Ce candidat de Koh-Lanta a eu le visage violemment déformé

Esteban nous a vendu du rêve hier soir avec son «surprise, surprise!» et son visage déformé par une piqure à l'œil.

⚠️Attention les enfants, cet article contient des spoilers

Esteban est définitivement notre préféré. Le mec a un palmarès solide: dernier sur toutes les épreuves, inactif sur le camp, branleur en stratégies, naïf, hypnotiseur de kermesse, infatigable coupeur de bois et vote en fonction de ce qu'il a mangé à midi. Mais hier soir sur TF1, lors de l'épisode 13 de Koh-Lanta: Le feu Sacré, Esteban a gagné sa première épreuve avec des fentes à la place des yeux.

L'aventurier du dimanche a eu la chance de revenir dans le jeu en affrontant Clémence avec qui il avait été éliminé lors des destins liés la semaine passée.

Esteban s'est pointé devant Denis Brogniart le visage défiguré par une piqure d'insecte provoquant sur son visage une réaction allergique impressionnante.

«Je ressemble à Elephant Man» Esteban

Rien de grave selon les médecins du jeu. C'est comme après un excès de botox, faut attendre que ça dégonfle.

Gardant sa bonne humeur, il a lâché à la caméra:

«Si je n'ai pas mes yeux, comment je fais pour trouver un collier ?! Pas d'œil, pas de...»

Même aveugle, le candidat a remporté son duel face à Clémence, le réintégrant ainsi au jeu. Il s'est présenté à ces petits camarades en balançant un: «Surprise, surprise!» avec sa tête difforme. Ça, pour une surprise, c'est une surprise.

Sur Twitter, c'est la fête à la saucisse. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie surnommant Esteban «Esteborgne».

Esteban a beau avoir réintégré le jeu sur un malentendu, ça n'aura duré qu'une demi-seconde. Il a finalement été éliminé suite à un second duel l'opposant à Tania. Désormais, Koh-Lanta ne sera plus aussi drôle, on a perdu notre humoriste de service et plus grave encore, qui va couper du bois maintenant?

