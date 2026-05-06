Voici 33 mèmes que seuls les vrais gamers comprendront
Du NES aux open worlds modernes, ces mèmes tapent juste. Une sélection aussi drôle que douloureusement vraie pour tous les gamers.
Avant, quand le petit frère ou la petite sœur voulait absolument jouer avec toi
Les maris vont se reconnaître 😉
Quand les gamers de plus de 40 ans replongent dans le bon vieux temps
Quand tu pourrais te permettre tous les nouveaux jeux, mais que tu n’as plus le temps pour ton hobby préféré
Bon, du temps peut-être… mais…
Les fans de jeux de rôle connaissent ça par cœur…
Possible uniquement dans les jeux vidéo:
Comment on se souvient des jeux d’avant… et à quoi ils ressemblaient vraiment
Malheureusement vrai
Malheureusement… encore vrai
Sans doute le jeu vidéo le plus décevant de l’histoire
Quand le gamer de la famille a aménagé la cuisine
Pendant ce temps, au Japon... (activez le son!)
The greatest battle I've ever seen. pic.twitter.com/twHK6ADzaS— Retro Recall (☥𝐃𝐁) (@RetroMoviesDB) November 28, 2025
Vous allez vous sentir vieux, là:
En parlant de trucs vraiment vieux...
Quand vous achetez des jeux plus vite que vous n'y jouez
Quand vous vous promettez de n’acheter que des jeux auxquels vous jouez vraiment
Quand vous avez déballé votre première console 😍
Kid gets a Nintendo 64 for Christmas, 1998 pic.twitter.com/Zl39KiHlqo— Modern History 𝕏 (@modernhistory) November 29, 2025
Vous savez que vous êtes «vieux mais bien» quand vous avez connu ce problème
On connaît tous cette personne qui ne joue qu’à «FIFA»… euh… «EA Sports FC»
Si EA vendait du pain
💯
Quand vous choisissez «Expert» ou «Ultra-Nightmare», essayez ce jeu
Q: The game that I died in the most?— 🕹️ exQUIZitely.com 🕹️ (@exquizitelyCOM) November 21, 2025
A: Oh, that's an easy answer... pic.twitter.com/v90UWXElIG
Malheureusement très juste
Comment les développeurs avaient imaginé le jeu… et comment vous y jouez vraiment
Comment je joue aux jeux en monde ouvert
Touché!
Mon style de jeu résumé en un mème
Pourquoi vous évitez parfois volontairement le boss final
Lignée familiale 100% correcte
Si vous possédiez une Nintendo Entertainment System (NES) dans les années 80
Les gamers de plus de 40 ans comprennent immédiatement ce qui se passe ici (le son est un bonheur)
We're going to start seeing this. A LOT of this. AI that lets you gel different old school NES style games together.— BLACK DUMPLING™ (@BlackDumpling) October 17, 2025
I mean would you play this? I would play this. Trying to think of other mashups that'd be interesting. Legend of Zeldaman? River City Fantasy? Metal Gear, but you… pic.twitter.com/cQechstL5s
Quand quelqu’un demande: «Quel âge as-tu»?
Moi:
DJ remixes "Mario" with a sick drop pic.twitter.com/oxXRUMmCAk— Super Interesting (@SuperIntrsting) November 13, 2025
Ce que les politiciens et les non-gamers ne comprennent pas
Et pour finir: quand vous avez une pièce dédiée... et beaucoup trop de temps ;)
Mario Kart Rube Goldberg race— Massimo (@Rainmaker1973) December 1, 2025
[📹 Joseph's Machines]pic.twitter.com/5UntNkItD5
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