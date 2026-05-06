Il n’existe pas de demande en mariage parfaite… Image: @gamestop__de

Voici 33 mèmes que seuls les vrais gamers comprendront

Du NES aux open worlds modernes, ces mèmes tapent juste. Une sélection aussi drôle que douloureusement vraie pour tous les gamers.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Avant, quand le petit frère ou la petite sœur voulait absolument jouer avec toi

Les maris vont se reconnaître 😉

Quand les gamers de plus de 40 ans replongent dans le bon vieux temps

Quand tu pourrais te permettre tous les nouveaux jeux, mais que tu n’as plus le temps pour ton hobby préféré

Bon, du temps peut-être… mais…

Les fans de jeux de rôle connaissent ça par cœur…

Possible uniquement dans les jeux vidéo:

Comment on se souvient des jeux d’avant… et à quoi ils ressemblaient vraiment

Malheureusement vrai

Malheureusement… encore vrai

Sans doute le jeu vidéo le plus décevant de l’histoire

Quand le gamer de la famille a aménagé la cuisine

Pendant ce temps, au Japon... (activez le son!)

Vous allez vous sentir vieux, là:

En parlant de trucs vraiment vieux... Image: @SuperSisi

Quand vous achetez des jeux plus vite que vous n'y jouez

Quand vous vous promettez de n’acheter que des jeux auxquels vous jouez vraiment

Quand vous avez déballé votre première console 😍

Vous savez que vous êtes «vieux mais bien» quand vous avez connu ce problème

On connaît tous cette personne qui ne joue qu’à «FIFA»… euh… «EA Sports FC»

Si EA vendait du pain

💯



Quand vous choisissez «Expert» ou «Ultra-Nightmare», essayez ce jeu

Malheureusement très juste

Comment les développeurs avaient imaginé le jeu… et comment vous y jouez vraiment

Comment je joue aux jeux en monde ouvert

Mon style de jeu résumé en un mème

Pourquoi vous évitez parfois volontairement le boss final

Lignée familiale 100% correcte

Image: interwebs

Si vous possédiez une Nintendo Entertainment System (NES) dans les années 80

Les gamers de plus de 40 ans comprennent immédiatement ce qui se passe ici (le son est un bonheur)

Quand quelqu’un demande: «Quel âge as-tu»?

Moi:

Ce que les politiciens et les non-gamers ne comprennent pas

Et pour finir: quand vous avez une pièce dédiée... et beaucoup trop de temps ;)

On en veut encore? 25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Les pires adaptations de jeux vidéo au cinéma Vidéo: watson