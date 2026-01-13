Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte

«La bande est de retour», a confirmé Julia Roberts au sujet de la saga épique. Keystone

Etait-ce l'abus de champagne, les effets de la digestion ou l'euphorie de la remise des prix? Peu importe. Julia Roberts a confirmé au micro de deux journalistes le retour de la célèbre saga Ocean, aux côtés de son acolyte et fidèle ami George Clooney.

Décidément, les Golden Globes ont donné matière à potasser cette année. Entre les piques envoyées à DiCaprio d'un côté et aux actrices piquées à Ozempic de l'autre, une interview d'à peine deux minutes est (injustement) passée sous les radars. C'est à Julia Roberts qu'on doit cette petite bombe au micro de deux journalistes d'Access Hollywood.

Et par bande, on pense bien sûr à l'équipe de choc de la franchise Ocean's Eleven, qui fête ses 25 ans cette année (oui, on vieillit). «Je suppose que c'est encore confidentiel», a-t-elle laissé entendre en rigolant, face à sa propre indiscrétion. «On y travaille. Il y a beaucoup de monde et des emplois du temps chargés», a-t-elle poursuivi, avant d'être interrompue par Snoop Dogg, en pleine distribution de «kits de survie» à chacun des stars et des nominés présents.

Ce moment est excessivement gênant Vidéo: watson

Quelques instants avant de se lâcher cette bombe sur l'existence d'un futur Ocean's Fourteen, Julia Roberts évoquait justement son acolyte et costar George Clooney, affirmant pour la blague qu'elle ne se réjouissait pas particulièrement à l'idée de le croiser à la cérémonie. Il faut dire que: «Je l'ai vu vendredi», a-t-elle précisé avec un sourire amusé. Ce qui ne les a pas empêchés de dîner à la même table, dimanche soir.

Daniel Moder, Julia Roberts, George Clooney et Amal Clooney dimanche soir. Getty Images North America

Un peu plus tard, c'est à Entertainment Tonight que l'actrice a glissé de plus amples informations sur le prochain volet, notamment pour préciser que l'agenda de Brad Pitt a donné du fil à retordre: «Je pense que Brad travaille énormément. Son emploi du temps est donc probablement le plus compliqué à gérer».

Afin d'éviter tout malentendu, elle a tenu bon de préciser: «Il ne bloque rien! Il est juste très populaire.»

George, Julia et Brad sur le tournage du premier Ocean's, en 2001.

A noter qu'il ne s'agit pas là d'un scoop total. En octobre dernier, George Clooney avait déjà mentionné le projet à E! News, en affirmant que «le budget a été approuvé par Warner Bros et que nous sommes en train de tout mettre en place» - avec le même casting 5 étoiles qu'il y a 20 ans, dont Brad Pitt, Matt Damon ou encore Don Cheadle.

«Il ne reste plus qu'à fixer une date de début de tournage. On devrait commencer dans neuf ou dix mois», avait ajouté George Clooney. Le compte à rebours a commencé avant de renouer avec les frasques des célèbres et plus élégants braqueurs de casino de l'histoire du cinéma. (mbr)