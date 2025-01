Ils ont recréé Hamlet dans un jeu vidéo ultra violent

C’est quoi Hamlet?

Il s’agit de l’une des œuvres les plus emblématiques de William Shakespeare, une tragédie qui explore les thèmes de la vengeance et de la trahison. L’histoire suit le prince Hamlet du Danemark, bouleversé par la mort de son père et le remariage précipité de sa mère avec son oncle, qui s’avère être l’assassin du roi défunt. Elle a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques au fil des années, comme celle de Kenneth Branagh en 1996 ou celle avec Mel Gibson en 1990. À noter que beaucoup considèrent également Le Roi Lion comme une adaptation libre d’Hamlet.