, ces projets étaient hautement confidentiels en raison des questions morales et éthiques susceptibles d’entraver le projet.

The Finals, la bêta ouverte commence cette semaine!

L’annonce était totalement inattendue, et elle nous fait agréablement plaisir! Jouable depuis plusieurs mois au travers de différentes phases, The Finals s'est enfin ouverte à tout le monde via une bêta qui a débuté cette semaine!

Pour rappel, The Finals est un FPS ultra nerveux qui se joue en équipe avec un penchant compétitif. Le tout en restant accessible à tout le monde. Le titre mise ici avant tout sur la verticalité et la destruction des environnements. À ce propos, The Finals est développé par les papas des premiers Battlefield!

The Finals lance donc cette semaine sa bêta totalement ouverte. Celle-ci se terminera le 5 novembre prochain et prend place sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Côté contenu, une nouvelle carte sera disponible au travers de 5 modes disponibles. Pour la toute première fois, aucune NDA n’est annoncée.

Si vous souhaitez participer au nouvel essai de TF, direction votre magasin en ligne de votre machine. Dernière information, tout se déroule sur PC, vous pouvez retrouver le jeu sur Steam.

Far Cry Maverick, un autre opus en développement

On commence très fort la semaine avec une énorme rumeur du côté d’Ubisoft, le développeur/éditeur qui ressemble en ce moment plus à une passoire qu’à une tombe tant les informations découlent de partout. Alors qu’il y a tout juste quelques jours nous vous parlions des premières informations de Far Cry 7, ce matin on découvre un certain Maverick! Un tout autre opus qui semble lui aussi en développement. Un titre bien différent de ce que propose d’habitude le groupe. Voici donc ce que nous apprend notre bon vieux Tom Henderson via le média Insider-Gaming.

Far Cry Maverick, de son nom de code, est une future expérience multijoueur. Elle met en avant le genre «extraction» dans lequel vous allez devoir survivre jusqu’à vous sortir de la partie. Dans cette formule, Ubisoft semble avoir opté pour un paysage inspiré de l’Alaska avec du craft et de la survie comme gameplay principal. Si les parties peuvent se dérouler de manière solo, il est ici conseillé d’évoluer avec vos amis. La mort y est permanente, mais vous allez avoir la possibilité de stocker du matériel dans une cache qui fera office d’inventaire.

Avant Far Cry 7

Ce n’est pas la première fois que Maverick est évoqué par Tom, mais c’est la première fois que des informations arrivent, et ce de manière plutôt concrète. Pour terminer, sachez que Far Cry Mav est prévu pour débarquer avant le septième opus de la saga, du moins d’après les plans de l’entreprise Ubisoft.

Après plusieurs années à stagner sur ses acquis, Far Cry semble vouloir véritablement innover, pour notre plus grand plaisir.