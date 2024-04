Sarah Atcho: l'étoile filante de l'athlétisme suisse

À travers ses hauts et ses bas, la Vaudoise a appris à jongler avec l'impatience et à surmonter les obstacles avec détermination . Elle est fière de représenter la Suisse au plus haut niveau. Sarah est une source d'inspiration qui continue à marquer l'histoire de l'athlétisme suisse!

Elle se rappelle avec une étincelle dans les yeux cette soirée inoubliable à Athletissima , où elle et ses coéquipières ont établi un nouveau record suisse au relais. Et pour elle, rien ne vaut l'excitation et l'énergie de son meeting favori sur la scène athlétique internationale!

«Challengers», l'histoire de cul que j'aurais adoré aimer

Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me by Your Name, met en scène l'actrice Zendaya dans un triangle amoureux qui prend place sur un court de tennis.

La dernière fois que nous avons vu un film sur le tennis, c'était avec Le portrait de Richard Williams en 2021. Un biopic sur le père des championnes Venus et Serena qui narrait au passage l’ascension d'athlètes afro-américaines dans un sport majoritairement blanc. Ce rôle avait permis à Will Smith de décrocher l’Oscar du meilleur acteur (et de frapper la mâchoire de Chris Rock avec une gifle à jamais mémorable). Pourtant, c'est plutôt du côté de Match Point (2005) de Woody Allen et son thriller sulfureux sur fond de jeu balle qu'il va falloir se tourner, car Challengers est autant un film sur le tennis qu'un film sur la cupidité, le désir, l'arrogance et la manipulation.