Vous l'avez décidé: 50 panneaux routiers à la place de Kourtney Kardashian

Ce week-end, la sœur de Kim Kardashian a annoncé au monde qu'elle était enceinte de Travis Barker. Chez watson, on s'est demandés si ça vous intéressait vraiment et si vous vouliez voir des photos de son baby bump ou des photos de panneaux routiers en direction de Paris. La question a été vite répondue.

Lundi, on vous a posé cette question: préférez-vous voir des photos du ventre arrondi de Kourtney Kardashian ou des photos de panneaux en direction de Paris? Votre réponse a été limpide:

Image: watson

Kourtney Kardashian a un polichinelle au four (ou une brioche dans le tiroir, comme vous voulez). Elle l'a annoncé à ses 222 millions de fans sur Instagram et franchement... good for her!

Mais nous, ce qui nous intéresse désormais, ce sont les 50 panneaux de signalisation incroyablement grands et intéressants que voici!

Amusez-vous bien!

Image: imago images

Image: imago images

Image: Shutterstock

Image: google street view

Image: Shutterstock

Image: imago images

Image: imago images

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: imago images

Image: google street view

Image: imago images

Image: google street view

Image: INA/gettyimages

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: google street view

Image: imago stock&people

Image: Bettmann/gettyimages

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: google street view

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: google street view

Image: google street view

Image: google street view

Image: Corbis Historical/gettyimages

Image: google street view

Image: google street view

Image: imago images

Image: google street view

Image: google street view

Image: google street view

Image: Moment RF

Image: www.imago-images.de

Image: Shutterstock

Image: www.imago-images.de

Image: Shutterstock

Image: google street view

Image: www.imago-images.de

Image: Moment RF/gettyimages

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Ick hab keen Bock mehr auf die Scheisse hier, Mensch! Image: watson

Bonus:

Image: gettyimages/watson

