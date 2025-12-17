Quelle Kim Kardashian êtes-vous? Image: Epic Games

On peut désormais incarner Kim Kardashian dans «Fortnite»

Kim Kardashian devient officiellement une icône du jeu vidéo Fortnite. La célèbre entrepreneuse rejoint ainsi un panthéon déjà bien fourni.

Dans le film Ready Player One (2018) de Steven Spielberg, le monde entier joue à un jeu vidéo massivement multijoueurs dans lequel chacun peut devenir ce qu'il veut, y compris n'importe quelle icône de la pop culture.

Et c’est exactement ce qu'est devenu Fortnite, puisque ce jeu gratuit se finance par la vente de cosmétiques issus de licences célèbres, de personnalités connues et d’événements ponctuels au sein du jeu. En novembre, les joueurs ont pu s'immerger dans le Springfield des Simpsons, et en septembre dernier, vivre une expérience musicale immersive avec les Daft Punk.

En décembre, c’est donc la plus célèbre des entrepreneuses qui intègre la boutique virtuelle Fortnite Icon: Kim Kardashian. Le jeu d’Epic Games a déjà accueilli des grands noms mondiaux de la musique, du sport et du cinéma. Kim rejoint ainsi des icônes comme Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Eminem, The Weeknd, Billie Eilish, Bruno Mars, Neymar Jr., Lewis Hamilton, Will Smith, ou encore Dwayne Johnson.

Les éléments cosmétiques de Kim K, qu'on appelle «skins» dans le jargon vidéoludique comprennent un manteau de fourrure, une combinaison en cuir et un body signé issus de sa propre marque SKIMS avec une infinité de coloris. Fidèles à son statut d'icône de la mode, ses skins sont ultra-personnalisables, avec différentes coiffures et accessoires permettant à chacun d'être la Kim de ses rêves.

Kim s'accompagne d'accessoires indispensables comme un jet privé ou un pinceau à maquillage. Image: Epic Games

Pour son émote, qui sont des animations prenant des poses ou effectuant des danses, le jeu nous renvoie en 2014 avec une version tout public de sa couverture Paper Magazine dans laquelle elle posait avec une coupe de champagne sur les fesses, ici remplacée par une potion bleue. A l'époque, cette «une» avait cassé Internet.

Une réplique de la fameuse pose qui avait cassé Internet. Image: Epic Games

L’arrivée de Kim K dans Fortnite s’inscrit dans le cadre d'un juteux partenariat entre la star et l’éditeur du jeu. Support publicitaire pour l’entrepreneuse et sa marque SKIMS, et produit de vente pour Epic Games, tout le monde est gagnant. De plus, le jeu vidéo n’est désormais plus aussi genré qu’autrefois, puisque la parité est presque atteinte, avec 49% de femmes joueuses. Les femmes sont même majoritaires chez les 16-30 ans (55 %), montrant une féminisation rapide et confirmant que le jeu vidéo est désormais un loisir mixte et universel. Sur Fortnite, 30% de la communauté est féminine - un marché désormais non négligeable.