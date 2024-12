Astro Bot s'est distingué des autres nominés dans la catégorie Jeu de l'année (GOTY). Image: watson

Voici le meilleur jeu vidéo de l'année

Chaque année, la célébration de l'industrie vidéoludique dévoile son lot d'annonces et récompense les jeux les plus marquants. C’est Astro Bot qui est reparti avec le titre de Jeu de l’année parmi ses quatre trophées.

Les Game Awards ont célébré leur dixième édition jeudi soir à Los Angeles. Un anniversaire marqué par une cérémonie en grande pompe, avec un parterre d’invités prestigieux issus de l’industrie du jeu vidéo, mais aussi du monde de la musique et du cinéma. Parmi les personnalités présentes: Harrison Ford, le groupe Twenty One Pilots et Snoop Dogg interprétant une chanson de son nouvel album Missionary.

Le grand vainqueur de cette soirée est Astro Bot, une exclusivité PlayStation qui repart avec le plus grand nombre de récompenses, notamment celle du Jeu de l’année. Ce jeu de plateforme, qui suit les aventures spatiales d’un petit robot, rend hommage aux héros emblématiques des consoles Sony et a conquis par sa créativité, son ingéniosité et son humour. Astro Bot a également remporté les titres de Meilleur jeu familial, Meilleur jeu d’action-aventure et Meilleure direction de jeu. Des distinctions qui, habituellement, reviennent à Nintendo, une source d’inspiration majeure pour ce titre signé Sony.

Le test d'Astro Bot: Ce jeu vidéo aussi fun que Mario pourrait bien être la pépite de l'année

Sur la scène du Peacock Theater à Los Angeles, le Français Nicolas Doucet, directeur du studio japonais Team Asobi, a remercié son équipe pour sa «générosité».

«Ils ne sont pas dans le calcul, ils pensent juste aux enfants, parce que nous avons l’immense privilège d’être potentiellement le premier jeu entre leurs mains» Nicolas Doucet

Si le jeu de plateforme a brillé depuis sa sortie en septembre avec des notes critiques, c'était également le plus consensuel pour les votants parmi les autres nominés. Dans la catégorie Jeu de l'année (GOTY), on retrouve également le jeu chinois Black Myth: Wukong, Metaphor: Refantazio, Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdree et Balatro, un petit jeu de cartes indépendant salué pour son originalité et son audace.

Deux très gros blockbusters se sont montrés

Si la soirée est avant tout une remise de prix, les récompenses ont presque été secondaires durant cet événement de trois heures, tant les annonces des jeux à venir étaient importantes et se comptaient en dizaine. Dans les grandes surprises, la présentation de Intergalatic, par le studio Naughty Dog, derrière le dytique The Last of Us.

L’autre grande annonce, c'est le très attendu The Witcher 4, avec la diffusion de la toute première (et impressionnante) bande-annonce du prochain hit du studio polonais CD Projekt Red.

Josef Fares, le fondateur de Hazelight Studios, a présenté avec beaucoup d’enthousiasme Split Fiction, un jeu en coopération plongeant les joueurs dans un univers mêlant science-fiction et fantastique. Son précédent titre, It Takes Two, s’était vendu à plus de 20 millions d’exemplaires et avait remporté le prix du Jeu de l’année en 2021.

Geoff Keighley, l’animateur et président des Game Awards, a également abordé la vague de licenciements qui a durement touché l’industrie du jeu vidéo cette année, qu’il a qualifiée de «triste réalité». À cette occasion, il a remis un nouveau prix baptisé Game Changer («Celui qui change la donne»), à l’influenceur Amir Satvat pour son soutien aux nombreux développeurs au chômage qu’il a aidés à retrouver un emploi. «Au cours des trois dernières années, nous avons perdu plus de 34 000 emplois», a déploré Amir, visiblement ému. «Cela a des conséquences. On ne peut pas créer de jeux formidables sans des gens formidables.»