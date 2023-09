Horizon Forbidden West: Complete Edition arrive prochainement sur PlayStation 5 et PC. Image: PlayStation studios

Jeux vidéo

On en sait plus sur Star Wars, Far Cry et 2 autres jeux cultes

Cette semaine, Far Cry 7 fait enfin parler de lui, Resident Evil sur iPhone va vous faire craquer, Aloy débarque sur PC et on a des nouvelles de Star Wars Eclipse.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

Far Cry 7: les premiers détails viennent de fuiter

Évidemment, comme pour chaque fuite importante, il est de notre devoir de vous demander de garder la tête froide. Ici rien n’est officiel, c'est le média Insider Gaming, connu pour faire souvent mouche dans ce qu'il avance, qui est derrière ces informations. Alors que d’ici quelques semaines, Ubisoft va larguer son très attendu Avatar: Frontiers of Pandora, aujourd’hui il est question de Far Cry 7 avec des détails croustillants sur l’intrigue et le gameplay.

Prise d’otage

Histoire de vous jeter dans le bain directement, Far Cry 7 vous mettra dans la peau d’un personnage qui a pour mission d’aller délivrer sa famille prise en otage par un méchant emblématique, comme à l'accoutumée dans la franchise. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est une nouvelle manière de gérer le temps. C'est d'ailleurs sur ce point que les choses deviennent intéressantes. En effet, le jeu se déroulera en temps réel!

Insider Gaming précise que, selon leurs sources, le décompte pourra être arrêté à certains moments clés, comme par exemple dans les campements. On part donc pour une aventure qui souhaite vous mettre sous pression.

Fini la linéarité

Far Cry 7 proposera également une aventure non linéaire, une première dans la saga. Il est ici question de retrouver les différents membres de votre famille, dans l’ordre que vous souhaitez. Attention cependant, il est important de savoir que si un des membres meurt, l’histoire ne s’arrête pas. En effet, le jeu proposera simplement une trame différente. C’est d’ailleurs ici que la nouvelle mécanique des interrogatoires va prendre tout son sens et bien évidemment, vos victimes ne vont pas forcément vous avouer la vérité. Ce prochain volet de la saga Far Cry risque bien de faire sa petite révolution, et nous avons hâte de voir tout ceci évoluer. Un jeu qui pousse la rejouabilité tout en vous demandant d’accélérer le rythme pour ne laisser personne de côté est un vrai courant d'air frais pour cette franchise qui peine à se renouveler.

Resident Evil 4: prix plein pot sur les iPhone 15 Pro

Il y a quelques semaines, le géant Apple profitait de sa keynote annuelle pour dévoiler toute une liste de «gros triple A» à destination de ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Parmi les titres dévoilés, on trouve un certain Resident Evil 4 Remake qui refait parler de lui aujourd’hui. En effet, on apprend à l’instant que le jeu sera vendu au prix fort sur ce nouveau support mobile.

Vidéo: watson

Alors que le marché des jeux sur smartphones opte plutôt pour des free-to-play composant avec des microtransactions, ici Capcom voit les choses autrement. D’ailleurs, l'éditeur promet même que la qualité du titre sera semblable à ce qui existe sur consoles! Nous restons tout de même méfiants face à cette information.

Est-ce que nous sommes à l’aube d’un tournant dans le gaming mobile avec des jeux plus chers, mais qui proposent une vraie expérience? C’est possible. Le jeu vidéo sur support nomade est en train de gagner du terrain à tous les niveaux. Le cloud explose, les PC portables type Steam Deck deviennent légion et le gaming sur smartphone se renforce de plus en plus.

Star Wars Eclipse: du Quantic Dream pur jus

Annoncé en 2021, nous sommes restés sans aucune nouvelle de Star Wars Eclipse depuis son impressionnante première bande-annonce. Derrière ce projet rempli d’ambition prévu pour 2027 (environ), on retrouve le studio devenu maitre incontesté de la narration, à savoir: Quantic Dream. Après Heavy Rain et Detroit Become Human, le studio s'attaque à la saga la plus importante de l’univers science-fiction. Après un énorme silence, nous avons enfin quelques nouvelles croustillantes.

Au détour d’une interview accordée au média IGN durant le Tokyo Game Show, la vice-présidente du département marketing de Quantic Dream a donné quelques informations. Selon elle, Star Wars Eclipse est une structure narrative avec de nombreux embranchements, dans la même lignée que leurs titres précédents.

«Même les personnages principaux vont pouvoir mourir durant notre aventure, mais celle-ci ne s’arrêtera pas. Dans Star Wars Eclipse, il n’y a pas de Game Over de prévu» Lisa Pendse

Le jeu est donc conçu pour ne jamais s’arrêter et vous laisser vivre votre propre expérience. À partir de là, on imagine aisément que le jeu va proposer plusieurs embranchements narratifs que vous allez pouvoir reprendre à tout moment pour vivre des scènes différentes à chaque moment.

Dernière information, et pas des moindres, nous vous rappelons que Star Wars Eclipse est conçu comme un jeu d’aventure/action. Une première pour le studio. Nous sommes donc curieux de voir comment le groupe va réussir à mélanger son savoir-faire avec ce nouvel aspect.

Horizon Forbidden West: la Complete Edition sort sur PC

Après une rumeur lancée la semaine dernière au sujet de la saga Horizon, aujourd’hui nous avons le droit à une information officielle. En effet, Horizon Forbidden West: Complete Edition est sur le point de débarquer sur Playstation 5, mais ce n’est pas tout. La compilation va aussi arriver sur PC! Une très bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs qui vont avoir le droit à une version ultime.

En effet, on retrouve le jeu de base et l'extension Burning shores dans laquelle vous rencontrez de nouvelles tribus et naviguez entre les dangers et les obstacles de l’archipel de Los Angeles. En bonus, vous aurez également droit à des objets en jeu, la bande-son, un art book et la bande-dessinée Le Faucon-Soleil en format numérique.

Nous vous rappelons que, sur Playstation 5, tout ceci est déjà disponible séparément. Quant à la version PC de Horizon Forbidden West, elle est prévue pour début 2024. Elle est actuellement développée par Nixxes, le studio qui s’était déjà chargé d'un autre portage d'une exclusivité Sony: Marvel's Spider-Man. Pour les joueurs consoles qui n'ont encore jamais touché à Horizon, la version complète arrive le 6 octobre prochain sur PS5.

33 images générées par IA délicieusement bizarres

1 / 37 33 images générées par IA délicieusement bizarres

Vous avez fini «The Last of Us» et vous crevez d’envie de voir la suite?