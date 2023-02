«Les Sims 4» ajoute des options qui ne vont pas plaire à Poutine

En plus de ces ajouts, les développeurs ont aussi créé une nouvelle catégorie, «objets médicaux». On y trouve par exemple un lecteur de glycémie pour les Sims diabétiques, ou encore des prothèses auditives.

Le jeu Les Sims 4 s'offre une nouvelle garde-robe, plus inclusive. Image: the sims

Si la communauté pouvait déjà vivre une sexualité de manière relativement épanouie dès les premiers jeux, puisque les Sims pouvaient s'enticher de n'importe quel sexe, les développeurs vont aujourd'hui plus loin. Dans la dernière mise à jour des Sims 4, il est possible d'équiper son personnage de binders , ces brassières compressives qui permettent de masquer au mieux les courbes de la poitrine.

Qui n'a jamais perdu des nuits entières à créer son propre avatar et son crush et les faire copuler dans le jacuzzi? Désormais, les personnes transgenres pourront elles aussi être mieux représentées dans l'univers des personnages qui se saluent d'un «sul sul» (et qui copulent dans les jacuzzis).

