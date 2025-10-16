25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Être un gamer, c'est presque un mode de vie. Si vous comprenez ces 25 blagues, vous êtes officiellement un mordu.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Quand votre mère devait vous aider à vaincre le boss final dans «Super Mario Land» sur Game Boy...



En 1990. Image: Video Game History

Hey, tu te vois où quand tu auras 70 ans?

Tellement juste.

La plupart des gens jouent aux jeux vidéo sur le mode facile.

Et c'est ok parce que les jeux sont censés être amusants et relaxants, pas stressants.

Sauvegarder votre partie.

Les gamers savent.

Les gamers sont là...

Je n'ai aucun jeu.

Quand on nous apprend que Battlefield 6 sortira avant le week-end

Si vous jouez déjà à Battlefield 6 et que votre backlog de jeu ressemble à ceci

Image: Nostalgic Gamer

Pendant ce temps, les utilisateurs de Linux...

Sans oublier les joueurs sur Mac <3

Quand nous étions parfaitement heureux sans mode en ligne

Image: Video Game History

Ce qu'on entendait à l'époque par jeux multijoueurs

Image: Video Game History

Ou... ça! Image: Video Game History

Ça marchait aussi comme ça Image: Video Game History

Evidemment, cette construction était aussi une possibilité…

Image: Video Game History

Si vous avez connu les jeux vidéo dans les années 90:

Image: Video Game History

Comment fonctionne l'industrie du jeu aujourd'hui:

Si Electronic Arts construisait une station de paiement.

Si watson était racheté par EA et que le contenu devenait payant...

Quand vous découvrez la collection de jeux de votre date.

Quand vous aviez l'habitude d'échanger les coups de finition de Mortal Kombat sur le terrain.

En parlant de combat mortel... le triste état permanent de la Xbox.

Image: Xbox s

Ce qui excite vraiment les joueurs.

Pourquoi votre collection de jeux auxquels vous n'avez jamais joué continue de s'agrandir.

Image: via watson-user El_Chorche

Les jeux.



Moi.



Le job.​

😬

Quel jeu sortira probablement avant GTA VI.

Okay, c'est assez drôle (si vous connaissez Mega Man) 😅

Si vous jouez toujours au même jeu presque 30 ans plus tard et que tout est parfait.