L'acteur Mickey Rourke, photographié ici au printemps 2025, ne souhaite pas recevoir de soutien financier de ses fans. Image: Louis Wood / Imago

«Je préfère me foutre un flingue dans le cul»: Mickey Rourke enrage

Mickey Rourke risque de perdre sa maison, une situation qu'un appel aux dons tente d'éviter. Problème: l'acteur affirme désormais n'avoir absolument rien à voir avec cette initiative.

Thomas Studer / ch media

«La célébrité ne protège pas de la précarité.» Cette phrase est un brin grandiloquente, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Elle figure dans la description d'un appel aux dons lancé dimanche pour venir en aide à quelqu'un qui a connu la gloire avant de sombrer dans le besoin: Mickey Rourke.

Au début des années 1980, l'acteur américain accède à la notoriété grâce à des films tels que Diner ou Rumble Fish. Le drame érotique 9 semaines 1/2 (1986) le propulse au rang de sex-symbol, tandis que sa performance dans le thriller Angel Heart (1987) fait de lui un acteur définitivement acclamé.

Dans les années 1990 cependant, Rourke s’essaye à une carrière de boxeur professionnel, ce qui lui laisse le visage fracassé. Il subit de nombreuses opérations chirurgicales, tandis que ses rôles perdent de leur superbe. Grâce à son premier rôle dans le film The Wrestler (2008), il réussit un comeback, mais n'a jamais renoué avec le succès, ni même avec sa gloire des années 1980.

Mickey Rourke avec Kim Basinger. Elle jouait à ses côtés dans «9 semaines et demie» (1986). Image: Imago

Rourke a déjà reçu un avertissement

Des photos récentes de paparazzi montrent l'acteur de 73 ans dans une posture fragile, presque chauve, ramassant des sacs d'un service de livraison devant sa maison à Los Angeles. Et c'est à cause de cette maison, où il a vécu pendant plus de dix ans, que Rourke est aujourd'hui en difficulté.

Selon un rapport du Los Angeles Times, Rourke aurait près de 60 000 dollars d'arriérés de loyer, raison pour laquelle il a reçu une mise en demeure le 18 décembre. S'il ne peut pas rembourser ses dettes, il risque l'expulsion de la maison, dont le loyer mensuel s'élèverait à 7 000 dollars, soit environ 5 500 francs suisses..

Mais l'argent nécessaire semble lui manquer. C'est en tout cas ce que suggère l'appel aux dons lancé par la manager de Rourke, Kimberly Hines, et son assistante via la plateforme GoFundMe. «Aidez Mickey Rourke à rester dans sa maison», tels sont le titre et l'objectif de la campagne.

«L'objectif de la campagne est presque atteint»

«Mickey est confronté à une situation très concrète et urgente: la menace d'une expulsion de son domicile», écrit Hines.

«Cette collecte de fonds est lancée avec l'accord explicite de Mickey afin de couvrir les frais immédiats liés au logement et d'éviter précisément cela»

L'objectif de la collecte est fixé à 100 000 dollars, un montant qui était déjà dépassé ce mardi en début d'après-midi. Depuis dimanche, plus de 2 700 personnes ont fait un don et ont exprimé leur estime pour Rourke dans l'espace réservé aux commentaires.

«Hey Mickey, tu as toujours été mon acteur préféré», écrit un donateur. «Voici quelques clopinettes de la part d'un routier qui travaille dur. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela compte pour toi. Garde la tête haute et essaie de vivre selon tes moyens», écrit un autre.

Une campagne «gênante»

A ce stade, cette triste histoire aurait pu s'achever sur une petite note positive. Objectif de dons atteint, expulsion évitée, leçon retenue. Pourtant, Mickey Rourke lui-même, qui était resté silencieux jusqu'alors, a donné à l'affaire une tournure nouvelle, assez saugrenue.

Lundi soir, l'acteur a publié sur son compte Instagram une vidéo touchante de cinq minutes. Il y a nié avoir quoi que ce soit à voir avec l'appel aux dons ou même en avoir eu connaissance.

La vidéo le montre portant un chapeau de cow-boy avec, vraisemblablement, une perruque en dessous. Il tient son chien Lucky sur ses genoux tout en s'adressant à la caméra.

L'étrange réaction de Mickey Rourke Vidéo: instagram

Selon ses mots prudents et gênés, «quelque chose s'est produit qui le frustre, le déroute et qu'il ne comprend pas.»

«Quelqu'un a mis en place une sorte de collecte de fonds pour moi, et ce n'est pas moi, d'accord?» Mickey Rourke

«Si j'avais besoin d'argent, je ne demanderais jamais cette putain de charité. Je préférerais me foutre un flingue dans le cul et presser la détente.»

Il a affirmé n'avoir aucune idée de qui se cache derrière cette campagne ni de ce que cette personne recherche. Pour lui, la situation est «gênante» et «humiliante».

Dans la vidéo, Rourke ne s'est pas attardé sur sa situation en matière de logement, se contentant de dire qu'il avait «un toit sur la tête et à manger», ce dont il était reconnaissant.

«Je ne veux l'argent de personne, je veux que vous récupériez votre argent»

Il a ajouté qu'il allait contacter son avocat à ce sujet.

«La manager confirme que l'action est légitime»

Depuis, la confusion semée par la vidéo Instagram a été dissipée. La manager de Rourke, Kimberly Hines, s'est exprimée sur le sujet mardi après-midi lors d'un entretien avec le journal spécialisé The Hollywood Reporter.

Elle a confirmé que l'initiative était légitime et qu'elle avait été convenue avec Rourke. Cependant, celui-ci n'aurait probablement pas bien saisi le fonctionnement de l'appel aux dons et aurait «pété les plombs» sous la forme de cette vidéo Instagram après l'énorme écho médiatique suscité par l'affaire.

A cette occasion, Kimberley Hines a souligné que les donateurs seraient, bien entendu, remboursés si Rourke ne voulait effectivement pas de cet argent.

Ainsi, cette triste histoire a pris une tournure des plus affligeantes. Le public a souhaité soutenir une star en pleine déchéance, mais la médiatisation de la procédure lui a fait péter un plomb. Les 100 000 dollars ne sont qu'une bien maigre consolation.

Traduit de l'allemand