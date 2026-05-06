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Voici 33 mèmes que seuls les vrais gamers comprendront

Il n’existe pas de demande en mariage parfaite…
Il n’existe pas de demande en mariage parfaite…Image: @gamestop__de

Voici 33 mèmes que seuls les vrais gamers comprendront

Du NES aux open worlds modernes, ces mèmes tapent juste. Une sélection aussi drôle que douloureusement vraie pour tous les gamers.
06.05.2026, 05:3006.05.2026, 05:30
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Avant, quand le petit frère ou la petite sœur voulait absolument jouer avec toi

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Image: instagram

Les maris vont se reconnaître 😉

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Image: boredpanda

Quand les gamers de plus de 40 ans replongent dans le bon vieux temps

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Image: boredpanda

Quand tu pourrais te permettre tous les nouveaux jeux, mais que tu n’as plus le temps pour ton hobby préféré

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Image: @messeduppcs

Bon, du temps peut-être… mais…

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Image: @Capybaras_Daily

Les fans de jeux de rôle connaissent ça par cœur…

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Image: boredpanda

Possible uniquement dans les jeux vidéo:

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Image: boredpanda

Comment on se souvient des jeux d’avant… et à quoi ils ressemblaient vraiment

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Image: boredpanda

Malheureusement vrai

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Image: @kmcnam1

Malheureusement… encore vrai

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Image: boredpanda

Sans doute le jeu vidéo le plus décevant de l’histoire

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Image: @UpdateTheGrids

Quand le gamer de la famille a aménagé la cuisine

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Image: @RetroMoviesDB

Pendant ce temps, au Japon... (activez le son!)

Vous allez vous sentir vieux, là:

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Image: boredpanda

En parlant de trucs vraiment vieux...

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Image: @SuperSisi

Quand vous achetez des jeux plus vite que vous n'y jouez

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Image: boredpanda

Quand vous vous promettez de n’acheter que des jeux auxquels vous jouez vraiment

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Image: mmygames·

Quand vous avez déballé votre première console 😍

Vous savez que vous êtes «vieux mais bien» quand vous avez connu ce problème

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Image: @landofthe80s

On connaît tous cette personne qui ne joue qu’à «FIFA»… euh… «EA Sports FC»

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Image: @supersisi_

Si EA vendait du pain

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Image: @kmcnam1

💯

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Image: @GamewithDave

Quand vous choisissez «Expert» ou «Ultra-Nightmare», essayez ce jeu

Malheureusement très juste

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Image: @SuperSisi

Comment les développeurs avaient imaginé le jeu… et comment vous y jouez vraiment

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Image: @SuperSisi

Comment je joue aux jeux en monde ouvert

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Image: boredpanda

Touché!

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Image: boredpanda

Mon style de jeu résumé en un mème

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Image: boredpanda

Pourquoi vous évitez parfois volontairement le boss final

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Image: boredpanda

Lignée familiale 100% correcte

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Image: interwebs

Si vous possédiez une Nintendo Entertainment System (NES) dans les années 80

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Image: @TheRetroRoomRoo
C'est toujours moche mais nettement plus fun

Les gamers de plus de 40 ans comprennent immédiatement ce qui se passe ici (le son est un bonheur)

Quand quelqu’un demande: «Quel âge as-tu»?
Moi:

Ce que les politiciens et les non-gamers ne comprennent pas

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Image: @PostsOfSatan

Et pour finir: quand vous avez une pièce dédiée... et beaucoup trop de temps ;)

On en veut encore?

25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
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source: reddit
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