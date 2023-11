Kamasutra

Cette position sexuelle est très espiègle

La position de «La Balançoire», que l'on trouve en potassant le livre de l'Art de l'amour indien, le Kamasutra, vous permettra de pimenter votre vie sexuelle avec douceur et tendresse.

Si les nuits sous la couette sont plus arides que torrides, alors le Kamasutra est fait pour vous. Le livre de l'Art de l'amour indien vous permettra de découvrir des positions sexuelles plus créatives qu'un bon vieux missionnaire (laquelle position, d'ailleurs, permet de jolies variations).

Le Kamasutra est accessible à tout le monde. Il recèle de figures plus ou moins faciles, qui requièrent plus ou moins d'énergie. Cette semaine, nous allons découvrir «La Balançoire», une position qui permet aux deux partenaires d'exprimer toute leur tendresse à travers des caresses.

Voici comment fonctionne la position:

Dans cette position, la femme donne le rythme. Image: watson

La femme aux commandes

Dans cette position, l’homme s’allonge sur le dos et place ses jambes à angle droit. Sa compagne lui tourne le dos et s'assoit sur ses genoux. Elle enroule ses deux bras autour des jambes de son partenaire. Dans cette position, elle peut le caresser et le masser. Il lui caresse les fesses et les seins.

Elle donne le rythme

Si elle veut se laisser pénétrer par son partenaire, la femme doit prendre appui sur ses genoux et soulèver ses fesses. Avec sa main libre et avec douceur (oui, c'est mieux), elle oriente le pénis de l'homme dans le bon angle pour qu'il la pénètre. Quand elle est prête, elle peut balancer doucement ses hanches d'avant en arrière.

