Jeux vidéo

Fan de jeux vidéo? Voici trois opportunités à ne pas rater

Pour commencer l'été en bonne et due forme, plusieurs jeux vidéo sont désormais gratuits. Mais attention, seulement pour une courte période!

Armin Hadzikadunic/jvmag

Star Citizen

Gratuit jusqu’au 17 juillet

Bonne nouvelle! À l’occasion du Foundation Festival, Star Citizen devient gratuit jusqu’au 17 juillet. Une très longue période de pratiquement deux semaines durant laquelle vous allez pouvoir découvrir ce MMO «pas comme les autres».

Un jeu qui manque cruellement de stabilité, mais qui offre une expérience véritablement grisante, bien au-dessus de ce qui existe dans l’univers des Space Opera. Malheureusement, bien que le jeu offre des moments divins, nous partageons l’avis des gens sur son développement qui prend bien trop de temps, et qui semble ne jamais vouloir se terminer. Mais ce n’est pas notre sujet du jour.

Pour en revenir à notre essai gratuit, sachez que celui-ci est déjà lancé.

Si vous voulez tester le vol spatial, direction le lien qui se trouve juste ici.

Image: jvmag

Comme pour chaque période gratuite, vous pouvez utiliser un code de parrainage afin de bénéficier de bonus en jeu. Votre «parrain» se verra lui aussi offrir quelque chose. Si vous n’avez pas de connaissance qui possède ce fameux code, voici le nôtre: STAR-XFYQ-R62K.

Pour terminer, notez que le Foundation Festival est une occasion de se retrouver sur le jeu. Un moment de partage avec des missions inédites, et surtout des récompenses exclusives. Si vous n’avez pas lancé le jeu depuis longtemps, c’est le moment ou jamais. Notez que l’événement se termine au 31 juillet prochain.

Naraka: Bladepoint

En version free-to-play et sortie Playstation 5

Le titre multijoueur qui met en avant les combats rapprochés et la précision des mouvements change de cap. En effet, on apprend que le titre va s’orienter désormais vers une version free-to-play. Celle-ci arrive tout bientôt, en même temps que l’arrivée du jeu sur PlayStation 5. Sans aller plus loin, sachez que cette date tant attendue est fixée au 13 juillet prochain. Ce n’est pas tout, les développeurs ont annoncé une pluie de nouveautés à venir à partir de cette même date.

Voici la liste de ce qui attend les joueuses et joueurs:

Capturez le puits spirituel: une bataille de guerre des gangs en 12v12 qui permet aux joueurs de capturer des lieux pour gagner des points.

une bataille de guerre des gangs en 12v12 qui permet aux joueurs de capturer des lieux pour gagner des points. Nouvelle arme double hallebarde: combine une lance et une dague en une seule. Elle peut poignarder droit et frapper horizontalement, avec la possibilité de verrouiller d’autres armes.

combine une lance et une dague en une seule. Elle peut poignarder droit et frapper horizontalement, avec la possibilité de verrouiller d’autres armes. Mises à jour de la Chambre de justice pour le mode Guilde: position et fonctionnalités supplémentaires ajoutées au système de guilde actuel.

position et fonctionnalités supplémentaires ajoutées au système de guilde actuel. Nouveau héros: Tessa est un démon renard vieux de 1000 ans, qui peut charmer ses ennemis et capturer leurs âmes.

Récompenses pour les vétérans: les joueurs qui ont déjà acheté le jeu recevront de l’or en jeu équivalent à l’édition qu’ils possèdent actuellement, et plus encore.

les joueurs qui ont déjà acheté le jeu recevront de l’or en jeu équivalent à l’édition qu’ils possèdent actuellement, et plus encore. Des objets exclusifs aux joueurs de PlayStation 5.

Des événements et des récompenses en jeu pour l’anniversaire.

Collaboration avec Dwelling in the Fuchun Mountains (inspiré d’une célèbre peinture chinoise).

Hall d’entrée en 3D – les joueurs peuvent se déplacer et explorer pendant la file d’attente.

les joueurs peuvent se déplacer et explorer pendant la file d’attente. Nouveau thème de skin de saison: classique des montagnes et des mers et du dieu des quatre saisons.

classique des montagnes et des mers et du dieu des quatre saisons. Avantages XGP: les joueurs possédant un compte Naraka: Bladepoint via le Xbox Game Pass passeront automatiquement de l’édition standard à la nouvelle édition Deluxe contenant des récompenses en jeu.

Pour terminer, notez que le jeu est actuellement disponible sur PC ainsi que sur les consoles Xbox. Avec cette arrivée prochaine à la sauce «gratuite», nous vous conseillons évidemment de ne pas sauter sur l’achat du jeu pour le moment.

The Crew 2

Gratuit jusqu'au lundi 10 juillet

En attendant l’arrivée de The Crew Motorfest, dès à présent, vous pouvez foncer et découvrir les Etats-Unis via The Crew 2. Le jeu de course signé Ubisoft offre une véritable parcelle de liberté. Le jeu vidéo est donc gratuit jusqu'au lundi 10 juillet, et touche absolument tous les supports. À savoir: consoles Old Gen, Current Gen ou encore PC. Notez que le jeu complet est déverrouillé pour l’occasion.

The Crew 2 est un titre coup de cœur, tout d’abord pour son approche, sa liberté et sa richesse. Mais aussi parce qu’il est le premier jeu que nous avons testé sur notre magazine, il y a plusieurs années maintenant.



Image: jvmag

The Crew 2 vous propose de vivre la culture des sports motorisés américains. Vous allez découvrir des paysages exaltants en choisissant vos véhicules préférés parmi des centaines. Soyez prêts à ressentir l’excitation de la compétition à travers les Etats-Unis. Tout ceci en testant vos compétences dans un large éventail de disciplines.

Pour sauter sur ce weekend gratuit, direction le lien qui se trouve juste ici.

33 images générées par IA délicieusement bizarres