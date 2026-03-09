De nombreuses personnes ont loupé la scène finale de la série La chronique des Bridgerton sur Netflix. Image: Instagram/Netflix

Vous avez loupé un élément crucial dans Bridgerton

La quatrième saison de La Chronique des Bridgerton est sortie en début d'année sur la célèbre plateforme. Seulement voilà: un élément clé a été dissimulé dans le dernier épisode. Et beaucoup sont passés à côté!

En me baladant sur les réseaux sociaux, je tombe sur une scène de mariage entre les deux protagonistes principaux de la quatrième saison de La Chronique des Bridgerton, Benedict Bridgerton et Sophie Baek. A cet instant, je ne suis pas encore arrivée au bout de la série et je m'attends donc à découvrir ces images dans le dernier épisode. Il n'en sera rien. Lorsque le générique final démarre, je me rends compte que cette séquence n'existe pas.

IA ou surprise de Netflix?

Ma conclusion? Il s'agit d'une vidéo créée par l'intelligence artificielle qui circule sur Internet. Pour en avoir le cœur net, je demande à ma collègue qui regarde également la série: «T'as vu le mariage de Benedict et Sophie?» La réponse est négative, mais j'ai tout de même attisé sa curiosité. Ni une ni deux, j'ouvre TikTok et lui montre la fameuse scène. Immédiatement, nous nous mettons à observer avec attention les différents personnages afin de desceller la preuve qu'il s'agit du travail d'une IA.

D'ailleurs, nous ne sommes pas les seules à nous interroger. Dans les commentaires, nombreux sont les internautes intrigués:

«J'ai vu toute la saison et cette scène n'y est pas...»

«Est-ce que c'est de l'IA?»

«Je ne savais pas que cette scène existait!!!»

«Qui a eu la brillante idée de mettre cette scène après le générique? Trop drôle. La moitié d'entre-nous ne la pas vue 😂😂»

«J'ai l'impression d'être la seule personne sur cette planète à avoir vu cette scène, j'ai dû dire à tout le monde qu'elle existait»

Il n'y a qu'un moyen de lever le doute et de vérifier les dires des fans: lancer Netflix et avancer le générique. Verdict? Après une minute de crédits, il existe bel et bien une scène de mariage qui conclut la quatrième saison.

Comment se fait-il que les gens l'aient loupée? Rappelons qu'en temps normal, Netflix redirige très rapidement les utilisateurs vers d'autres contenus. Sauf que cette fois-ci, la plateforme n'a pas procédé de la sorte. Sommes-nous simplement habitués à passer à autre chose en une fraction de seconde? Il semblerait que oui.

Dans une interview accordée au magazine américain Variety, la productrice de la série explique que le mariage devait être la séquence finale. Cependant, les dernières minutes montrent les protagonistes sous la véranda où ils se sont rencontrés. Dès lors, «nous voulions que les gens s'imprègnent de ce moment magique et romantique», précise Jess Brownell.

Patience

Cette surprise glissée en fin d'épisode et passée presque inaperçue est révélatrice: elle montre à quel point nous avons perdu patience. Ironie de l'histoire? Netflix fait partie de ceux qui nous ont habitués à consommer toujours plus de contenu à une vitesse effrénée, sans prendre le temps de digérer ce que nous venions de regarder. Une chose est sûre: on ne m'y reprendra plus!