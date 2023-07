Jeux vidéo

On a testé Remnant 2 et voici ce qu'on en pense

Après un premier volet extrêmement bien accueilli, les développeurs du studio Gunfire se remettent en selle pour une suite sobrement nommée Remnant 2.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Dans Remnant 2, la vision globale du jeu reste la même puisqu'il fait honneur au genre Souls-Like via une formule qui propose des armes à feu. Un shooter atypique que nous avons la chance de parcourir depuis une petite semaine maintenant. Une aventure qui offre toujours autant d’excellentes sensations, avec quelques points noirs au tableau. Voici notre test sur Remnant 2.

Rétablir l’ordre

Tout comme pour le premier volet, Remnant 2 nous propose un scénario où nous allons devoir sauver (nettoyer) les terres. Dans cette nouvelle narration, les racines ont disparu. Désormais, vous allez devoir traverser différents mondes afin de rétablir l’ordre. Un joli prétexte pour vous convaincre de simplement nettoyer les créatures qui vont se dresser devant vous.

Image: jvmag

Le bestiaire est ici bien riche (et varié) et évidemment, l’approche coopération donne un autre goût plus prononcé à l’action. Jouer tout seul c’est bien, mais à plusieurs c’est véritablement mieux. Le jeu est d’ailleurs construit autour de cette image, et nous vous conseillons bien sûr d’en faire autant. Il reste néanmoins très amusant en solo.

Image: jvmag

Information importante, vous n’avez pas véritablement besoin d’avoir joué au premier volet pour entreprendre cette nouvelle expérience. Remnant 2 est avant tout un shooter/looter/Souls-Like. En ce qui concerne la difficulté, celle-ci est bien ajustable. Vous allez pouvoir doser à votre manière, histoire de profiter du jeu comme il se doit selon votre approche. Il y a même la possibilité, cette fois-ci, de refaire certains niveaux, et ce même en cours d’une campagne.

Pour les plus téméraires, un mode Apocalypse se débloque après votre première run sur le jeu. Histoire de replonger en enfer dans une difficulté ultime.

Sanguinaire

Remnant 2 place toutes ces qualités dans son gameplay. Parfois un peu lourd, le titre reste tout de même incroyablement agréable en main. Le placement de la caméra est un pur plaisir et la sensation de shoot peut devenir un vrai péché mignon. Attention tout de même, l’évolution des personnages n’est pas si impactant que ça. Un point non négligeable qu’il faut souligner.

Image: jvmag

Toujours dans la partie des personnages, deux nouveaux héros font leur entrée dans ce nouveau volet, ce qui porte à cinq le nombre de classes. De quoi vous laisser largement le choix de trouver chaussure à votre pied. Voici les classes disponibles au lancement du jeu:

Pistolero.

Médecin.

Chasseur.

Challenger.

Maître-chien.

Bien évidemment, avec son approche Souls-Like, et malgré sa difficulté ajustable, Remnant 2 veut votre peau. Tout le bestiaire souhaite vous voir mourir. Parfois, vous n’allez pas avoir le choix, vous devrez y laisser votre peau pour apprendre, comprendre et maîtriser.

Image: jvmag

Evolution en douceur

Au fil de l’aventure, vous allez débloquer de nouveaux sorts et différentes améliorations pour vos armes. Notez qu’il n’y pas réellement de barre d’expérience ou du moins cette dernière n’est pas visible. Un choix intéressant de la part des développeurs, qui casse quelque part la course à celle ou celui qui est le meilleur.

Image: jvmag

Image: jvmag

Image: jvmag

Remnant 2 permet par ailleurs de débloquer de nouveaux traits que l’on trouve en tant que «loot» au sol et que l’on peut attribuer selon nos besoins et préférences. Il est possible d’acquérir une double classe en avançant suffisamment dans le jeu.

Malheureusement, de manière globale, après une trentaine d’heures sur le jeu, à deux, nous avons été déçus de l’évolution proposée sur nos personnages. Si celle-ci est présente, il manque une montée en puissance, ou un petit quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous donne de devenir le protagoniste ultime.

Diablement beau, tout autant varié

En dehors de son gameplay ravageur, Remnant 2 se démarque aussi par la diversité de ses décors. Chaque nouveau paysage est un régal pour les yeux. Ce n’est pas tout, en plus d’être variés, ces derniers sont incroyablement beaux. La direction artistique colle parfaitement avec le sujet, et il faut l’avouer, l’immersion en est impactée.

Image: jvmag

Histoire d’enfoncer le clou, les développeurs ont réussi la difficile prouesse de proposer une bande-son qui colle parfaitement à chaque événement de l’aventure.

Un jeu intéressant, même en solo

Si le jeu est pensé avant pour se dérouler à plusieurs, sachez que le travail des développeurs n’a pas été de tout repos sur la partie solo. En effet, le titre est bel et bien amusant si vous souhaitez vous lancer en loup solitaire. Vous n’allez pas avoir l’impression de faire tout le travail, et c’est un très bon point positif.

Image: jvmag

Petite précision intéressante, vous allez pouvoir passer le tutoriel, histoire de ne pas devoir refaire mille et une fois les mêmes choses à chaque création de personnages. Notez aussi que le premier niveau est à chaque fois aléatoire, de quoi pimenter l’aventure dès son lancement.

Pour terminer, si vous aimez les affrontements où vous êtes le héros, mais que par moment vous souhaitez un peu d’aide, c’est tout à fait possible. Vous pouvez faire une recherche rapide afin de trouver quelques personnes pour vous accompagner sur le front, le temps d’un instant. Ou pour battre un boss un peu trop compliqué.

Une suite réussie

Alors que nous attendons de pied ferme les derniers correctifs sur Remnant 2, nous pouvons vous le dire, le jeu est une très bonne suite. Il ne révolutionne pas le monde de la narration, c’est un fait. il fait simplement suite à l’excellente base déjà posée avec le premier volet. Malgré tout, il est un excellent shooter, un très bon Souls-Like, et surtout il est totalement jouable en coopération.

La bande-annonce du jeu: Vidéo: youtube

Si vous avez aimé la première aventure, vous allez adorer cette suite. Si vous n’avez jamais gouté a Remnant, ce sera l’occasion ou jamais. Avec son approche un peu plus ouverte, et sa tournure «avec des armes», il a de quoi largement vous surprendre.

Note générale 7,5/10

Les + :

Flatte la rétine.

Riche et varié.

5 classes.

La coopération.

La bande-son.

L’approche Souls-Like maîtrisée.

Les - :

Scénario simpliste.

Evolution un peu timide des personnages.

Manque parfois de précision.

