Jeux vidéos: 25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop

25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Être un gamer, c'est presque un mode de vie. Si vous comprenez ces 25 blagues, vous êtes officiellement un mordu.
16.10.2025, 05:29
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Quand votre mère devait vous aider à vaincre le boss final dans «Super Mario Land» sur Game Boy...

En 1990.
En 1990.Image: Video Game History

Hey, tu te vois où quand tu auras 70 ans?

Image
Image: Nostalgic Gamer

Tellement juste.

Image
Image: reddit

La plupart des gens jouent aux jeux vidéo sur le mode facile.

Et c'est ok parce que les jeux sont censés être amusants et relaxants, pas stressants.

Sauvegarder votre partie.

Image
Image: @sseduppcs

Les gamers savent.

Image
Image: GamesYouLoved

Les gamers sont là...
Je n'ai aucun jeu.

Quand on nous apprend que Battlefield 6 sortira avant le week-end

Image

Si vous jouez déjà à Battlefield 6 et que votre backlog de jeu ressemble à ceci

Image
Image: Nostalgic Gamer
Un monument du jeu vidéo est de retour

Pendant ce temps, les utilisateurs de Linux...

Image
bild: programmerhumor

Sans oublier les joueurs sur Mac <3

Image
Image: @Yahya_no_1

Quand nous étions parfaitement heureux sans mode en ligne

Image
Image: Video Game History

Ce qu'on entendait à l'époque par jeux multijoueurs

Image
Image: Video Game History

Ou... ça!

Image
Image: Video Game History

Ça marchait aussi comme ça

Image
Image: Video Game History

Evidemment, cette construction était aussi une possibilité…

Image
Image: Video Game History

Si vous avez connu les jeux vidéo dans les années 90:

Image
Image: Video Game History

Comment fonctionne l'industrie du jeu aujourd'hui:

Image
Image: @mask_bastard

Si Electronic Arts construisait une station de paiement.

Image
Image: @VGHumour

Si watson était racheté par EA et que le contenu devenait payant...

Image
Image: thegamer

Quand vous découvrez la collection de jeux de votre date.

Image
Image: @shitpost_2077

Quand vous aviez l'habitude d'échanger les coups de finition de Mortal Kombat sur le terrain.

Image
Image: @supersisi_

En parlant de combat mortel... le triste état permanent de la Xbox.

Image
Image: Xbox s

Ce qui excite vraiment les joueurs.

Image
Image: Mr. Krabs

Pourquoi votre collection de jeux auxquels vous n'avez jamais joué continue de s'agrandir.

Image
Image: via watson-user El_Chorche

Les jeux.

Moi.

Le job.​

😬

Image
Image: @MarieIsabellaB

Quel jeu sortira probablement avant GTA VI.

Okay, c'est assez drôle (si vous connaissez Mega Man) 😅

Image
Image: @16bitnostalgia

Si vous jouez toujours au même jeu presque 30 ans plus tard et que tout est parfait.

Image
Image: @SandyofCthulhu

