Treize ans après la sortie de GTA V, Rockstar a dévoilé jeudi soir près d’une demi-heure de son très attendu GTA VI. capture d'écran: x

«Je pleure»: les réactions pleuvent après la présentation de GTA6

Après treize ans d’attente, Rockstar a dévoilé jeudi soir près d’une demi-heure de GTA VI. Graphismes, Vice City, Jason et Lucia: les images ont provoqué une vague d’enthousiasme chez les fans. Du côté de la presse spécialisée, si les premières impressions sont également très positives, quelques réserves commencent à poindre.

Plus de «Divertissement»

«Comment est-ce possible que ce soit un vrai jeu?» La question posée sur X par GTA6Alerts résume assez bien l’état d’esprit des fans de Grand Theft Auto depuis jeudi soir.

«Je pleure des larmes de joie! Toutes ces années d'attente en valaient complètement la peine» @GTA6Alerts

Il faut dire que Rockstar Games n’avait pas lésiné sur les moyens pour lever un peu plus le voile sur son futur mastodonte. Intitulée Grand Theft Auto VI: An Extended Look, la présentation diffusée en exclusivité sur Netflix a offert environ 26 minutes d’images du jeu, capturées sur PlayStation 5.

Une véritable ration de survie pour des joueurs qui patientent depuis la sortie de GTA V, en 2013.

La présentation suit notamment Jason Duval et Lucia Caminos dans leur quotidien criminel à Vice City, ville fictive inspirée de Miami: trafic de drogue qui tourne mal, braquages, fusillades, courses-poursuites avec la police et activités nettement moins illégales. Mais c’est surtout la débauche de détails et le réalisme du monde ouvert qui ont fait perdre leur sang-froid à certains internautes.

Un autre joueur semble déjà avoir fait une croix sur sa vie sociale:

«Je suis prêt à m’enfermer dans ma chambre pendant un mois. C’est gigantesque» @TsReelTalk

«GTA 6 pourrait bien être le meilleur jeu de notre vie» @barstoolsports

«Va falloir faire un jour chômé le 19 novembre, parce qu'il y aura personne qui ira travailler» Un collègue estimé de la rédaction de watson

«Zinzin, j’ai l’impression de regarder un film» Un autre estimé collègue

Un autre assure que Rockstar l’a définitivement convaincu rien qu’avec cette présentation Netflix.

Sur Reddit aussi, la température est rapidement montée. Sur le forum consacré au jeu, un internaute estime que «treize ans d’attente en valaient la peine», bluffé par «le monde, les personnages, les animations et la quantité absolument ridicule de détails». Un autre affirme avoir «gloussé comme une collégienne pendant toute la vidéo».

Le streamer américain Kai Cenat a, lui, fourni une version beaucoup plus démonstrative de cet enthousiasme. Filmé en direct sur sa chaîne YouTube pendant la présentation, il a hurlé devant certaines séquences avant de demander à plusieurs reprises à Rockstar de «prendre son argent».

Le streamer n'en pouvait plus. capture d'écran: youtube

Il a gardé cette tête plus ou moins durant les 26 minutes de livestream capture d'écran: youtube

«Je voulais davantage»

Et pourtant! Tout le monde n’est pas sorti de ces 26 minutes avec les mêmes étoiles dans les yeux.

The Verge estime ainsi que GTA VI est «aussi réussi que nous pouvions l’espérer». Le média américain souligne notamment ses graphismes, la richesse de son monde et la relation entre Jason et Lucia, tout en constatant que les fondamentaux restent très GTA: conduire, explorer, commettre des crimes et tirer sur beaucoup de monde.

«Tout est visiblement plus beau que dans les précédents épisodes, avec des graphismes impressionnants, des pièces densément aménagées et des environnements détaillés» The Verge

Chez WIRED, on arrive à une conclusion similaire: «Et bon sang, ça ressemble vraiment à un GTA.» Le journaliste souligne la richesse des activités, les PNJ plus réactifs et les nombreuses possibilités offertes par Vice City, tout en notant quelques différences de qualité visuelle entre certaines cinématiques et les séquences de gameplay.

PC Gamer, en revanche, se montre plus critique. Le média redoute notamment de retrouver le sempiternel schéma des missions de Rockstar: quelques dialogues, un événement qui dégénère, puis une fusillade pour s’en sortir. «Si la présentation d’aujourd’hui est représentative, nous allons retrouver le même design de missions de Rockstar», écrit-il.

«Tout cela est un peu trop familier» PC Gamer, après avoir décrit deux missions montrées jeudi

Même son de cloche du côté d'Esquire, qui reconnaît des graphismes «époustouflants» et un monde extrêmement détaillé, mais estime que la présentation n’a dévoilé «rien de révolutionnaire». Il reste sur sa faim face à un gameplay qui semble toujours largement construit autour du triptyque conduite, fusillades et exploration en monde ouvert.

«Hormis la relation principale entre les personnages, je ne trouve rien de vraiment nouveau dans ces 26 minutes» Bryn Gelbart, journaliste chez Esquire

Avant d'admettre quand même: «Au final, la peur de rater quelque chose (FOMO) est un véritable fléau. Je peux avoir des réflexions critiques de joueur maintenant, mais je sais qu'en novembre, je ressentirai le besoin de participer à la discussion. GTA 6 marquera toute une génération. Je ne suis juste pas encore convaincu qu'il sera exceptionnel.»

Tom’s Guide va encore un cran plus loin. Le média s’est notamment montré inquiet devant la lenteur de certaines séquences:

«Tout ce qu’ils ont montré aujourd’hui semblait tellement lent» Tom’s Guide

Le journaliste juge les déplacements parfois rigides et se montre peu convaincu par Jason, dont l’interprétation vocale lui paraît «vraiment plate».

Il faudra toutefois beaucoup plus que ces quelques réserves pour refroidir les ardeurs ou faire dérailler la hype du jeu le plus attendu de tous les temps. Après treize ans de trépignement, tout le monde n'attend plus que de plonger dans les méandres de Vice City.

Vidéo: watson