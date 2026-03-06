ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Pourquoi Timothée Chalamet risque de voir l'Oscar lui échapper

Pourquoi Timothée Chalamet risque de voir l&#039;Oscar lui échapper pour la troisième fois.
Cette année encore, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet pourrait devoir faire une croix sur l'Oscar qu'il estime mériter.getty/watson

Pourquoi cet acteur «agaçant» risque de voir l'Oscar lui échapper

Les paris sont ouverts avant l'ouverture des hostilités, ce dimanche, et l'ouverture de la 98e cérémonie des Oscars: selon plusieurs sources hollywoodiennes et connaisseurs, le grand favori, Timothée Chalamet, risque bien de repartir les mains vides. En cause? Une campagne discrète mais brutale, «Stop Timmy», en cours dans les coulisses de Los Angeles.
06.03.2026, 18:5106.03.2026, 18:51
Marine Brunner
Marine Brunner

Malgré son statut de petit chouchou d'Hollywood, Timothée Chalamet serait-il condamné à devenir le prochain Leonardo DiCaprio, maintes et maintes fois nommé aux Oscars sans pouvoir empoigner la précieuse statuette? C'est la rumeur qui enfle, alors que la cérémonie des Oscars se profile dans moins de deux jours.

Ces actrices nommées aux Oscars ont un point commun étonnant

Un rival de taille

Avant de soulever le Graal suprême, l'Oscar du meilleur acteur, l'acteur de tout juste 30 ans fait face à la concurrence très sérieuse de l'acteur Michael B. Jordan, nommé pour son rôle des jumeaux Smoke et Stack dans Sinners.

Ce dernier vient non seulement de faire grande impression en prononçant un discours inspirant et parfaitement maîtrisé lors des SAG Awards, après y avoir remporté le prix du meilleur acteur, mais il s'est également attiré la sympathie après «l'incident raciste» des BAFTA, il y a deux semaines, à Londres.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Michael B. Jordan and Delroy Lindo present the Special Visual Effects Award on stage during the EE BAFTA Film Awards 2026 at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 ...
Michael B. Jordan et Delroy Lindo, en plein dérapage raciste de John Davidson.Image: BAFTA

Pour rappel, alors que l'acteur et son partenaire Delroy Lindo se trouvent sur la scène pour attribuer le premier prix, l'activiste John Davidson, atteint du syndrome de La Tourette, a proféré une insulte raciste à leur encontre en plein direct.

Polémique raciste, grands gagnants: le récap des Bafta

Si les deux hommes ont conservé un calme digne, l'attitude de la BBC, qui a laissé la scène non censurée pendant des heures sur sa plateforme iPlayer, a provoqué une vague d'indignation à Hollywood - ainsi qu'un sérieux élan de solidarité envers Michael B. Jordan.

D'ailleurs, même si Timothée reste encore en tête des pronostics pour l'Oscar du meilleur acteur sur le site Gold Derby, qui compile les prédictions d'experts du secteur, il n'a cessé de perdre du terrain ces derniers jours - quand son grand rival, Michael B. Jordan, grappille des points en permanence.

Vendredi, les deux stars étaient presque à égalité pour le vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur.
Vendredi, les deux stars étaient presque à égalité pour le vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur.image: gold derby

«Stop Timmy»

A cette concurrence s'ajoute la poussée d'un mouvement qui prend de l'ampleur à Hollywood: «Stop Timmy», né de l'agacement des pontes de l'industrie devant l'assurance (pour ne pas dire parfois l'arrogance) de ce jeune et dynamique prodige, qui a mené une campagne assidue pour son film Marty Supreme et la victoire de l'Oscar.

Le film le plus attendu de l’année sort enfin en salles

Il faut dire qu'en termes marketing, Timothée Chalamet ne fait rien comme personne. Comme le souligne The Hollywood Reporter, ses stratégies promotionnelles innovantes, quand elles ne sont pas carrément méta, ses coups d'éclat et ses buzz sur les réseaux sociaux ont contribué à faire de lui l'une des stars de cinéma les plus rentables de sa génération (Marty Supreme a engrangé plus de 173 millions de dollars dans le monde, et ce n'est pas fini).

Beverly Hills, CA January 11, 2026 Timothee Chalamet holds his Award for Best Performance by a Male Actor in a Mation Picture - Muscial or Comedy for &quot;Marty Supreme,&quot; at the 2026 Golden Glob ...
Face à l’accueil enthousiaste des critiques réservé à Marty Supreme et à sa performance, le Franco-américain s'est naturellement posé comme le grand favori des Oscars.Image: Los Angeles Times

Il semblerait toutefois que, aussi novatrices soient-elles, ces techniques de promotion aient trouvé peu de valeur aux yeux de l'Académie des Oscars et, plus largement, des opinions plus conservatrices de l'industrie du cinéma. Ces derniers jours, l'acteur a ainsi vu le prix du meilleur acteur à la fois des BAFTA et des SAG Awards, malgré ses nombreuses nominations, lui passer sous le nez.

«Tu t'en bats les couilles»: Il est en roue libre

Selon les connaisseurs, ses méthodes de promotion ont pu jouer des tours au chouchou des Oscars. Au lieu d'aller serrer des mains d'Académiciens ou de se répandre en interviews dans les médias traditionnels, le trentenaire a écumé les podcasts, vendu des vêtements, joué au basketball avec Adam Sandler - et froissé quelques égos au passage.

«Le terme 'agaçant' est sur toutes les lèvres»
Le constat de David Canfield, dans The Hollywood Reporter

A cela s'ajoutent les réticences historiques de l'Académie à sacrer un acteur aussi jeune: en 97 ans, plus de 30 femmes ont remporté l'Oscar de la meilleure actrice avant l'âge de 30 ans. Un homme, un seul, y est parvenu: Adrien Brody pour Le Pianiste, en 2002, lorsqu'il avait 29 ans.

D'autres grandes stars, comme Leonardo DiCaprio et Will Smith, ont dû attendre la quarantaine, si ce n'est la cinquantaine, et des décennies de nominations, pour enfin triompher. Si Timothée Chalamet l'emporte le 15 mars, il deviendra le deuxième plus jeune lauréat de l'histoire de cette catégorie.

Personne n'a jamais fait ça

Quant à Michael B. Jordan, avec un parcours beaucoup plus «traditionnel» et sans aucune nomination aux Oscars jusqu'à présent, il présente un profil relativement familier, plus séduisant et certainement moins effrayant pour l'Académie.

«Timothée Chalamet représente une voie autrement moins conventionnelle: celle de la consécration du jeune prodige et l'adhésion à des critères de campagne qui divergent des normes»
David Canfield, dans The Hollywood Reporter

«Cette tension à l'heure actuelle est fascinante: Chalamet a prouvé la pertinence de son style audacieux et provocateur, au moment même où Hollywood cherche désespérément un sauveur», conclut The Hollywood Reporter. «La balle est donc, en quelque sorte, dans le camp de l'Académie.»

Une chose est sûre: alors que les paris sont lancés, la cérémonie des Oscars, ce dimanche, pourrait bien être l'une des plus palpitantes depuis des années.

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ça fait déjà polémique
Ça fait déjà polémique
de Sainath Bovay
Ça promet
Ça promet
de Marine Brunner
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Vidéo: watson
Thèmes
Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?
1 / 10
Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Personne ne demande à Chris Kempczinski de bosser en cuisine, mais il pourrait au moins bouffer correctement le «Big Arch» devant la caméra. Près de 9 000 commentaires se fichent de lui sur son compte Instagram et c’est très marrant. Florilège.
Chris Kempczinski est réputé pour se filmer dans son bureau en train de manger de la merde des produits McDonald’s, face à la caméra. Une façon, sans doute, de se montrer proche du peuple et de prouver que le PDG de la plus grande chaîne de fast-food au monde goûte parfois ce qu’il fourre dans le gosier de plus de 70 millions de clients par jour.
L’article