Baptiste, le mec «pas net» va porter la flamme aux JO

Il avait fait le buzz il y a 7 ans en se filmant en train de brûler du kevlar dans sa chambre alors que sa mère et son frère faisaient irruption. Il va désormais porter la flamme olympique.

Marie-Adèle Copin

Vous pensiez que seuls les grands athlètes pouvaient porter la flamme olympique? Eh bien non, même les foncedés ont le droit à cet honneur. C'est le cas de Baptiste Moirot, plus connu sous le nom de «T'es pas net Baptiste.» Ce Français s'est fait connaître en 2017 en faisant un live Facebook devenu viral malgré lui.

«T'es pas net Baptiste», c'est l'histoire d'un jeune homme alors âgé de 21 ans qui prend des somnifères, mais qui rate le wagon du sommeil et qui se retrouve perché. Que faire quand on est high? Eh bien brûler des trucs dans sa chambre peut être une chic idée. Baptiste ayant du kevlar sous la main, commence à enflammer le bidule dans un bol en étain tout en balançant du sable dessus, faisant des étincelles comme un mage noir (d'où son lien avec la flamme des JO). Au même moment, sa mère et son frère (ce fayot) ouvrent la porte de sa chambre. S'ensuit alors une scène cocasse dans laquelle sa mère lui dit «t'es pas net Baptiste», ce à quoi le jeune homme répond «mais si, j'suis très net» d'une façon pas du tout nette. La séquence dure quatre minutes, quatre minutes si comiques qu'on a l'impression de regarder un sketch.

Si vous ne l'avez jamais vu, c'est cadeau

Baptiste portant la flamme, les JO de Paris l'avaient dit à mi-mot sur les réseaux sociaux l'été dernier, sans pour autant le confirmer. On avait cru à une blague, mais finalement, tout ceci est très sérieux et c'est notamment grâce à une pétition lancée en 2017 sous forme d'événement sur Facebook. Elle avait réuni 275 000 internautes, dont 68 000 qui avaient cliqué sur «participer.»

Qui peut porter la flamme?

On pourrait penser qu'il n'y a que des sportifs qui ont cet honneur, mais en fait non. Ils seront 10 000 à jalonner la France à partir du 8 mai. Il y a des athlètes évidemment, mais aussi des personnalités comme la cheffe la plus étoilée au monde Anne-Sophie Pic et beaucoup d'anonymes. Mais tous sont engagés dans de nobles causes. Baptise Moirot, aujourd'hui âgé de 29 ans, travaille dans la restauration et est un fervent défenseur des animaux. Selon Libération, il est engagé auprès de l’association L214 et de l’organisation de défense des océans Sea Shepherd. «Il affirme leur reverser les gains de la vente de ses vidéos personnalisées, où il reprend les phrases mythiques qui l’ont rendu célèbre malgré lui.»

Les seules personnes qui ne sont pas éligibles pour porter la flamme sont les élus en exercice et les personnalités religieuses.

Pour le moment, on ne sait pas quelle partie de la France Baptiste sillonnera. En tout cas, si les autres pays se penchent sur cet «athlète» et se demandent pourquoi il a été choisi, on souhaite bonne chance à ceux qui vont devoir leur expliquer.

