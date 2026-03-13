Après avoir confié ses rêves de devenir actrice, Kylie Jenner a provoqué l'hilarité de quelques sources hollywoodiennes anonymes. getty/watson

Les rêves de cinéma de Kylie Jenner font ricaner

Après la musique, le grand écran? La plus jeune des sœurs du clan Kardashian et accessoirement petite amie de l'acteur nominé aux Oscars Timothée Chalamet, Kylie Jenner, ne cache pas ses ambitions cinématographiques. Et cela ne manque pas de faire rire quelques sources anonymes du côté d'Hollywood.

Plus de «Divertissement»

Même si elle compte plus d'abonnés que la population des Etats-Unis, gère un empire des cosmétiques valorisé à plus d'un milliard de dollars et fréquente depuis trois ans l'acteur le plus en vue de sa génération, Kylie Jenner, la benjamine du clan Kardashian, peine encore à convaincre de sa crédibilité.

Et ce n'est pas un article élogieux dans Vanity Fair, dont elle fait accessoirement la couverture ce mois-ci, qui va changer la donne. Au contraire. Alors que la star de télé-réalité et femme d'affaires de 28 ans confie ses ambitions de devenir actrice, Hollywood s'est largement gaussé de ces aspirations.

«J'ai reçu quelques scénarios, rien qui me convienne vraiment pour l'instant, mais j'ai très envie de faire plus de films», confie Kylie au magazine.

«J'adore la comédie. Je pense que je suis douée pour ça. La prochaine fois qu'on se parlera, je serai peut-être à l'affiche d'un film d'action!» Kylie Jenner, dans Vanity Fair

Si l'actrice en herbe a déjà fait une première apparition brève mais remarquée en jouant son propre rôle dans The Moment, un faux documentaire déjanté de Charli XCX, selon une mystérieuse «source hollywoodienne» dans le Daily Mail, elle a encore un «long chemin à parcourir».

La chanson n'était en effet pas un grand succès... Kylie Jenner se lance dans la musique et c'est «horrible»

«Beaucoup se moquent de l'interview accordée à Vanity Fair», lance ladite source, qui ne réfute pas le fait que la jeune femme pourrait recevoir des propositions, grâce à ses liens avec Timothée Chalamet ou le réalisateur Ryan Murphy, producteur de séries mettant en scène sa soeur aînée, comme All's Fair.

«Si elle pense devenir actrice, en particulier dans des films comiques, c'est elle qui va faire rire tout le monde» La source hollywoodienne du Daily Mail

Non sans une certaine mesquinerie, l'informateur anonyme renchérit que, s'il est peu probable qu'elle décroche «des rôles importants», Kylie devra plutôt se contenter de «petits rôles ou d'apparitions en tant que guest star», afin qu'un projet bénéficie du «coup de pouce des réseaux sociaux Kardashian».



Après avoir établi un parallèle peu flatteur avec les débuts d'actrice de sa sœur aînée, Kim Kardashian, dans la parodie Disaster Movie en 2008, dont les critiques avaient été assassines, la source finit toutefois par suggérer une idée pour la cadette:

«Si Kylie devait faire quelque chose, ce serait un véritable film catastrophe» Ladite source

Timothée aux Oscars

Quoi qu'il en soit, il est certain que le fait d'être en couple avec l'acteur le plus demandé du grand écran depuis Leonardo DiCaprio permettra à Kylie de tisser gentiment sa toile dans l'industrie impitoyable du cinéma hollywoodien.

Malgré les efforts du couple pour rester discrets ces trois dernières années, la jeune femme est récemment devenue une figure incontournable de la saison des remises de prix, accompagnant son compagnon dans sa quête d'un Oscar pour son rôle dans Marty Supreme. On peut d'ailleurs raisonnablement supposer qu'elle sera de la partie lors de la 98e cérémonie, ce dimanche.

Quant à savoir si sa moitié finira par rafler le Graal ultime... La dernière polémique provoquée par Timothée Chalamet un peu malgré lui, cette semaine, après ses propos controversés sur le ballet et l'opéra, risque fort de lui avoir coûté quelques points auprès de l'Académie.

Ceci dit, selon une autre source proche des votants des Oscars, sa relation avec Kylie Jenner pourrait nuire aux chances de l'acteur franco-américain de 30 ans tout autant que ses méthodes de promotions inhabituelles. «Les votants de l'élite hollywoodienne ne veulent absolument pas que la famille Kardashian s'immisce dans les Oscars», glisse l'initié au Daily Mail.

«Le voir gagner et ensuite voir la statuette des Oscars dans L'Incroyable Famille Kardashian, ce serait plutôt gênant» Une autre source du Daily Mail

L'élite intellectuelle hollywoodienne ne verrait pas d'un bon oeil la relation entre Kylie et Timothée. Image: Penske Media

Plus que quelques heures, donc, avant que nous soyons définitivement fixés sur l'étroitesse ou l'ouverture d'esprit des pontes d'Hollywood. Et nous risquons fort d'être déçus.

Les Kardashian vous fascinent? 1 / 13 Les Kardashian vous fascinent? Kylie, dont la robe a manifestement été crochetée avec les pieds. source: instagram