Un Français va-t-il s'offrir ce célèbre vignoble suisse? La rumeur enfle

La rumeur enfle encore et encore, sans jamais retomber: le célèbre domaine viticole grison «Gantenbein» s'apprête-t-il à tomber entre les mains de Bernard Arnault, le tout-puissant patron du groupe LVMH?



Christian Berzins / ch media

Plus de «International»

Pour un millésime 2020 de pinot noir du domaine Gantenbein à Fläsch, comptez environ 300 francs chez Globus. C'est l'un des vins les plus chers de la Bündner Herrschaft – une région viticole petite mais de grande qualité, proche de Landquart. Martha et Daniel Gantenbein y vinifient depuis 42 ans. Grâce à leur passion et à leur goût pour la précision, ils ont réussi à placer la Bündner Herrschaft sur la carte des vins. Mieux: à faire gagner aux crus helvétiques leurs lettres de noblesse.

Daniel et Martha Gantenbein confessent penser à l'avenir. Hans-Peter Siffert/Weinweltfoto

Ces dernières semaines, de folles rumeurs ont circulé autour du plus célèbre domaine viticole du pays. Le spécialiste en la matière, Wolfram Meister les a résumées dans la Schweizer Weinzeitung. Ses pensées se sont répandues de verre en verre, de table en table, à travers tout le territoire:

«Gantenbein a vendu son domaine»

Et puis, tout à coup, l'acheteur était «connu». Il s'agirait de LVMH, l'entreprise française la mieux cotée en bourse, qui collectionne les produits de luxe comme des perles. La propriété de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde – le plus riche même, selon le moment du calcul de sa fortune – et qui possède environ 233 milliards d'euros. Son groupe aurait mis sur la table 35 millions pour s'offrir le prestigieux domaine.

Un flair des super-riches pour les vignobles célèbres

Les lanceurs de la rumeur, qui sont à chercher dans le milieu du vin aux Grisons, auraient pensé qu'un domaine viticole aussi coquet complèterait à merveille le portefeuille du milliardaire français. Arnault est déjà propriétaire du domaine de Cheval Blanc depuis 1998 – une maison qui produit l'un des Bordeaux les mieux vendus au monde. Le prix de certaines bouteilles peut atteindre des sommes à quatre chiffres, voire cinq pour les meilleurs millésimes les plus anciens. LVMH a par ailleurs acquis d'autres vignobles, qui appartiennent donc indirectement à Arnault.

Le Français est loin d'être le seul ultra-riche à flairer les bons vins et à en posséder. Le milliardaire chinois Jack Ma et le Suisse Andy Rihs (aujourd'hui décédé) font également partie du club select des propriétaires.

La Suisse dans le videur

Alors pourquoi le groupe français veut-il acheter un domaine viticole en Suisse plutôt qu'en France, terroir par excellence du bon vin et de la bonne chaire? Peut-être que nous, les Helvètes, sommes trop modestes, et que finalement, chez nous aussi, on peut se régaler. Le domaine viticole grison des Gantenbein figure au classement mondial «Power 100» 2023 des 100 marques viticoles les plus fortes. Il est établi par la plateforme de commerce de vin Liv-ex. Gantenbein y occupe désormais la 55ᵉ place.

Cette liste tient compte de l'évolution des prix, du nombre de vins commercialisés par un domaine ainsi que de la valeur et du volume cumulés de ce commerce. Gantenbein est l'un des premiers crus suisses à s'être négocié à l'étranger. Cette orientation vers l'international a été l'une des clés de son succès marketing.

La cave moderne de Gantenbein entourée de vignes devant les montagnes Falknis en toile de fond à Fläsch. hans-peter siffert/weinweltfoto

Cette année, c'est le domaine bourguignon de Leflaive qui caracole en tête du classement de Liv-ex. En deuxième position, on trouve le Château d'Yquem de Sauternes, qui produit un vin doux vendu à prix d'or. Il est suivi par Méo-Camuzet, en Bourgogne. Dans le top 10, on trouve des noms comme Opus One, le Château Cheval-Blanc dans le Bordelais ou encore Gaja, dans le Piémont. Se glisser au 59ᵉ rang de la liste, après ces noms si prestigieux, est donc très prometteur.

Une prouesse d'autant plus étonnante que les Gantenbein ne produisent que trois vins: un pinot noir, un chardonnay et un riesling – à peine 30 000 bouteilles au total, décorées d'une étiquette simple, mais pleine de personnalité. La clientèle qui a la chance de pouvoir acheter en direct débourse moins de 100 francs par bouteille, contre des vins qui se négocieront ensuite jusqu'à 500 francs.

Hans-Peter Siffert/Weinweltfoto

Il semble tout à fait compréhensible qu'un viticulteur de renom proche de la retraite et sans personne pour assurer la relève songe à vendre l'œuvre de toute une vie au prix fort. Mais ce n'est en fait pas si simple: en Suisse et dans la région grisonne en question, le droit foncier rural s'applique, ce qui rend impossible ou du moins très difficile la vente à des non-agriculteurs. Les millions de Monsieur Arnault pourraient n'être d'aucune aide. La «Lex Koller» freine grandement l'acquisition de terrains par des étrangers.

«Nous pensons à l'avenir»

Contactée, Martha Gantenbein ne répond pas frontalement à la question de la vente: «Bien sûr que nous réfléchissons à l'avenir de notre domaine.»

«Vous comprendrez que nous préférions garder cela pour nous. Et à côté de ça, nous continuons à faire notre travail avec plaisir et passion»

Une réaction qui ne ressemble guère à un démenti. Toutefois, selon une source secondaire, un vigneron digne de confiance, les Gantenbein ne seraient pas intéressés à céder leur propriété. S'agirait-il donc d'une stratégie pour attirer l'attention? Si tel est le cas, c'est réussi.

Il n'y a peut-être pas de jeunes vignerons pour prendre la relève chez les Gantenbein, mais plusieurs jeunes se profilent pour continuer à diriger l'exploitation. Pour que le nom des Gantenbein perdure, il suffirait d'engager un administrateur, un technicien et de continuer à participer à la journée des Caves ouvertes. Selon le Weinzeitung, le couple Gantenbein a effectivement engagé un couple de vignerons depuis le 1ᵉʳ janvier.

Le domaine n'a évidemment pas besoin des Caves ouvertes pour s'en sortir. Sur son site, on peut lire depuis longtemps que les visites ne sont pas proposées au grand public. Une sorte de mur infranchissable – doublé d'une loi du silence. Ce qui n'aidera pas à apaiser les rumeurs autour de la vente de sitôt. Ce qui ne change pas grand-chose pour les futurs acheteurs potentiels. Année après année, les ruptures de stock se succèdent. On n'accepte plus de nouveaux clients depuis des lustres.

Toutefois, petite consolation pour les amateurs de ces précieux breuvages: il existe tout de même en ligne une longue liste mondiale de points de vente pour les vins Gantenbein. Chez les marchands de vin suisses Gerstl ou Martel, les vins jeunes sont épuisés; mais on peut être mis sur liste d'attente pour l'année suivante. On peut aussi y obtenir un vin prêt à déguster de 2013 au prix du 2020 chez Globus (300 francs). Un prix d'exeption pour un produit d'exception.

(Traduit et adapté de l'allemand par Valentine Zenker)