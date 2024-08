Vidéo: watson

Jeux vidéo

Pourquoi ce jeu vidéo va battre tous les records

Un jeu chinois fait actuellement beaucoup de bruit sur internet. Son nom: Black Myth: Wukong. Voyons ensemble pourquoi ce phénomène est peut-être sur le point de marquer l'histoire du jeu vidéo.

Plus de «Divertissement»

Black Myth: Wukong est bien plus qu’un simple jeu vidéo: c’est une petite révolution dans l’industrie. Il s’agit du premier jeu triple A (c’est-à-dire à gros budget) développé par un studio chinois, Game Science, et destiné à un public international.

Ce n’est pas seulement un succès commercial en devenir, mais également un symbole de l'essor de la Chine dans le monde du divertissement numérique. Game Science n'a rien à envier aux géants du jeu vidéo occidental comme Microsoft ou Ubisoft. En dévoilant des images de leur jeu, ils affichent clairement leur ambition de rivaliser avec les plus grands.

Ces jeux vidéo sont les meilleurs de 2024 👇

La hype autour de Black Myth: Wukong est totale. Lors de son lancement, le jeu a attiré près de 1,4 million de joueurs en simultané, battant les records établis par des franchises mondialement connues telles que Cyberpunk 2077 et Elden Ring sur la plateforme de jeu vidéo Steam. En seulement 12 heures, le jeu est devenu le titre le plus vendu et le plus joué sur la plateforme, un exploit et un succès éclatant.

Mais il est intéressant de noter que près de 90 % des joueurs du premier jour étaient basés en Chine. Malgré l’ambition de toucher un public mondial, cela souligne l'importance et l’influence du marché chinois dans le succès initial du jeu. Avec un développement débuté en 2017, le nombre impressionnant de joueurs connectés simultanément aujourd’hui témoigne de la fidélité des fans qui ont suivi l'évolution du projet avec impatience.

Sun Wukong, incarné par le joueur, est un personnage emblématique de la littérature chinoise.

De quoi s'agit-il?

Dans Black Myth: Wukong, le joueur incarne Sun Wukong, un héros légendaire inspiré du conte chinois La Pérégrination vers l'Ouest. Grâce au moteur graphique Unreal Engine 5, le jeu propose des graphismes époustouflants, rivalisant avec certaines productions occidentales.

Mais séduire une audience internationale ne repose pas uniquement sur l'esthétique. Le gameplay est tout aussi important, offrant une expérience immersive et dynamique qui rappelle des titres iconiques comme God of War. Ce savant mélange entre un gameplay «à l'occidentale» et un univers profondément enraciné dans la culture chinoise pourrait justement permettre à Black Myth: Wukong de s'imposer bien au-delà de ses frontières.

Mais comme tout phénomène, la question se pose: le succès va-t-il durer? Pour entrer dans le cœur des gamers et y rester, il faudra que le jeu tienne sur la durée. Seul l'avenir nous dira si nous assistons à l’émergence de la Chine comme un véritable concurrent des États-Unis, du Japon et de l’Europe dans l’industrie du jeu vidéo. Car rappelons tout de même que cette industrie devrait rapporter près de 280 milliards d’euros en 2024, surpassant ainsi les revenus combinés de la musique et du cinéma.

En parlant de fric et de jeu vidéo:

De quoi motiver l’Empire du Milieu à faire du «made in China» un gage de qualité pour les joueurs du monde entier.

Alors prêt à télécharger? Vidéo: watson