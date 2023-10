Kamasutra

L'angle de pénétration est original dans cette position sexuelle

Marre de la routine sous la couette? Votre vie sexuelle perd de son piment? Avez-vous envie d'intimité, de proximité et de petits défis pendant les rapports sexuels? Alors laissez-vous inspirer par le Kamasutra.



Vous voulez vivre un orgasme d'un genre particulier? Alors essayez la position sexuelle du «Triangle ardent». Certes, cette position ressemble à la position du missionnaire, mais un petit changement fait toute la différence.

Comment fonctionne la position «le triangle ardent»?

La femme doit soulever ses hanches. source: kamasutra

La femme est allongée sur le dos sur un support souple et stable. Ses jambes sont tendues et légèrement écartées. L'homme s'allonge sur elle à plat ventre, de sorte qu'ils puissent se regarder en face et s'embrasser. Il ancre solidement ses paumes sur le sol. Tous deux sont allongés le plus près possible l'un de l'autre et se stimulent mutuellement.

Lorsque les deux sont prêts, il la pénètre. Elle pose ensuite ses jambes sur le support et soulève légèrement ses hanches du sol. Avec de légers mouvements, elle peut maintenant diriger, guider et répondre aux coups de bassin de son partenaire.

La particularité de cette position

Certes, la figure fait furieusement penser au Missionnaire. Mais le fait que la femme soulève ses hanches modifie l'angle de pénétration et de poussée de l'homme. Par conséquent, la sensation est différente pour les deux partenaires.

«Le triangle ardent» convient particulièrement bien aux hommes dont le pénis est un peu plus court. Les hommes dont le membre est plus long doivent être prudents, car ils pourraient heurter leur partenaire par leurs mouvements de poussée.

La petite difficulté

Pour certaines femmes, il ne sera pas si aisé de tenir la position le bassin relevé. Si elle préfère être plus à l'aise, elle peut tout à fait placer plusieurs coussins sous ses fesses, de sorte que sa musculature soit moins sollicitée. Grâce à ce petit coup de pouce, elle peut mieux se laisser aller, et s'abandonner à l'homme.

Ceux qui affectionnent un côté plus show off et spectaculaire pourront essayer la variation que l'on vous présentera... la semaine prochaine.

