GTA 6 est déjà en précommande sur le site suisse brack.ch

Vous allez pouvoir commander GTA6 sur ce site suisse

Le jeu vidéo le plus attendu au monde est officiellement en vente sur la plateforme en ligne Brack.ch. Sauf que… tout y est cryptique, y compris son prix inhabituel de 99 francs.

Armin Hadzikadunic

Après des mois de rumeurs, les choses deviennent de plus en plus sérieuses autour du prix de lancement de Grand Theft Auto VI (GTA6). En effet, depuis un certain temps, tout porte à croire que le très attendu, pour ne pas dire le jeu le plus attendu de la décennie, sera vendu au prix fort de 100 francs. Tout ceci vient de prendre une nouvelle tournure en ce jeudi 13 mars puisque notre revendeur suisse Brack a mis en vente GTA6 au prix de 99 francs!

Les jeux vidéo concurrents, dans leur format standard, coûtent au maximum 89 francs. Cette majoration pourrait s’expliquer par l’existence d’une version Deluxe ou simplement par un prix fixé à titre estimatif. Voici d’ailleurs les autres informations que contient la page du produit:

Un jeu d’action-aventure avec un gigantesque monde ouvert

Recommandé à partir de 18 ans

Plate-forme: Playstation 5

Mode de livraison Game : Boîte

Un monde ouvert immense qui invite à l’exploration

Une histoire captivante avec des personnages variés et loufoques

Diverses activités annexes pour un plaisir de jeu durable

Néanmoins, ce qui rend la situation particulièrement intéressante, c'est que les magasins commencent enfin à recevoir des informations sur le titre. Sommes-nous à quelques semaines de l’annonce tant attendue, à savoir sa date de sortie? GTA 6 n’a pas fini de faire tourner les têtes, et s’il devient le jeu le plus cher jamais vendu, il pourrait bien établir un nouveau standard dans l’industrie.