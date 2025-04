Cet été à Locarno, Jackie Chan rencontrera le public à l'occasion d'une table ronde.

Cette star du cinéma musclé va débarquer au Tessin

Le festival de Locarno décernera cet été un Léopard d'honneur à Jackie Chan. Il récompense ainsi cette figure majeure du cinéma asiatique et du cinéma hollywoodien.

La superstar des films d'action Jackie Chan est aujourd'hui âgé de 71 ans. L'acteur hongkongais est devant la caméra depuis l'âge de huit ans et a tourné plus de 150 films, dont quatre devraient sortir cette année.

Si vous ne connaissez pas bien Jackie Chan, voici un petit récap': après ses débuts en tant qu’enfant acteur dans les années 1960, il connaît la consécration en 1978 avec Snake in the Eagle’s Shadow («Le Chinois se déchaîne/ L'Ombre du serpent») et Drunken Master («Le Maître chinois»). Il devient une icône mondiale grâce à la comédie d'action Rush Hour (1998), dans laquelle il partage l'affiche avec l'Américain Chris Tucker.

Petit moment de nostalgie: Rush Hour. Vidéo: YouTube/truTV

Le 9 août, il recevra un Léopard d'honneur pour l'ensemble de son œuvre sur la Piazza Grande de Locarno. Il présentera également personnellement ses films Projet A (1983) et Police Story (1985), qu'il a réalisés et dans lesquels il a joué. Et le 10 août, il répondra aux questions lors d'une conférence publique.

Ses cascades audacieuses et son charme décontracté ont fait de lui un favori du public dans toute l'Asie – et bien au-delà.

«Dans les années 1990, Jackie Chan était la star de films d’action la plus populaire en Asie, et Hollywood l’a rapidement remarqué. Avec la comédie Rush Hour (1998), il a finalement fait le saut vers la célébrité mondiale», écrit notamment le Festival du film de Locarno.

Jackie Chan dans Qui suis-je? en 1998.

Giona A. Nazzaro, directeur artistique du festival, a déclaré à propos de son invité vedette :

«En tant que réalisateur, producteur, acteur, scénariste, chorégraphe, chanteur, athlète et cascadeur casse-cou, il est non seulement une figure clé du cinéma asiatique moderne, mais aussi un artiste qui a redéfini les règles d'Hollywood. Formé à la China Drama Academy auprès de Maître Yu Jim-Yuen et apparaissant dans les chefs-d'œuvre de King Hu dès son plus jeune âge, Chan n'a cessé de réinventer le cinéma d'arts martiaux.»

En 2024, Jackie Chan ouvre les Jeux paralympiques d'été à Paris. Image: keystone

Et de continuer:

«Comédien né, il s'est inspiré de l'héritage de Buster Keaton et des débuts du cinéma pour créer ses propres chefs-d'œuvre qui enchantent le public du monde entier. Avec un flair rappelant les films musicaux classiques, il a créé une poésie unique du mouvement du corps humain au cinéma. Il y a eu un cinéma avant Jackie Chan – et un après lui.» Giona A. Nazzaro, directeur artistique du festival.

Malgré sa popularité mondiale, Jackie Chan a été critiqué à plusieurs reprises ces dernières années, par exemple parce qu’il soutenait la propagande de l’État chinois et niait la pollution de l’air à Pékin. Il a également été critiqué pour sa relation avec sa fille lesbienne, qui l'a accusé d'homophobie et l'a rendu responsable de son sans-abrisme. Cependant, Jackie Chan et sa fille ne se sont jamais rencontrés; elle était le résultat d'une liaison extraconjugale avec une reine de beauté asiatique.

