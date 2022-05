Qui est Camille Vasquez, l'avocate de Depp qui met à mal Amber Heard?

C'est sans aucun doute l'un des procès les plus marquants d'Hollywood. Mais Johnny Depp et Amber Heard ne sont pas les seules célébrités présentes. Une autre personne tire son épingle du jeu: Camille Vasquez, l'avocate de Depp.

L'engouement est tel que beaucoup lui prêtent un début de relation amoureuse avec l'acteur. twitter

Camille Vasquez fait partie des avocats qui représentent Johnny Depp dans le procès en diffamation. Et comme le confirment plusieurs experts, elle fait un excellent travail.

Johnny Depp est d'abord passé à la barre pour être interrogé par les représentants légaux de son ex-femme. Un témoignage qui a, d'ailleurs, tout autant ravi les fans de l'acteur que les curieux.

Pour voir ou revoir les meilleurs moments de son témoignage👇 Vidéo: watson

Mais dès la reprise du procès lundi 16 mai, c'est Camille Vasquez qui a fait son entrée. Un contre-interrogatoire très attendu par les fans de Depp, mais pas seulement.

En effet, l'avocate a mené la partie d'une main de maître et son intervention a provoqué une vague de soutien et d'admiration exceptionnelle, notamment sur les réseaux sociaux où elle est particulièrement applaudie pour sa prestation. Les experts juridiques lui reconnaissent également un travail «louable»:

Qui est Camille Vasquez?

L'avocate de 37 ans est une véritable star du barreau. Johnny Depp n'est pas la première célébrité qu'elle représente. On compte à son actif Britney Spears, Angelina Jolie, et plus récemment Kim Kardashian.

Mais ses derniers procès ne sont pas la seule raison qui a amené Depp à faire appel à cette avocate. Ses références sont pour le moins impressionnantes. Selon le site internet de son employeur Brownrudnick, elle s'y connaît en matière de procès pour diffamation et est même particulièrement spécialisée dans ce domaine du côté des plaignants. «Elle dispose en outre d'une grande expérience dans le domaine de la gestion de la réputation et des crises», écrit le cabinet d'avocats.

Vasquez a conquis le coeur des fans de l'acteur mais aussi des réseaux sociaux. image: keystone

Plus intéressant encore, Camille Vasquez s'y connaît également en matière de gestion des médias. Parmi ses compétences, on y trouve le suivant:

Conseiller sur la stratégie médiatique en période de forte pression.

Développer des stratégies efficaces pour protéger la bonne réputation.

Et c'est exactement ce qu'elle a démontré jusqu'à présent dans le procès qui oppose son client à Amber Heard.

Véritable star des réseaux sociaux

Sur TikTok notamment, une véritable communauté de fans s'est formée autour de Camille Vasquez. Son contre-interrogatoire est repris des millions de fois et son nom, devenu un hashtag, a été vu plus de 220 millions de fois. L'engouement est tel que beaucoup lui prête un début de relation amoureuse avec l'acteur.

L'équipe de Johnny Depp semble avoir conquis le cœur des réseaux sociaux, car une grande partie des internautes semblent avoir pris parti pour l'acteur – et ce, quelle que soit l'issue finale du procès.

Sur Instagram, plus de 330 000 messages ont été rédigés sous le hashtag #justiceforjohnnydepp. Tandis que celui destiné à Amber Heard – #justiceforamberheard – n'en comptabilise que 9000.

Sur TikTok, la différence est encore plus nette: les vidéos sous #justiceforjohnnydepp ont accumulé 12,5 milliards de vues, contre 44,6 millions pour les vidéos sous #justiceforamberheard. (leo)

Traduit et adapté de l'allemand par sia