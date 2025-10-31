Pokémon Légendes: Z-A prend place dans une ville inspirée de Paris. Image: Nintendo

C'est toujours moche mais nettement plus fun

Avec Légendes: Z-A, les jeux vidéos Pokémon s’offrent un nouveau départ. Malgré des graphismes un peu datés, une innovation majeure redonne un vrai souffle à la chasse aux monstres.

Nedžad Hurabašić / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Il y a près de 30 ans, la chasse aux Pokémon débutait au Japon avant de conquérir la planète. Aujourd’hui, les petites créatures ne sont plus seulement des héros de jeux vidéo, mais un pilier de la pop culture mondiale. Le nouvel opus, Pokémon Légendes: Z-A, saura-t-il renouer avec la magie d’autrefois?

Les fans ont attendu près de trois ans le successeur de Pokémon Ecarlate et Violet, qui apporte avec lui le premier jeu de la série sur la Switch 2. Sur le plan narratif, Légendes: Z-A s’appuie toutefois sur Pokémon X-Y (2013) et poursuit l’histoire dans la région de Kalos.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Les joueurs repartent donc à la capture des créatures de la sixième génération. Le scénario, lui, tient en quelques lignes: on incarne une ou un préado d’une dizaine d’années dont la vie se résume à explorer, capturer et faire évoluer des Pokémon.

L’intrigue tourne autour d’un grand projet de rénovation d’Illumina City, visant à créer un espace où humains et Pokémon pourraient cohabiter harmonieusement. Contrairement aux anciens jeux, les combats ne se déroulent plus dans un monde totalement ouvert, mais dans des zones délimitées, appelées «secteurs sauvages» ou «zones de combat».

Un graphisme vieillot

Pokémon Légendes: Z-A donne un peu l'impression d'être resté bloqué dans le temps. Les développeurs recyclent beaucoup d’éléments connus, et le résultat visuel manque également cruellement de modernité. En 2025, c'est une direction artistique qui paraît datée et peine à rivaliser avec les productions actuelles.

Image: Nintendo

Les bâtiments d’Illumina City ressemblent à des décors de cinéma bon marché; plantes, sols et autres éléments de l’environnement peinent à convaincre. La bonne nouvelle, c’est que le jeu tourne de manière fluide sur la Switch 2, sans saccades ni ralentissements, ce qui marque tout de même un progrès technique par rapport aux jeux précédents.

Le gameplay est enfin modernisé

C’est du côté du gameplay que Pokémon Légendes: Z-A prend tout son intérêt. Car si les graphismes restent secondaires pour une grande partie du jeune public, le studio Game Freak a, cette fois, osé un changement de taille: les combats en temps réel remplacent le traditionnel système au tour par tour.

Image: Nintendo

Résultat: les affrontements gagnent en rythme et en liberté. On n’a plus à patienter pendant le tour de l’adversaire, et il devient possible de combiner les attaques de manière fluide. Certaines attaques ennemies peuvent même être esquivées par un déplacement bien placé. On peut aussi soigner ses Pokémon à tout moment sans devoir sacrifier un tour, ce qui rend l’expérience nettement plus dynamique.

Cette modernisation insuffle une vraie énergie au jeu, tout en renforçant l’aspect stratégique. Autre retour attendu: la méga-évolution. Pour la première fois depuis Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et Let’s Go, Evoli! (2018), les joueurs peuvent rendre leurs créatures temporairement surpuissantes et profiter de combats bien plus tactiques.

Désormais, on ne subit plus, figé sur place: on esquive les attaques de feu, d’eau ou de foudre, on collecte des sphères d’énergie, on riposte avec agilité – et l’ensemble devient nettement plus immersif.

Cette approche, plus exigeante, comporte aussi un revers: la possibilité que le personnage du joueur s’évanouisse en plein combat. Mais l’équilibre global reste bien dosé, accessible aussi bien aux enfants qu’aux novices. Le tutoriel très détaillé, qui s’étend sur près de deux heures, explique méthodiquement toutes les bases et garantit une progression fluide.

Un plaisir malgré tout

Au premier abord, on ne comprend pas forcément tout de suite pourquoi Pokémon reste l’une des franchises les plus lucratives du jeu vidéo. Graphiquement dépassé, scénaristiquement simpliste – rien ne semble justifier un tel succès.

Image: Nintendo

Pourtant, Pokémon Légendes: Z-A réussit à redonner un élan bienvenu à la série. Les combats en temps réel, plus stimulants et immersifs, changent fondamentalement la manière de jouer et rendent la chasse aux Pokémon à nouveau enthousiasmante. C’est précisément cette rupture avec le modèle classique au tour par tour qui donne envie de s’y replonger, malgré ses défauts évidents.

«Pokémon Légendes: Z-A» est disponible depuis le 16 octobre sur Nintendo Switch 1 et 2. Le jeu est déconseillé aux moins de six ans.