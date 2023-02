Denis Brogniart, toujours là. Image: capture d'écran / watson

J'ai pas vu Koh-Lanta, mais je vous résume l'épisode 1 grâce à Twitter

Pendant que la secte des adorateurs de Koh-Lanta se donne rendez-vous les mardis soirs sur TF1 (et sur Twitter pour bitcher), moi, je nourris mon cerveau ailleurs. Mais le mercredi, c'est quand même bibi qui s'y colle pour vous raconter ça grâce aux Twittos en folie. Joie. Allez, c'est parti!

Oui, c'est un concept Puisque les aficionados ont déjà vu l'épisode et que ceux qui s'en foutent... s'en foutent, on a décidé de vous résumer les épisodes de cette émission qui dure depuis 147 ans sur TF1 d'une autre façon: grâce à Twitter, qui m'épargne de devoir rester cloîtrée chez moi, à manger de la pub et du sable par procuration tous les mardis. Merci Twitter <3

Bon, bon, bon... C'est parti pour une énième nouvelle saison de Koh-Lanta, cette Île de la Tentation sans tentation, mais avec des gens qui portent des bandanas et qui sentent plus fort qu'un zadiste de la colline du Mormont après 28 heures perché dans un arbre. C'est d'ailleurs ce que font ces «aventuriers», sauf que c'est à cloche-pied sur un poteau qu'ils doivent tenir sans tomber. Et que c'est pas pour empêcher les vilains capitalistes d'exploiter une carrière, mais pour gagner du riz sans sel, qu'ils tenteront de cuir si l'un d'eux arrive à faire du feu.

J'ai tout bon? Fantastique. Allez, on file sur Twitter découvrir les candidats!

Helena , la paria de cette 147e saison

Selon la twitto-planète, il y a une certaine Helena, et elle a un melon si gros qu'elle pourrait s'en servir comme flotteur.

Les internautes sont exceptionnellement tous d'accord sur le sujet: il faut qu'elle dégage, et vite, sous peine de faire saigner des yeux les téléspectateurs.

Bon, elle, on a compris, on l’aime pas (j'adore dire «on» alors que j'ai rien capté, hihi). Mais les autres, qui sont ces gens?

Statistiquement, il y a forcément des jeunes cadres dynamiques qui écrivent «ready pour un nouveau challenge» sur LinkedIn. Il y a aussi des coachs de vie, un paquet de gens qui bossent dans le marketing et qui ont une espérance de vie de 10 minutes quand le sol n'est pas bétonné. Et quelqu'un qui «rêve de faire Koh-Lanta depuis toujours» et qui se fait tej' dès le premier épisode.

Je sais pas son nom, mais elle est déjà plus là, bye !

Ah si, Célia. Céliarrivederci! (J'assume qu'à moitié cette vanne.)

Il y a aussi les grandes gueules, ces aventuriers de l'insolence chevauchant le cheval de l'impertinence dès l'intro. «J'vais tout niquer», et qui se retrouvent à chialer avant même de se faire éjecter du bateau. Vous êtes des kings, changez rien!

Il y a une certaine Grace qui l'a trop ouverte

Et ça rappelle aux Twittos qu'Arnaud, un type de la saison 49, aurait tout défoncé.

Pêle-mêle, laissez-moi encore vous dire que Denis Brogniart est *encore* devenu un mème...

... Que tout le monde (ou en tout cas deux personnes sur Twitter) déteste les rouges...

... Et que l'internaute lambda semble éprouver beaucoup de nostalgie envers certains faits marquants des autres saisons. J'aimerais bien pouvoir vous développer ce point, mais comme j'ai jamais maté un épisode de ma vie entière, c'est dead.

Ah tiens, elle a pas fini dans une télé-réalité sale avec des gens qui font des dingueries dans une piscine, elle...? Je comprends rien.

Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau capharnaüm twitterien sur une émission à base de poteaux et d'aisselles suintantes, yaaaaay! (Comprenez: ça va être looong!) Il y a encore combien d'épisodes...?