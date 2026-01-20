en partie ensoleillé-4°
L'embrouille continue dans la famille Beckham

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 24: Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attend the after-party for the Burberry Winter 2025 show during London Fashion Week at The Twenty Two on February 24, 2025 in London
Brookly Beckham et Nicola Peltz BeckhamImage: Dave Benett Collection

Brooklyn Beckham accuse ses parents de vouloir «ruiner» son mariage. Une situation qu'il a dénoncée sur Instagram.
20.01.2026, 09:2020.01.2026, 09:20

Brooklyn Peltz Beckham, fils de David et Victoria Beckham, a accusé lundi ses parents de chercher à «ruiner» son mariage. Il exclut toute réconciliation avec eux.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 26 ans a détaillé comment ses parents essayaient, selon lui, de saboter sa relation avec sa femme Nicola Peltz Beckham, épousée en 2022.

Un poulet serait à l'origine de la «rupture totale» des Beckham

«Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage et cela n'a pas cessé», a-t-il écrit dans un message adressé à ses plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. «Je ne me laisse pas contrôler. Je me défends pour la première fois de ma vie», a-t-il poursuivi.

«Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille»

La marque «avant tout»

Brooklyn est le fils aîné de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, David Beckham, et de sa femme, Victoria, créatrice de mode et ancienne vedette de la musique. Lui-même mannequin, il a épousé en 2022 Nicola Peltz, une actrice américaine et fille de l'homme d'affaires milliardaire Nelson Peltz et de l'ancien mannequin Claudia Heffner Peltz.

Ses parents n'ont depuis sa rencontre avec Nicola jamais cessé les mesquineries à l'égard de celle-ci, accuse-t-il. «Ma mère a annulé la confection de la robe de Nicola à la dernière minute, alors qu'elle était très enthousiaste à l'idée de porter sa création, la forçant à trouver une nouvelle robe en urgence», a-t-il indiqué.

Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix

Il a également affirmé que ses parents avaient «manqué de respect» à sa femme et qu'elle n'avait pas été invitée à la fête d'anniversaire des 50 ans de son père en mai dernier.

«Ma famille accorde plus d'importance à la promotion publique et aux parrainages qu'à autre chose. La marque Beckham passe avant tout»

Les porte-paroles de David et Victoria Beckham n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires concernant les déclarations de leur fils. (jzs/ats)

Victoria Beckham reprend «Viva Forever» avec son fils
Video: watson
