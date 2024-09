Astro Bot peut aisément rejoindre Super Mario Galaxy au panthéon des meilleurs jeux de plateformes. Image: Sony

Ce jeu vidéo aussi fun que Mario pourrait bien être la pépite de l'année

Après la longue période estivale, alors que la pluie reprend son droit, PlayStation livre enfin sa copie d’Astro Bot. Ce jeu vidéo est le plus attendu de cette seconde partie de l’année par les joueurs de la console Sony.

Elliott Pimousflute / jvmag

Astro’s Playroom, sorti gratuitement au lancement de la Playstation 5, avait pour but de présenter les particularités de la nouvelle manette de Sony. Le jeu, bien que sympathique, restait limité.

En interview, Nicolas Doucet, le patron du studio Team Asobi, avait annoncé qu’il avait encore bien des idées pour notre cher petit robot. Nul doute qu’Astro Bot est né de la volonté d’explorer ces possibilités, tout en offrant aux joueurs un jeu plus complet.

A la suite d'une fâcheuse rencontre, nous allons devoir aider Astro à réparer son vaisseau et à sauver ses amis les petits robots. Comme la plupart des jeux de plateformes, le scénario est mis en retrait, afin de prioriser le gameplay et l’ambiance générale.

Le jeu en action: Vidéo: watson

Dans Astro Bot, nous allons enchaîner les différents niveaux, qui eux, sont regroupés en plusieurs systèmes stellaires. Au sein de chaque monde se cachent des petits robots que nous allons devoir trouver. Ces robots nous permettront de débloquer de nouvelles zones et également de faire évoluer notre base.

Festival de caméos

Il est également possible de trouver des pièces de puzzle servant à la construction de bâtiments dans notre hub principal. Voir notre base évoluer tout au long du jeu est un réel plaisir, d’autant plus que nous pouvons dépenser les pièces d’or ramassées au long des niveaux pour débloquer de petites saynètes faisant référence au monde du jeu vidéo. Celles-ci ne se limitent pas aux jeux Sony! On y retrouve par exemple du Persona, du Resident Evil, du Yakuza, …

Ne poussez pas, il y a de la place pour tout le monde! Image: jvmag

Toutefois, ne vous attendez pas à faire évoluer votre hub comme bon vous semble. En effet, Astro Bot reste un jeu très dirigiste, préférant offrir une aventure maîtrisée de bout en bout au détriment de la liberté.

Vous allez tout ressentir

Le cœur du jeu réside dans l’utilisation de la DualSense. Les développeurs ont mis le paquet pour nous faire ressentir les textures, les coups, tout semble très organique grâce aux sons et aux vibrations de la manette.

Bienvenue dans Astro’s Mansion Image: jvmag

Cela est renforcé par une technique de très bonne facture. Les effets visuels sont magnifiques, le jeu nous en met plein la vue non-stop, et nous pousse à interagir avec les différents éléments du décor. Il faut dire que la direction artistique est plus qu’efficace. Les petites mimiques de notre cher Astro sont tellement mignonnes!

Gameplay aux petits oignons

La prise en main est immédiate! Une touche pour sauter et une autre pour donner un coup de poing, à cela s’ajoutent le poing chargé et le saut plané, ainsi que différents pouvoirs nécessaires pour évoluer dans certaines situations. Arrêter le temps, se gonfler comme un ballon de baudruche, se transformer en éponge,… Les pouvoirs sont variés et permettent de considérablement varier le gameplay. En effet, celui-ci change régulièrement, et n’a pas peur d’utiliser de petites notes de motion gaming.

En route pour le Onsen! Image: JVMAG

La team Asobi a misé sur l’accessibilité. En effet, le jeu est totalement adapté aux plus jeunes. Rater un saut ou s’aplatir contre une pique n’est jamais très grave, car de nombreux points de sauvegarde sont présents. Différentes petites techniques, comme la visée semi-automatique, ont été intégrées au jeu. Cela ajoute de la fluidité et rend l’expérience très agréable. De plus, la caméra est toujours placée correctement, chapeau!

L’exploration étant toujours récompensée, le jeu nous pousse sans cesse à interagir avec les éléments du décor. Certains mondes cachent même des niveaux secrets. Si nous ne les avons pas trouvés du premier coup, ce n’est pas grave, car il est possible de refaire le niveau et même de payer 200 pièces pour bénéficier d’un radar qui nous aidera à dénicher les trésors manquants.

Le festival du fun

Astro Bot, c’est avant tout du fun non-stop. Bien que le jeu ne propose pas beaucoup de challenge (sauf certains niveaux secrets), l’ennui ne s’est jamais installé durant les 15 heures qu’il m’a fallu pour terminer le jeu. Chaque niveau regorge de bonnes idées et chaque détail bénéficie d’une attention particulière, il faut le voir pour le croire! Et les musiques… Un pur délice pour nos oreilles. Vous l’aurez compris, Astro Bot m’a conquis et m’a rappelé la grande époque de la Nintendo GameCube (Mario Sunshine, Luigi’s Mansion, Sonic Adventures 2, Metroid Prime, Super Monkey Ball, …). Un grand bravo à Sony ! Et… à quand un Astro sur PSVR2 ?

Note générale : 9/10

+ Astro et son univers attachant

+ Gameplay maitrisé

+ Rarement frustrant

+ L’utilisation de la DualSense

+ La bande-son

+ Visuellement très joli



– Où est le mode VR?

– Un peu trop assisté

– Quelques éléments recyclés