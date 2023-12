Le grand gagnant des Game Awards 2023 était largement couru d'avance. Larian studio

Jeux vidéo

Et le grand gagnant des Game Awards 2023 est...

Les Oscars du jeu vidéo se sont déroulés hier soir à Los Angeles. Les Game Awards ont offert une cérémonie pleine de surprises, dont des annonces et surtout des statuettes pour récompenser les meilleurs jeux de l'année.

sainath bovay - armin hadzikadunic/jvmag

La cérémonie des Game Awards 2023 a lieu hier soir à Los Angeles devant un parterre composé des ténors de l'industrie. Un rendez-vous annuel qui, depuis une décennie, est devenu un véritable show, avec son lot de stars, des concerts, et une quantité astronomique d’annonces.

Durant ces festivités, de très nombreux prix sont remis aux meilleurs jeux de l’année, et ce dans plusieurs catégories. On retrouve évidemment les blockbusters sortis dans l'année telle que Diablo IV, Zelda TOTK ou encore Marvel’s Spider-Man 2.

Si le sacre du jeu de l'année était une évidence, c'est un jeu que personne n'a vraiment vu venir, et qui est reparti avec le plus de récompenses dans les diverses catégories.

Voici le «Game of the Year»

Jeu de l’année

Baldur's Gate III 🏆

Alan Wake II

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

Ce n'était pas vraiment une surprise tant le jeu est plébiscité tant par les joueurs que par les grands noms de l'industrie. Presque tous ceux qui ont goûté à ce fabuleux jeu de rôle sont unanimes: cela fait bien longtemps qu'un jeu vidéo n'avait pas proposé un monde virtuel aussi dense, organique et vibrant que celui de Baldur’s Gate III. Le souci du détail, le gameplay stratégique ou encore le travail dantesque de l'écriture atteint un aboutissement qui mérite bien la récompense ultime du jeu de l'année 2023, remis par l'acteur Timothée Chalamet aux Belges de Larian Studio.

Les autres lauréats

L'autre grand gagnant des Game Awards 2023, c'est Alan Wake II, qui mérite largement ses honneurs avec ses graphismes aboutis, son ambiance de dingue et un moment musical dantesque dont les joueurs se souviendront toute leur vie. Le jeu d'horreur du studio finlandais Remedy ne repart peut-être pas avec le trophée ultime, mais avec les prix les plus prestigieux.

Le jeu québécois Sea of Stars, conçu par Sabotage Studio, a remporté quant à lui le prix du jeu indie de l’année.

Meilleure réalisation

Alan Wake II 🏆

Baldur’s Gate III

Marvel’s Spider-Man

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure narration

Alan Wake II 🏆

Baldur’s Gate III

Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Meilleure direction artistique

Alan Wake II 🏆

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure musique/bande originale

Final Fantasy XIV 🏆

Baldur's Gate III

Alan Wake II

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Meilleur jeu indépendant

Sea of Stars 🏆

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Viewfinder

Une pluie d'annonces

Comme chaque année, l'événement est un endroit de premier choix pour les constructeurs et éditeurs, qui peuvent profiter d'une sacrée audience pour annoncer ce qui nous attend dans les mois à venir.

Monster Hunter Wilds, le premier trailer est là !

C’est la grosse annonce de la soirée, elle s’est placée à la toute fin de la cérémonie des Game Awards. Capcom a joué cartes sur table en proposant comme il se doit le premier trailer du futur opus de la saga Monster Hunter.

Ce nouveau projet nommé Monster Hunter Wilds nous propose donc ses premières images ainsi que sa fenêtre de sortie. Malheureusement, il va falloir faire preuve de patience puisqu’on parle ici de 2025. Monster Hunter Wilds est prévu sur les consoles Playstation 5, Xbox Series X|S et sur PC.

OD, le futur jeu de Kojima se dévoile

Hideo Kojima et son studio Kojima Productions vont encore frapper très fort. Nommé OD, nous sommes ici face à un titre qui semble horrifique, avec un trailer qui réussit à nous mettre mal à l’aise en l’espace de quelques secondes, c’est dire son efficacité. Un projet très mystérieux dans lequel on retrouve les acteurs Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier.

Malgré les quelques explications et le premier trailer, nous ne savons pas grand-chose du jeu. Il est développé en association avec Microsoft Xbox afin d’exploiter le mieux possible le Cloud Gaming, Hideo Kojima souhaitant toujours en faire un «nouveau média». Une technologie nouvelle dans l’industrie du jeu vidéo qui attire forcément tous les regards.

Marvel's Blade, un TPS qui se déroule à Paris

Alors que tout le monde attendait de voir les premières images de Dishonored 3, il n’en sera finalement rien. Et c’est peut-être mieux puisqu’à la place, nous avons eu le droit à Blade! Un futur jeu solo qui se déroule à la troisième personne et promet un jeu d’action qui va baigner dans le style du studio Arkane Lyon.

Après Les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, et Wolverine, c'est donc un nouveau héros des comics Marvel qui aura droit à son adaptation vidéoludique. Et autant dire qu'avec le studio Arkane, le chasseur de vampires est entre de bonnes mains.

Hellblade 2, du gameplay et une sortie pour 2024 confirmée

Microsoft nous a également donné rendez-vous au Game Awards et donne enfin des nouvelles de Senua’s Saga: Hellblade 2, toujours aussi impressionnant visuellement.

Cerise sur le gâteau, en plus d’un excellent trailer de gameplay, les développeurs de Ninja Theory ont validé l’arrivée de cette impressionnante aventure pour 2024. Il était temps.

Jurassic Park: Survival, une future aventure haletante

Vous aimez les gros dinosaures? Les jeux vidéo inspirés de films? Alors ça tombe bien puisqu’il est question ici d’une adaptation très attendue nommée Jurassic Park: Survival. On parle ici d’un jeu solo dans lequel vous allez devoir survivre face à des dinosaures. Ici il n’est pas question de craft et de construction de base, mais bien de réflexion et de gameplay millimétré.

Le jeu propose de retourner sur Isla Nublar le lendemain des événements du célèbre film Jurassic Park de 1993. Dans ce jeu d’action-aventure, vous incarnez le Dr Maya Joshi, une scientifique d’InGen qui n’a pas pu évacuer l'île à temps. Il est difficile d’en savoir plus pour le moment, mais on peut pencher pour une expérience proche de celle proposée par le jeu Alien Isolation.