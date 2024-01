Kamasutra

Dans cette position sexuelle, la pénétration est plus profonde

Vous souhaitez que vos parties de jambes en l'air soient plus excitantes? Alors laissez-vous inspirer par le Kamasutra.

Le Kamasutra, le livre de l’Art de l’Amour indien, est connu pour ses positions sexuelles parfois très acrobatiques. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de se contorsionner - ou de se bloquer le dos - pas de panique: il existe aussi des figures facilement accessibles, comme la position «à cheval».

A l'autre bout du spectre, vous trouverez des positions qui nécessitent une certaine flexibilité, et une bonne dose de persévérance. C’est notamment le cas de la position que nous vous proposons aujourd'hui, l'«Extension des jambes».

Comment fonctionne la position «Extension des jambes»

Dans la position de l'«Extension des jambes», la femme est allongée sur le dos, sur une surface molle mais stable. Ses jambes sont légèrement écartées. L’homme doit alors s’agenouiller entre ses jambes, mais pas n'importe comment: il doit reposer sur l'une des jambes de sa partenaires. A l'inverse, l'une des cuisses de la femme repose par-dessus la jambe de l'homme. Quand les deux sont prêts, l'homme peut pénétrer la femme.

L'homme soulève alors la jambe de sa partenaire (celle qui repose sur sa cuisse), et la place doucement sur son épaule.

Vous avez suivi? Heureusement pour vous, on vous a mis un petit croquis ci-dessus, pour les plus visuels d'entre vous.

Ce qui est spécial dans cette position

En plaçant la jambe de la femme sur son épaule, l’homme peut pénétrer encore plus profondément sa partenaire. De plus, cela crée un angle de stimulation très spécial et inhabituel pour les deux amants.

Un autre avantage est que la femme peut se laisser aller dans la position, et profiter de tout. Elle est plutôt passive, alors que l’homme est actif et peut contrôler à la fois son plaisir et le sien.

Variations

Si vous voulez varier les plaisirs, la position «Temple» est le niveau au-dessus. Et si vous aimez que la galipette soit encore plus intense, vous pouvez essayer la position du «Triangle lumineux», que nous vous exposerons la semaine prochaine.

