25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
Être un gamer, c'est presque un mode de vie. Si vous comprenez ces 25 blagues, vous êtes officiellement un mordu.
Quand votre mère devait vous aider à vaincre le boss final dans «Super Mario Land» sur Game Boy...
Hey, tu te vois où quand tu auras 70 ans?
Tellement juste.
La plupart des gens jouent aux jeux vidéo sur le mode facile.
Et c'est ok parce que les jeux sont censés être amusants et relaxants, pas stressants.
Sauvegarder votre partie.
Les gamers savent.
Les gamers sont là...
Je n'ai aucun jeu.
Quand on nous apprend que Battlefield 6 sortira avant le week-end
Si vous jouez déjà à Battlefield 6 et que votre backlog de jeu ressemble à ceci
Pendant ce temps, les utilisateurs de Linux...
Sans oublier les joueurs sur Mac <3
Quand nous étions parfaitement heureux sans mode en ligne
Ce qu'on entendait à l'époque par jeux multijoueurs
Ou... ça!
Ça marchait aussi comme ça
Evidemment, cette construction était aussi une possibilité…
Si vous avez connu les jeux vidéo dans les années 90:
Comment fonctionne l'industrie du jeu aujourd'hui:
Si Electronic Arts construisait une station de paiement.
Si watson était racheté par EA et que le contenu devenait payant...
Quand vous découvrez la collection de jeux de votre date.
Quand vous aviez l'habitude d'échanger les coups de finition de Mortal Kombat sur le terrain.
En parlant de combat mortel... le triste état permanent de la Xbox.
Ce qui excite vraiment les joueurs.
Pourquoi votre collection de jeux auxquels vous n'avez jamais joué continue de s'agrandir.
Les jeux.
Moi.
Le job.
😬
Quel jeu sortira probablement avant GTA VI.
We got super disabled Mario before gta 6 pic.twitter.com/gSWNIAZqt8— GingerBeardGage 🇺🇸🫡 (@GingerBeardGage) June 24, 2025
Okay, c'est assez drôle (si vous connaissez Mega Man) 😅
Si vous jouez toujours au même jeu presque 30 ans plus tard et que tout est parfait.
Et allez, un dernier mème pour la route.
You won’t believe your eyes pic.twitter.com/04hGFkPAuU— SuperSisi (@supersisi_) October 1, 2025
Vous en voulez encore?
Le meilleur du Divertissement cette semaine