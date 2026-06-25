Le studio Rockstar Games a confirmé que le jeu à venir mettra en scène pour la première fois un duo de protagonistes, Jason Duval et sa compagne Lucia Caminos. image: rockstar

Tout ce qu'il faut savoir sur le jeu le plus attendu de la décennie

Alors que les précommandes s'ouvrent enfin ce jeudi à minuit, «Grand Theft Auto VI» s'apprête à bousculer l'industrie du jeu vidéo le 19 novembre prochain. Univers gigantesque et duo à la «Bonnie and Clyde»: voici tout ce qu'il faut savoir sur le titre le plus attendu de la décennie.

Kilian FICHOU/afp

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Particulièrement secret sur le développement de ses jeux, le studio américain Rockstar Games distille au compte-goutte les informations concernant Grand Theft Auto VI, dont les précommandes s'ouvrent jeudi à minuit avant une sortie mondiale prévue le 19 novembre.

Voici ce que l'on sait du sixième opus de cette saga écoulée à plus de 470 millions d'exemplaires dans le monde.

De quoi ça parle?

Depuis le lancement de la série en 1997, les jeux GTA mettent en scène des histoires de gangsters évoluant au sein du crime organisé d'une mégalopole américaine, qui changent à chaque épisode.

Ce volet ne va pas déroger à la règle: il convient à un duo de protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos, qui forment un couple de braqueurs à la «Bonnie and Clyde». Le site du jeu précise que les deux héros «se retrouvent au cœur d'un complot criminel» après un braquage qui tourne mal.

GTA VI présente également toute une galerie de personnages hauts en couleur: un hacker, un brin conspirationniste, un dirigeant de strip-club ou encore deux rappeuses influenceuses.

Selon les images dévoilées dans les deux premières bandes-annonces, il devrait comporter son lot de courses-poursuites effrénées, de femmes légèrement vêtues et de nombreux clins d'œil à la culture des réseaux sociaux.

Où se déroule le jeu?

L'action de GTA VI se déroule dans l'état fictif de Leonida, qui rappelle la Floride, et plus précisément dans la ville de Vice City, mégalopole inspirée de Miami et déjà apparue dans l'opus sorti en 2002.

Les images exposées montrent une ville modélisée de manière très détaillée, composée de quartiers variés et peuplée de nombreux personnages virtuels.

On peut par exemple y voir le héros conduire une voiture, faire ses cours dans une épicerie, et faire de la musculation sur la plage. Il sera également possible d'explorer des régions à l'extérieur de la ville, comme une zone marécageuse évoquant les Everglades ou un archipel tropical.

Les braquages et les fusillades seront une nouvelle fois au cœur de la mécanique du jeu. A l'image des épisodes précédents, le joueur se verra confier des missions, allant du cambriolage au meurtre en passant par le trafic de stupéfiants, mais pourra aussi explorer un vaste monde ouvert.

Il sera également possible de piloter différents véhicules comme des motos, des voitures ou des jet-skis. Des cours-poursuites avec les forces de l'ordre sont aussi à prévoir.

Qu'est-ce qui est nouveau?

Sur son site, Rockstar promet «une expérience en solo dans l'univers le plus vaste et le plus immersif de la série».

Uniquement prévu pour l'instant sur les consoles de dernière génération, PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu sera beaucoup plus impressionnant graphiquement et riche en détails que son précédent, sorti il y a 13 ans sur des machines bien moins performantes.

La puissance des nouvelles consoles devrait également permettre de raccourcir les temps de chargement entre les différentes zones du jeu.

C'est également la première fois que l'un des personnages principaux du jeu sera une femme - exception faite du premier opus - après des décennies de critiques à la rencontre de Rockstar sur la représentation des femmes dans ses jeux.

Les nombreuses séquences inspirées de vidéos virales et visibles dans la première bande-annonce annoncent que le jeu poursuivra la tradition satirique de la franchise en s'attaquant notamment à l'omniprésence des réseaux sociaux.

Quand trier-il et à quel prix?

Sauf rapport de dernière minute, GTA VI sera disponible le 19 novembre en version numérique ou physique. Selon Rockstar, cette dernière contient un code de téléchargement à l'intérieur de la boite.

Le jeu sera vendu à 79,99 dollars dans sa version standard, et 99,99 dollars pour sa version contenant divers bonus en jeu comme des armes et des voitures inédites.

Les joueurs ayant précommandé pourront télécharger le titre à partir du 12 novembre, mais n'y auront accès qu'à la sortie officielle.

GTA VI - Trailer Vidéo: watson

La franchise «Grand Theft Auto» en chiffres

470 millions

Le nombre de jeux vendus par la série depuis son lancement. A lui seul, GTA V a connu un succès continu depuis sa sortie en 2013 avec près de 230 millions d'unités passées, selon les résultats de Take-Two Interactive (maison mère de Rockstar) publiés en mai.

Edité sur trois générations de consoles (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One et PlayStation 5/XBOX Series), il s'agit du deuxième jeu le plus vendu de l'histoire derrière Minecraft.

Particulièrement permissifs, les jeux GTA permettent aux joueurs d'incarner des hors-la-loi commettant de multiples infractions dans une grande ville, au gré de cours-poursuites avec la police.

3

Le nombre de jours qu'il a fallu à GTA V pour dépasser le milliard de dollars de revenus en 2013. Un record lui permettant de devenir le produit de divertissement qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire, selon Take-Two Interactive.

282 millions

Le nombre de vues de la bande-annonce de GTA VI sur YouTube, deux ans et demi après sa sortie, ce qui en fait l'une des bandes-annonces de jeux les plus populaires à ce jour. Ce clip d'une minute trente, proposant un retour à Vice City, décor inspiré de Miami et cadre de l'opus sorti en 2002, a été vu plus de 93 millions de fois en moins de 24 heures sur YouTube. Une deuxième bande-annonce, publiée le 6 mai 2025, cumule près de 168 millions de visionnages.

13

Le nombre d'années qui séparent la sortie de GTA V, en septembre 2013, et celle du sixième opus, attendue le 19 novembre 2026. Initialement prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de GTA VI a été décalée à fin mai, puis à novembre 2026.

5

Le nombre de personnages féminins jouables dans la série - tous dans le premier épisode sorti en 1997 - jusqu'à l'arrivée de Lucia, l'un des personnages principaux de GTA VI. Une première dans l'histoire de la franchise. Car s'il y a eu d'autres tentatives de personnages féminins dans des versions dérivées, des éditions limitées et la version en ligne, GTA a jusqu'à présent uniquement mis en avant des héros masculins.

90

Le nombre de vidéos montrant des séquences de la phase de développement de GTA VI qui ont été volées et divulguées en ligne en 2022.

4 000

Le nombre d'articles écrits sur le jeu jusqu'en 2009, selon le Guinness World Records, qui l'a qualifié de «série de jeux vidéo la plus controversée au monde», une catégorie dont les commentateurs en ligne ont suggéré qu'elle avait été imaginée uniquement pour GTA.

75

Le nombre de kilomètres carrés de la carte de GTA V, qui se déroule dans la ville fictive de Los Santos et ses environs. Cette zone est de loin la plus grande de la série GTA, bien qu'elle soit éclipsée par d'autres jeux vidéo à monde ouvert.

861

Le nombre d'acteurs ayant participé au doublage de GTA IV dépasse de loin celui de tous les autres jeux, selon l'édition 2009 du Guinness World Records. Les jeux de la saga ont fait appel à des voix de célébrités telles que le rockeur Axl Rose, l'acteur Samuel L. Jackson et le rappeur et acteur Ice-T.