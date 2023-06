Le couple de stars a annoncé le sexe de leur enfant lors d'une Gender Reveal Party. capture d'écran

7 Gender Reveal Parties plus zinzins que celle de Kourtney et Travis

Le couple de stars a annoncé le sexe de leur enfant lors d'une Gender Reveal Party. En voici 7 autres bien plus folles.

Roulement de tambour. Ou plutôt roulement à la caisse claire. Travis Barker, le batteur du groupe Blink 182, a fait durer le suspens ce dimanche 25 juin pour annoncer le sexe de l'enfant qu'il attend avec Kourtney Kardashian.

Travis Barker et Kourtney Kardashian sont plus fusionnels que jamais depuis leur mariage en 2022. capture d'écran instagram

Explosion de confettis bleus: «It's a boooooyyyyyy!» Cette mise en scène filmée, c'est ce qu'on appelle une Gender Reveal Party, une fête de l'enfer made in America au cours de laquelle le sexe d’un bébé à naître est dévoilé.

Bye bye les confettis qui s'envolent dans le ciel! Mère nature vous dit merci. capture d'écran instagram.

Certains couples vont beaucoup plus loin que trois confettis dans le jardin. Kourtney Kardashian et Travis Barker sont restés assez sobres contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. En effet, ça peut aller loin, très loin. Et parfois, ça se passe mal.

Voici le top 7 des Gender Reveal Parties les plus folles:

Quand tout se passe bien

En 2020, un couple d'influenceurs saoudiens connu sous le nom de famille Anasala a publié sur YouTube une vidéo intitulée «Biggest Gender Reveal Ever» vue plus de 30 millions de fois. Et quand on utilise des superlatifs, quel meilleur décor que celui de Dubaï? Un spectaculaire jeu de lumière sur le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, a révélé le sexe de leur enfant.

Quand tout se passe mal

En 2020, aux Etats-Unis cette fois-ci, un feu s'est déclenché à cause d'une Gender Reveal Party. Un engin pyrotechnique utilisé pour l'événement a brûlé une parcelle de forêt en Californie. La famille a d'abord essayé d'éteindre le feu avec les pauvres bouteilles qu'ils avaient sur eux, rapporte CNN, mais les pompiers ont dû intervenir, car ce sont 3 hectares qui sont partis en fumée.

Quand t'en as rien à faire de l'environnement (et des gens)

Au Brésil, l'an passé, un couple a coloré une cascade en bleu, empêchant l'approvisionnement en eau d'une ville frappée par la sécheresse. Et tout ça pour partager ce moment inoubliable à des milliers d'inconnus sur Instagram.

Plus d'infos ici👇

Quand ton idée est complètement WTF

Le couple suivant n'a brûlé aucune forêt, n'a pollué aucune cascade et n'a pas dépensé grand-chose pour leur Gender Reveal Party à Houston, au Texas. Par contre, il y a clairement l'effet WOW! Et ça, c'est grâce à un bébé géant flottant.

Désolée pour la qualité du gif. Si vous voulez voir la vidéo en full HD 4K, cliquez ici.

Quand ça implique des animaux

Quelle meilleure idée qu'un hippopotame pour révéler le sexe de son enfant à tout l'internet? En 2019, un couple a eu la grande idée de laisser à Tank, un hippo du zoo Capital of Texas, annoncer la grande nouvelle en lui jetant une pastèque et en lui faisant croquer le fruit pour révéler la couleur: rose ou bleue. Mais la vidéo a eu l'effet contraire. Sur Twitter, elle a été qualifiée comme «la pire gender reveal». Face au bad buzz, les futurs parents ont précisé que Tank avait été nourri avec des aliments sans danger pour lui. Bah oui, le Gatorade, même nous on en boit.

En 2018, un autre couple avait eu à peu près la même idée en mettant en scène un alligator. Les gens sont vraiment merveilleux.

Quand tu sais pas viser

A Houston, au Texas (encore et toujours), une Gender Reveal Party a mal tourné à cause d'un jeu de fléchettes. La famille avait installé des ballons remplis de confettis. La sœur de la future maman chargée d'immortaliser ce moment merveilleux et inoubliable s'est positionnée derrière les ballons et forcément, elle s'est pris une fléchette dans la cheville. Elle a dû aller à l'hôpital où elle a été vaccinée contre le tétanos.

Il va falloir retourner jouer aux fléchettes dans des bars. capture d'écran new york post

Pour lire l'intégralité de cette belle histoire, c'est par ici.

Quand t'en as plein les fouilles

Même quand la Gender Reveal Party n'exige pas beaucoup de moyens et d'infrastructures, elle peut s'avérer dangereuse. La preuve:

Plus de Gender Reveal Parties à la c**? Par ici!

