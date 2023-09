«Assassin's Creed Mirage», rendez-vous avec l'histoire

Jeux vidéo

Les fans d'«Assassin's Creed Mirage» ont rendez-vous avec l'histoire

Le nouveau jeu d'Ubisoft devrait ravir les fans d'Assassin's Creed de la première heure. Un retour aux sources, dans les rues de Bagdad, au IXe siècle.

armin hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

C'est la prochaine grosse sortie, et elle s'appelle Assassin's Creed Mirage. Le prochain gros hit issu du groupe français Ubisoft. Un nouvel opus qui ne vient pas s'aligner sur ce que la saga a pu faire ces dernières années, loin de là.

En effet, ici l'aventure retourne dans un passé bien lointain, en 2007 à la sortie du tout premier volet. On reprend à zéro, tout en gardant les technologies d'aujourd'hui. Une lettre d'amour pour celles et ceux qui ont eu la chance de découvrir cette épopée à sa sortie.

Image: dr

Assassin's Creed Mirage nous donne donc rendez-vous avec son passé. Ici, il n'y a pas de monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir errer des heures dans un désert. Tout se déroule dans la ville de Bagdad qui a été, pour l'occasion, merveilleusement récrée. Un travail à mi-chemin entre l'orfèvrerie et la passion.

En tant que joueuses et joueurs, vous allez découvrir cette cité au IXe siècle. Un endroit imprégné d'histoire qu'il sera possible d'ailleurs de découvrir dans un mode sans scénario, et sans combat. Le but étant bien sûr de vous donner un aperçu du lieu et de sa culture.

Vidéo: youtube

Dans cette grande ville qui vous accueille à bras ouverts, vous allez incarner Basim. Un Maître assassin qui a fait ses débuts en tant que voleur. Un personnage reconnu pour sa vitesse et son agilité. Le profil parfait pour Assassin's Creed Mirage puisqu'ici le gameplay va se concentrer sur deux choses; LeParkour, et l'infiltration.

Pour le reste de l'aventure, la formule ne change pas, vous allez devoir vous frayer un chemin dans l'ombre et éliminer les personnes qui se dresseront sur votre chemin - et votre destinée.

Image: dr

Avec les clés de la ville entre vos mains, et un agilité à toute épreuve, ce sera à vous de faire le reste. Trouver les bonnes approches, et comme toujours, opter pour les bonnes options. Avec une durée de vie de 15 à 20 heures, Mirage renoue pleinement avec ses origines, et il a de quoi conquérir le monde.

Image: dr

L'histoire de Basim commence le 5 octobre prochain sur PS4, Playstation 5, Xbox One, Series X|S et PC. L'aventure arrivera sur iOS l'année prochaine.

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage: