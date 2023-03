C'est chaud patate entre deux candidats de Koh-Lanta 2023 ce mardi 7 mars. Enfin je sais pas, j'ai pas regardé. Image: capture d'écran

J'ai pas vu Koh-Lanta, mais je vous résume l'épisode 3 grâce à Twitter

Pendant que la secte des adorateurs de Koh-Lanta se donne rendez-vous les mardis soirs sur TF1 (et sur Twitter pour bitcher), moi, je nourris mon cerveau ailleurs. Mais le mercredi, c'est quand même bibi qui s'y colle pour vous raconter ça grâce aux Twittos en folie. Joie. Allez, c'est parti!

Oui, c'est un concept Puisque les aficionados ont déjà vu l'épisode et que ceux qui s'en foutent... s'en foutent, on a décidé de vous résumer les épisodes de cette émission qui dure depuis 147 ans sur TF1 d'une autre façon: grâce à Twitter, qui m'épargne de devoir rester cloîtrée chez moi, à manger de la pub et du sable par procuration tous les mardis. Merci Twitter <3

Troisième semaine de Koh-Lanta. Ressenti, 37e semaine. Mais à lire les fans en folie (ou en détresse) sur Twitter, malgré les années qui défilent, les producteurs trouvent toujours de quoi raviver la flamme. Au sens figuré, évidemment, parce qu'au sens propre, ces «aventuriers», enfin ces cadres sup' parisiens, doivent se démerder pour frotter des cailloux pour faire du feu. Mais cet épisode aura au moins eu une utilité: nous faire savoir que le casting pour la prochaine Star Ac' est ouvert!

Allez, on file sur Twitter découvrir les dingueries qui se sont produites dans cet épisode. Avec, en point d'orgue, la paranoïa des uns et les talents d'acteurs des autres.

Martin , actor studio

J'ai réussi à retenir que le mec s'appelait Martin parce que c'est le seul Suisse de l'aventure (un Genevois qui vend du fromage ou chais pas quoi).

Il semblerait que le fromager ne soit pas le meilleur acteur du monde. Un talent d'acting à mi-chemin entre celui de Cristiano Ronaldo qui se roule par terre alors que la balle est passée à 13 mètres et celui qu'on retrouve dans les séries B sur AB1.

Martin, si tu veux passer de vendeur de fromages à Genève à acteur oscarisé à Hollywood, va falloir prendre quelques cours de théâtre.

Un petit coucou en cette journée internationale des droits des femmes!

Elodie et les fantômes

À en croire Twitter, il y a une meuf qui s'appelle Elodie et qui est un peu paranoïaque. Elle a l'air convaincue que tout le monde veut l'éliminer ou lui donner un collier ou la boule noire (cette phrase n'a aucun sens).

Ce mème est iconique.

L'Île de la Tentation

ENFFFFFFFFIN! Enfiiiiiiin un truc compréhensible pour le commun des mortels qui ne passe pas ses mardis soirs sur TF1 à mater des gens qui se battent pour des colliers d'immunité ou des totems de la bienveillance.

Bon, donc les scènes olé-olé, c'est ça que les aficionados de Koh-Lanta cherchent dans cette émission? C'est pour mater des gens se faire des poutoux dans les buissons, du sable dans le slip et des chaussettes sur leurs futes sales? Parce que si c'est pour voir des gens devenir maigres, paranos et plus bronzés qu'une cagole... Vous me faites peur.

Mmhh, j'en déduis que le type en question s'appelle Benjamin. Ouais, je suis un peu enquêtrice à mes heures perdues.

Et la dame, elle s'appelle comment? Ah, elle a pas de nom? OK.

...

Un peu de drama

Allez, ma catégorie de tweets préférée. En vrai, c'est juste que j'ai pas compris leur contexte alors je vous propose qu'on aligne juste des trucs à la suite et au pire, vous n'avez qu'à me juger très fort dans votre tête, d'accord?

Allez. Lui, il a l'air super. Il a fumé des racines de gingembre, il a enfilé son petit bob, il est content. Un brave bonhomme qui est là avant tout pour «superviser» plutôt que pour porter des trucs lourds.

Genre elle, je sais pas c'est qui, mais cette bad vibe energy, c'est moi le lundi matin. Et le mardi matin. Et... Bref, le matin.

Oh, mais c'est affreux.

Bon, je sais pas vous, mais ça m'a donné faim de suivre par procuration les péripéties de gens qui crèvent la dalle pour avoir leur quart d'heure de gloire. Ici, c'est l'heure d'aller manger. Du poisson. En stick. Avec de la bonne mayo industrielle. Courage aux aventuriers, soyez forts (pas comme Martin).

À très vite pour un nouvel épisode de Koh-Lanta! Et vivement que ça se termine!

