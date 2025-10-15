bien ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Kylie Jenner se lance dans la musique et c'est «horrible»

Kylie Jenner a fait ses débuts dans l&#039;arène musicale ce lundi.
La cadette du clan Kardashian renoue avec son époque cheveux bleus et mini-shorts pour entrer dans l'arène musicale.image: instagram

Kylie Jenner se lance dans la musique et c'est «horrible»

Après les cosmétiques et la télé-réalité, Kylie Jenner cherche à étoffer son CV. La membre éminente du clan Kardashian de 28 ans a dévoilé sa toute première chanson, ce lundi. Et les fans sont loin d'être convaincus.
15.10.2025, 16:5315.10.2025, 16:53

Kylie Jenner est une jeune femme pétrie de talents. Non contente d'avoir lancé sa propre marque de produits de beauté Kylie Cosmestics (qui pèse, tout de même, la bagatelle d'un milliard de dollars) et de briller dans la série de télé-réalité familiale, la plus jeune membre des Kardashian a officiellement lancé sa carrière musicale cette semaine, avec un premier morceau.

Ni une ni deux, là voilà pourvue de comptes Spotify et Apple sous le nom de «King Kylie». Pour les non-initiés, une référence à son alter ego méchant aux micro-fringues sexy et aux cheveux bleus qu'elle a incarné tout au long des années 2010 - notamment dans une vidéo de 2016 où elle faisait la promotion de sa première ligne de kits pour les lèvres.

Sortie du frigidaire: Kylie Jenner durant l&#039;ère King Kylie.
Sortie tout droit du frigidaire: Kylie Jenner durant l'ère King Kylie.instagram

Or, le morceau en fond de la publicité originale, Three Strikes, devrait vous rappeler quelque chose. Puisque c'est précisément la suite qu'elle a dévoilé ce lundi, Fourth Strike, aux côtés du duo Terror Jr.

Le nouveau morceau...

La publicité originale de 2016

Vidéo: watson

A l'époque, a expliqué Kylie dans une publication Instagram pour annoncer ses débuts de chanteuse, «une petite rumeur courait selon laquelle c'était moi qui chantais dans 3 Strikes»!».

Kylie Jenner fait ses débuts dans la musique et les réactions sont pour le moins mitigées.
Kylie Jenner a balancé le son lundi et les réactions sont pour le moins mitigées.image: instagram

«Ce n'était pas moi (j'aurais aimé que ce soit le cas), alors j'ai eu l'idée de nous réunir pour le quatrième strike et ce serait en fait MOI A L'HONNEUR!», poursuit l'apprentie musicienne.

En 2016, à la sortie du spot publicitaire, des rumeurs affirmaient que la voix en arrière-plan était celle de Cindy Cenner - ce que l'intéressée a farouchement nié.

Kylie Jenner dévoile les secrets de ses faux seins

Horrible

Et on comprend peut-être mieux pourquoi, compte tenu de la gigantesque volée de bois vert que s'est ramassée Kylie Jenner dans la foulée de la révélation de son tout première morceau. Sur les réseaux sociaux, les oreilles sensibles n'ont pas tardé à saigner faire savoir qu'elles étaient moyennement réceptives à la nouvelle carrière de la jeune femme.

Kylie Jenner, la cadette «cringe» devenue icône

Pendant qu'un fan qualifie le résultat de «publicité Sephora avec du rythme», un autre résume cela à une véritable «récession».

«Jésus, c'est horrible»
Un utilisateur sur X
«Comme c'est embarrassant, King AutoTune»
@stargirlhoursx2, sur X

Faisant fi du drame musical qu'elle venait de provoquer, Kylie Jenner a préféré aller se promener lundi soir, vêtue d'un de ses soutien-gorges révélateurs, pour siroter un bubbletea avec sa copine Hailey Bieber à Los Angeles. Elle a également pris grand soin de partager des vidéos et des clichés d'elle en plein enregistrement en studio,

Après tout, parfois, certains talents restent incompris.

Ah, et si l'écoute de Four Strike vous fait déjà hérisser le poil des bras, désolée... mais la musique n'est pas le seul domaine dans lequel Kyle Jenner compte étendre son influence.

Ce message de Timothée Chalamet à Kylie Jenner sème le trouble

La semaine dernière, la petite amie de Timothée Chalamet a également annoncé ses débuts dans le cinéma. Nous la découvrirons l'an prochain dans le prochain film de Charli XCX, The Moment. A voir si les réactions sont plus clémentes que pour son entrée dans la musique.
(mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela

Les Kardashian vous fascinent?

1 / 13
Les Kardashian vous fascinent?
Kylie, dont la robe a manifestement été crochetée avec les pieds.
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
«Je dois travailler»: La fille de Gwyneth Paltrow se confie
Dur dur, la vie d'enfant de star! Personne n'est mieux placé pour le savoir qu'Apple Martin, fille unique de la gourou lifestyle Gwyneth Paltrow et du leader de Coldplay, Chris Martin. L'aspirante mannequin et étudiante à l'université Vanderbilt, à Nashville, s'est confiée sur ses débuts de carrière. On vous résume le tout... en punchlines.
Contrairement à ce que laissent penser les 12 maisons avec piscine, les nannies et les vacances de ski à Aspen, ce n'est pas facile tous les jours d'être un rejeton de star - ou «nepo baby», en bon français.
L’article