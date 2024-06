jvmag

Jeux vidéo

«Bodycam» est si réaliste qu'il en devient troublant

On a testé Bodycam, ce FSP photoréaliste qui sortira sur Steam le 7 juin.

armin hadzikadunic/ jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Le monde des jeux indépendants n’a pas fini de nous étonner. Au fur et à mesure que les technologies avancent, il devient de plus en plus difficile de discerner un projet à tout petit budget d’une grosse production. Encore plus quand le studio en question apporte un vent d’air frais. C’est justement le cas de Bodycam. Un FPS photoréaliste qu'on a eu la chance de tester à la rédaction en amont de sa sortie en accès anticipé sur Steam.

On vous le dit d’entrée de jeu, Bodycam n’est pas qu’une vitrine technologique et une prouesse visuelle. Voici notre avis après avoir parcouru cette expérience novatrice durant plusieurs heures.

Counter-Strike Like

Image: jvmag

De nombreux joueurs pensent que Bodycam est un énième shooter extraction, mais ce n’est pas le cas. En effet, nous sommes ici en face d’un Counter-Strike Like. Un titre qui vous propulse sur des petites cartes en petits groupes. En ce qui concerne les modes, pour le moment, l’expérience propose du Deathmatch (tous contre tous), du Team Death Match, ainsi que du Body Bomb. Pour cette dernière catégorie, deux équipes s’affrontent. La première va devoir poser une bombe sur la carte, peu importe l’emplacement. L’autre va devoir la désamorcer. Classique, mais diablement efficace. Cerise sur le gâteau, Body Bomb est amené à devenir compétitif.

Bodycam est un jeu qui mise sur le réalisme et le shoot pur. Ici il n’y a pas de superflu, pas de pouvoir, pas de fioriture. C'est vous, vos armes et c’est tout. D’ailleurs, comme vous pouvez le voir sur les images, il n’y a pas de HUD, le but est de rendre l’expérience la plus propre possible. Lorsque vous prenez des balles, ou quand vous courrez durant un long moment, des effets à l’écran vous font comprendre vos différents états.

Photoréaliste troublant

Image: jvmag

L’Unreal Engine 5 est capable de très belles choses et Bodycam en est le parfait exemple. Les deux jeunes développeurs français derrière le projet maitrisent leur sujet. Le jeu est ahurissant, bluffant, réaliste, les mots manquent, mais heureusement les images parlent d’elles-mêmes. Malgré tout, ce réalisme pose quelques questions: la barrière entre le jeu vidéo et le réalisme est brisée ici. Bodycam va-t-il trop loin? Le futur des FPS est-il trop «dangereux» pour les sensations réalistes qu’il apporte. C’est difficile de répondre à cette question à ce stade. Une chose est sûre, Bodycam impose et fait parler de lui. On pense même qu’il va devenir une base pour une multitude d’autres titres du même genre. À l’image du récent Vampire Survivor, on n'a pas de doute sur le fait que Bodycam arrive à sortir de terre un nouveau genre.

Pour en revenir au rendu, le visuel est impressionnant. Que ce soit le matin, le soir, la nuit, le jour, ou encore sous la pluie, Bodycam est véritablement une prouesse technique. Au travers les différentes bandes-annonces, on avait peur que les personnages ne soient pas en accord avec le reste du paysage, eh bien on s'est trompé. Les développeurs nous offrent ici quelque chose de totalement homogène. Mention spéciale aux visages brouillés qui donnent une direction artistique type reportage. Une très bonne idée pour nous plonger encore plus dans le réalisme.

Physique et animations réalistes

Le visuel c’est bien, mais il ne fait pas tout dans une telle production. Heureusement, Bodycam propose un excellent moteur physique couplé à des animations plutôt bien faites. Tout n’est bien sûr pas parfait, il y a notamment pas mal de problèmes de collision sur la carte en extérieur qui se déroule dans la forêt. Lorsque l’on se promène dans le feuillage, il n’est pas rare de se retrouver coincé derrière une branche invisible. Pour le reste des cartes, il n’y a pas grand-chose à redire.

Image: jvmag

Si vous trouvez déjà troublant Bodycam par son visuel, sachez que ses animations de «frag» sont d’un autre niveau. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, les corps ne tombent pas toujours simplement, les mouvements sont réalistes et parfois, l’ennemi bouge encore, sans bien sûr pouvoir se défendre pour autant.

C’est un chapitre que je tenais spécialement à mettre en avant. Il n’est pas rare de croiser des personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que Bodycam mise uniquement sur son visuel. C’est faux, les développeurs ont vu bien plus loin que de simples belles textures.

Météo et immersion sonore

Image: jvmag

Bodycam sera lancé le 7 juin sur Steam en accès anticipé. Pour le moment, le jeu renferme cinq cartes avec une grande multitude d’armes. Ces dernières ne sont pas personnalisables et changent à chacune de vos parties. Si dans la grande majorité des images on voit un jeu souvent «gris», la réalité est tout autre. En effet, l’heure du jeu évolue en direct, sur de longs matchs, on peut facilement passer du jour à la nuit en passant par le matin et le soir. Cerise sur le gâteau, la météo dynamique est présente sur toutes les cartes. Soleil, pluie, neige, le monde de Bodycam est vivant, et c’est vraiment plaisant.

Autre levier d’immersion: le rendu sonore des armes. Bodycam n’a aucune honte à avoir face aux ténors du genre, que ce soit sur le segment de l’arcade avec un Call of Duty ou quelque chose de plus sérieux comme un ARMA. On remarque tout de même un bruit de pas plutôt faible comparé au reste.

AMD FS3 et Frame Génération sauvent le jeu

Comme cité plus haut, Bodycam est développé sous Unreal Engine 5. Le jeu est évidemment très gourmand. Malgré tout, le studio a flairé la bonne technique. Le titre est déjà compatible avec la technologie d’upscaling AMD FSR3 et intègre aussi le Frame Génération. En activant ces deux options, et en attendant le DLSS, vous avez la possibilité de doubler, voir tripler la quantité d’images par seconde. En ce qui concerne la perte de qualité, celle-ci est nulle. Le rendu de l’image bourré de filtres rend le tout rarement net sur toute l’image. Vous l’avez remarqué, l’aberration chromatique est accentuée ici et certaines zones de votre vision sont «brouillées» histoire de vous immerger encore plus et de donner à la scène ce côté «caméra embarquée».

Prise en main obligatoire

Bodycam nécessite une prise en main qui vous prendra deux à trois parties. Il faudra tout d’abord vous habituer à ce mouvement de caméra qui peut, au tout début, vous donner un peu le mal de mer. Rassurez-vous, on est à des kilomètres du sick motion de la réalité virtuelle. D’ailleurs, il est difficile de se rendre compte du gameplay, même en vidéo.

Deuxième habitude à prendre, le gameplay est «flottant», vos mouvements ne sont pas instantanés. Au début, le processus est déroutant, mais comme cité juste avant, vous allez très vite vous habituer. Un petit mal, pour un grand bien. Bodycam offre une nouvelle manière de voir les choses, ils ont osé casser les codes pour réussir à créer quelque chose de rafraichissant et on pense que beaucoup de grands FPS vont s’en inspirer. Ce gameplay “flottant” est une vraie révolution. Il donne l’illusion que les mouvements ne sont pas collés à notre regard. L’immersion est véritablement excellente.

Vous avez été plusieurs à nous le demander, Bodycam peut se jouer à la manette. Malheureusement, ce mouvement flottant n’est, pour le moment, pas du tout adapté pour traverser les affrontements avec des joysticks.

Deux très bonnes idées

Image: jvmag

Au travers des sessions, on a remarqué deux excellentes idées proposées par le studio Reesa. Tout d’abord, lorsque vous tombez au sol, vous prenez le contrôle d’un drone. Avec ce dernier, vous pouvez aller partout pour donner les positions ennemies. Vos adversaires voient les drones et peuvent les détruire. Une fois votre appareil cassé, vous passez en caméra assistée, notez que les murs sont aussi des obstacles pour les drones.

jvmag

Second point très intéressant: le gameplay à la lampe torche. Vous pouvez allumer les lumières sur chaque arme, une fois celles-ci en fonction, elles le restent même si vous changez d’équipement. De nuit, vous pouvez être un véritable sapin de Noël, un avantage ou un inconvénient suivant le type de situation. Notez aussi que si vous tombez au combat avec la lumière allumée, cette dernière continuera a éclairer un couloir, plutôt pratique de nuit.

Potentiel infini et novateur

On n'a pas peur de le dire, Bodycam a un potentiel sans limite. Il est novateur, dans son gameplay, intéressant dans ses idées et extraordinaire techniquement. Une fois maitrisées, les parties sont un régal. De plus, en groupe, la coopération est grandement récompensée, de quoi donner de jolis moments remplis d’adrénaline à vivre à plusieurs.

Image: jvmag

Cet énorme mélange de bons points offre une expérience vraiment hors du commun, et on pèse nos mots. Bodycam marque un tournant dans les sensations vécues. Si vous aimez de près ou de loin les shooters, et que vous cherchez une nouvelle expérience, alors soyez au rendez-vous le 7 juin prochain. Ne doutez plus de ce qu’il est, c’est un très beau projet qui mérite d’être sous le feu des projecteurs.

Testé sur un Lenovo Legion Tower 7i de huitième génération.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

L'histoire du jeu vidéo au Château de Prangins, en images

1 / 12 L'histoire du jeu vidéo au Château de Prangins, en images Le jeu électronique Pac-Man.

Il remporte le concours de l'Illusion de l'année